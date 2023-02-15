Российские оккупанты конфисковывают плавательные средства в Новой Каховке для проведения диверсий, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян в оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В Новой Каховке Херсонской области, оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций", - говорится в сообщении.

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