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Днепр (422) Новая Каховка (153)

Российские оккупанты конфисковывают плавательные средства в Новой Каховке для проведения диверсий, - Генштаб

каховка,нова

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян в оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В Новой Каховке Херсонской области, оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций", - говорится в сообщении.

Читайте также: Партизаны подорвали авто с оккупантами в Херсонской области, двое погибших, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+5
Ну от! А кажуть, що санкції не діють! Надувних баб вже не вистачає
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15.02.2023 21:39
+4
трехочковый! операторы дронов просто красавчики ))
https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
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15.02.2023 21:45
+4
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15.02.2023 21:48
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Ну от! А кажуть, що санкції не діють! Надувних баб вже не вистачає
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15.02.2023 21:39 Ответить
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15.02.2023 21:48 Ответить
трехочковый! операторы дронов просто красавчики ))
https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
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15.02.2023 21:45 Ответить
Четко видно как кацап в полёте пытается открыть запасной парашют.
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15.02.2023 22:00 Ответить
Підводний човен шукають - для диверсій!
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15.02.2023 21:49 Ответить
наши жахнули в дом так, что ванька через форточку улетел.... )))
https://twitter.com/i/status/1625938283992649742
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15.02.2023 21:51 Ответить
ваньки молились явно ))
"- Аж шиньон в форточку вылетел!" (С) ))
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15.02.2023 21:57 Ответить
Вставляти в плавзасоби чіпи-маячки і русня буде літати після плавання.
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15.02.2023 21:55 Ответить
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15.02.2023 22:34 Ответить
 
 