Российские оккупанты конфисковывают плавательные средства в Новой Каховке для проведения диверсий, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян в оккупированной Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В Новой Каховке Херсонской области, оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций", - говорится в сообщении.
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