В напрямку Дніпропетровщини рухаються "шахеди", - ОВА
У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки безпілотниками-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "шахеди", - написав чиновник.
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