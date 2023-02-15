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конфіскація (805) Швейцарія (842) Янукович (10771)

Швейцарія ініціювала процедуру конфіскації $130 млн оточення Януковича

янукович,пшонка

Швейцарія ініціювала початок нової процедури конфіскації активів оточення колишнього президента України Віктора Януковича, заблокованих після 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Швейцарії.

Йдеться про активи на суму понад 140 млн доларів. Це активи осіб, пов'язаних, як вважають у Швейцарії, з колишнім президентом України Віктором Януковичем, а мотивом для процедури конфіскації стала підозра у незаконному походженні цих коштів.

"Федеральна рада на своєму засіданні 15 лютого вирішила розпочати нові адміністративні процедури конфіскації щодо заблокованих у Швейцарії активів внаслідок української революції 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Федеральна рада пояснила, що її рішення про початок процедури конфіскації не пов'язане з прийнятими у 2022 році санкціями проти Росії. Перша процедура була запущена в травні 2022 року: вона стосувалася конфіскації близько 100 млн франків. Потім було розпочато процедуру конфіскації ще приблизно 30 млн франків.

"Активи залишаться заблокованими до винесення швейцарською юстицією остаточного рішення про конфіскацію. Якщо ці активи будуть остаточно конфісковані, то буде проведено їхню реституцію на користь українського населення в рамках міжнародної угоди", - констатували в уряді Швейцарії.

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Топ коментарі
+4
а чому не Україна ініцюювала, бо при владі , на жаль, завжди бидло.
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15.02.2023 20:47
+4
А потом скажуть Ой! А в нас закон не позволяє...
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15.02.2023 21:19
+3
Астанавітєсь...
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15.02.2023 20:46
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Астанавітєсь...
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15.02.2023 20:46 Відповісти
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16.02.2023 01:44 Відповісти
а чому не Україна ініцюювала, бо при владі , на жаль, завжди бидло.
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15.02.2023 20:47 Відповісти
Черга за оточенням єрмака
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15.02.2023 21:12 Відповісти
когось каріес замучив від солодкого життя
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15.02.2023 20:47 Відповісти
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15.02.2023 20:55 Відповісти
ощипают, как курицу...... он и есть - курица.... ))
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15.02.2023 20:57 Відповісти
А потом скажуть Ой! А в нас закон не позволяє...
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15.02.2023 21:19 Відповісти
Грошики Юри Єнакієвського, общак так званих "донецьких". В Києві ОПа спасла, а там не змогла.
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15.02.2023 21:30 Відповісти
Помню камазы з баблом.
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15.02.2023 23:12 Відповісти
Имитировала?
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16.02.2023 13:43 Відповісти
 
 