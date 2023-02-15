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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія вирішила не конфісковувати російські активи

швейцарія

Швейцарія вирішила не конфісковувати російські активи. Це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

Про це йдеться у поясненні Федеральної ради Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, на тлі міжнародних дискусій та кількох парламентських запитів Федеральна рада звернулася до адміністрації з проханням вивчити правову ситуацію щодо активів, які наразі заморожені у Швейцарії в результаті санкцій проти Росії. Внутрішня робоча група, очолювана федеральним офісом юстиції, поінформувала Федеральну раду про свої висновки.

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"Робоча група, що представляла Державний секретаріат з економічних питань (SECO), Державний секретаріат з міжнародних фінансів (SIF) і Директорат міжнародного права (DIL) під керівництвом федерального офісу юстиції, дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", - йдеться у поясненні.

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Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.

"Швейцарія уважно стежить за цими пропозиціями і висловлює свою думку в ході дискусій. Відповідні відомства регулярно інформуватимуть Федеральну раду про міжнародний розвиток подій у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

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"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, Федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримку України", - додали також у швейцарському уряді.

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Топ коментарі
+24
Угу. А так на ці кошти кацапи будуть вбивати українців і красти буде нікому. Я вас правильно зрозумів?
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15.02.2023 15:04
+17
засели утырки проплаченные ******...
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15.02.2023 15:02
+17
Після А Х У Є Н Н О ГО концертного турне преZeрватива і рєзнікова по Європі, результати не змусили себе чекати, а саме: Швейцарія не буде конфісковувати кацапські активи, Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, Данія і Нідерланди не будуть передавати Україні Леопарди.... Далі буде. Може краще не випускати цих Zелених гнид в Європу?
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15.02.2023 15:10
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Угу. А так на ці кошти кацапи будуть вбивати українців і красти буде нікому. Я вас правильно зрозумів?
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15.02.2023 15:04 Відповісти
На заможені ? І яким же чином ?
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15.02.2023 15:14 Відповісти
Цей ***** сам кацапидло. От прослідкуйте за його коментовисерами.
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15.02.2023 15:20 Відповісти
Швейцария бодро шагает к саморазрушению нам не пишут а ведь процесс идет конфедерация по сути кантоны полукантоны города кантоны увы это регионы разные по вере религии диалекту языка разные языки вообще путаница в законах есть федеральные общие законы НО референдум также не всегда имеет интересы для всей Швейцарии и ее народа он либо политически за ангажирован или пролоббирован определенным кантоном группой кантонов или группой лиц, сфер деятельности, политиками.. САМАЯ ДОРОГАЯ СТРАНА ДОРОЖЕ ТОЛЬКО В ИСЛАНДИИ НО ТАМ ДОРОЖЕ КАК МЕСТЬ ИССЛАНДИИ ЗА НЕПОКОРЕНИЕ ВЫБРЫКАМ ЕВРОСОЮЗА.. а тут даже ссылка что зарплат в 5500 евро франк Швейцарии мало утешает граждан .. пока автоматом вроде все окей но падает рождаемость и растет количество людей возраст которых далеко за 80 разрыв трудоспособного и пенсионного.. много миграции дурные законы внутри кантонов нет единения в обычной нормотворчестве людей швейцарцев бесит законы переезд из кантона в кантон сродни переезду и даже хуже из одной страны в другую.. сегодня экономика трещит лыжный туризм и бизнес из за теплой аномально1й зима лето просто улетел в прорву..а это 40% всех поступлений в бюджеты кантонов и страны.. политика нейтральности превратила Швейцарию в клоаку и отстойник всякой падали мошенников криминала и прочей наволочи.. Швейцарии впереди Рамштайна бежать бы и предлагать свое вооружение самолеты и технику и наработки а политика страус мордой в песок -увы погубит Швейцарию..
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15.02.2023 15:38 Відповісти
Ці російськи активи залишать заарештованими але Резнікову швейцарці передавати їх не будуть. Я впевнен вони вже знають про крадіжки в МО України.
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15.02.2023 18:34 Відповісти
Про конфіскацію цих активів річи взагалі не було. Була річ про передачу цих активів Україні.
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15.02.2023 18:36 Відповісти
Это называется грабёж от 5 до 7 лет
В особо крупных размерах намного дольше сидеть
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15.02.2023 18:53 Відповісти
засели утырки проплаченные ******...
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15.02.2023 15:02 Відповісти
Так, явно гроші занесли.
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15.02.2023 15:38 Відповісти
Ну а чого? Вони гітлера грошики досі ховають. І нормально, ніхто не протестує.

Зате у них дуже смачний шоколад та сир. І годинники вони для наших бариг роблять якісні.
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15.02.2023 15:04 Відповісти
смачний шоколад ?

