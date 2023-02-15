В направлении Днепропетровщины движутся "Шахеды", - ОВА
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки беспилотниками-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области движутся "Шахеды", - написал чиновник.
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стецько синько
показать весь комментарий15.02.2023 23:34 Ответить Мне нравится 3
Николай Тесля #421235
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valera ivolgov
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Ivan Ivanov #437477
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