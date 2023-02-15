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безпілотник (3666) Дніпропетровщина (3261) повітряна тривога (801)

В напрямку Дніпропетровщини рухаються "шахеди", - ОВА

shahed,шахед

У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки безпілотниками-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "шахеди", - написав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни залучають до організації атак "шахедів" іранців та курдів, - розвідка. АУДІО

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АСФАЛЬТ ГТОВЬ
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15.02.2023 23:34 Відповісти
Уже б должны долететь.
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15.02.2023 23:51 Відповісти
Вова Зеленській однако не дурак - у нього проти шахедів є катапульта 🤓
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16.02.2023 00:01 Відповісти
шахеди збиті!
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16.02.2023 00:17 Відповісти
 
 