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Новости Война
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В направлении Днепропетровщины движутся "Шахеды", - ОВА

shahed,шахед

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки беспилотниками-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области движутся "Шахеды", - написал чиновник.

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беспилотник (3639) воздушная тревога (795) Днепропетровская область (3992)


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АСФАЛЬТ ГТОВЬ
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15.02.2023 23:34 Ответить
Уже б должны долететь.
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15.02.2023 23:51 Ответить
Вова Зеленській однако не дурак - у нього проти шахедів є катапульта 🤓
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16.02.2023 00:01 Ответить
шахеди збиті!
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16.02.2023 00:17 Ответить
 
 