був, колись, "Світоч", поки Нестлє не купила

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15.02.2023 15:38 Відповісти
Неправильний заголовок :
Активи на 17 млрд доларів заморожено владою Швейцаріі .
Наразі , шукають юридично правильний шлях для їх ( активів рф),
конфіскаціі ‼️
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15.02.2023 15:05 Відповісти
Але на такий заголовок ніхто не клікне.
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15.02.2023 15:31 Відповісти
А оті ''приватні активи'' справді ''законного походження''?!
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15.02.2023 15:06 Відповісти
там вже давно не було землетрусу.. вже пора б зробити рівні поля
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15.02.2023 15:10 Відповісти
Після А Х У Є Н Н О ГО концертного турне преZeрватива і рєзнікова по Європі, результати не змусили себе чекати, а саме: Швейцарія не буде конфісковувати кацапські активи, Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, Данія і Нідерланди не будуть передавати Україні Леопарди.... Далі буде. Може краще не випускати цих Zелених гнид в Європу?
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15.02.2023 15:10 Відповісти
Тра випускати солоденького... Він знає як обніаю-целую дєлать
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15.02.2023 16:21 Відповісти
Навіщо він же падлюка Zєльонському і таким як тИ в голову насрав!
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15.02.2023 19:02 Відповісти
аби нажерлися чоколяду що спали нею
от що значить зажраті рила.. нуу недовго музику пограє не довго фраер потанцює
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15.02.2023 15:11 Відповісти
Та хрєн з тією конфіскацією, просто рашці їх не віддавайте ближайші 100 років)
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15.02.2023 15:15 Відповісти
швейцарія, як була повією у другій світовій війні, так повією і залишилася у третій світовій війні.
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15.02.2023 15:16 Відповісти
Швейцарія з своїм лицемірним нейтралітетом вже давно перетворилась на паразита-кровопивця.
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15.02.2023 15:22 Відповісти
шось ти трохи *********
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15.02.2023 15:35 Відповісти
Им даже деньги и драгоценности нацистов отобранные у узников концлагерей карман не жали. А тут такие бабки. Вонючки позорные.
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15.02.2023 15:24 Відповісти
а страшна війна в центрі европи, тисячі смертей ітд - ніякого правопорядку не порушує? Чи фінансування агрессора?
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15.02.2023 15:34 Відповісти
Нічого особистого. Гроші, гроші і ще раз гроші.
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15.02.2023 16:10 Відповісти
Швейцары!!!
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15.02.2023 15:37 Відповісти
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15.02.2023 15:39 Відповісти
Підараси швейцарські. Безпринципні,хворі уй@бки.
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15.02.2023 15:43 Відповісти
Пустити б рашистські орди в Швейцарію хоч на 2-3 дні! Цікаво що вони б тоді заспівали (звичайно ті, хто б залишився в живих)...
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15.02.2023 15:51 Відповісти
а хто там посьол? послиця? вєніамінава там пасьолка
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15.02.2023 15:58 Відповісти
Ахметову - яхта за 200 mln USD с обслуживанием в 20 mln / год. Да ни кто и пальцем не шевельнет в плане арестов чьих то активов... Пусть свои на войну скинутся, а не тормозки в бамбас гоняют.
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15.02.2023 15:59 Відповісти
Нічого дивного. В Другу Світову швейцарські банки з охотою співпрацювали з Рейхом і не жужали.
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15.02.2023 16:07 Відповісти
Швейцарія задовбала ціну ніяк собі не сложе
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15.02.2023 16:11 Відповісти
ну ни чего удивительного и все это ожидаемо - Швеция нормуль в свое время поднялась на бабках фашистов, которые те предварительно отжали у евреев..., лицемеры хреновы
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15.02.2023 16:29 Відповісти
Уже заказал швейцарские часы ,но почему то отменил заказ ( не хочется финансировать жирных ублюдков ),куплю японские.
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15.02.2023 18:20 Відповісти
Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты сегодня.
А российские активы она арестовала и держит под арестом.
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15.02.2023 18:29 Відповісти
Швейцарія вирішила не конфісковувати російські активи Джерело:
Краще продати високоточні станки для виготовлення ракет "Калібр" і не продавати патрони для зениток Гепард чим конфісковувати РФ активи для України згідно Будапештського меморандуму. Тоді хай ці мерзотники відшкодовують самі за агресію РФ в Україні? Що рибить для цього влада?
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15.02.2023 18:57 Відповісти
У нас на це є термін "відкат"...
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15.02.2023 19:07 Відповісти
о так. ці не тільки на українській крови навчилися заробляти, ці вже її навіть розфасовують в тетрапаки.
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15.02.2023 19:22 Відповісти
ще активи попередніх фашистів не витратили
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15.02.2023 19:50 Відповісти
 
 