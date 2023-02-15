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Германия (6727) Греция (718) Турция (3314) Блинкен (927)

Блинкен отправляется в Европу, где будет говорить об Украине, - Госдеп

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Германию, Турцию и Грецию в период с 16 по 22 февраля для обсуждения, в том числе, вопросов безопасности, международного порядка, ситуации в Украине, а также других важных тем.

Об этом сообщила в среду на телефонной конференции помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карин Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через год после начала агрессии Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры остаются в тесном контакте, чтобы поддерживать Украину, привлечь Россию к ответственности, а также сдержать российскую агрессию против союзников по НАТО", - отметила представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что Путин надеялся "взломать" Запад и захватить Украину, но он глубоко ошибался.

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Комментируя европейское турне госсекретаря Блинкена, Донфрид отметила, что его первой остановкой 16 февраля станет Германия. Там он планирует поучаствовать в Мюнхенской конференции по безопасности, провести двусторонние и многосторонние встречи для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнет приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и мировому порядку, основанном на правилах", - отметила представитель американского ведомства.

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Планируется, что 19 февраля госсекретарь США прибудет с визитом в Турцию, где обсудит помощь пострадавшим от недавнего масштабного землетрясения. Кроме того, он встретится с представителями турецких властей, чтобы обсудить пути укрепления связей и партнерства в рамках НАТО.

В Афинах государственный секретарь Блинкен встретится с премьер-министром Греции, главой МИД и лидером оппозиции по обсуждению сотрудничества в сфере обороны, энергетической безопасности и защиты демократии. 21 февраля Блинкен также поучаствует в работе четвертого раунда стратегического диалога между США и Грецией.

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Греція відмовилася надати Україні танки Leopard«Ми готові підтримувати Україну, але не за рахунок нашої обороноздатності», - сказав прем'єр-міністр Греції

19:44, 31 січня 2023 1019

Буде грати прем'єр-міністра Греції
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15.02.2023 23:33 Ответить
вот такие и тянут помощь нам, а мудак зе пишет видосики
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15.02.2023 23:54 Ответить
Посмотрите :https://youtu.be/5dj1t5kmUdE
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16.02.2023 00:13 Ответить
Посмотрите :https://youtu.be/ZvGxuv8xBeo .The U.S. Air Force C-5 Galaxy loads the latest HIMARS shipment to Ukraine
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16.02.2023 00:16 Ответить
Рамштайн 9: самолетов нет но вы держитесь.
https://www.youtube.com/watch?v=xC2Ze3ucq9M
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16.02.2023 00:40 Ответить
В Турции Блинкен будет говорить по поводу Швеции. В Греции, по поводу выделения Украине танков Леопард-2, которых в Греции около 250 (если не ошибаюсь) штук, а может и больше. В Германии тоже по поводу танков, но только уже для Греции, если Греция даст Украине Леопард 2A6 с последующей заменой от Германии на 2A7. Как-то так.
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16.02.2023 00:50 Ответить
Блинкен и Байден дадут 399 самолётов...где Зеля их спрячет и наладит логистику обслуживания?в Гостомеле?или в Жулянах?😝с Борисполем?
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16.02.2023 04:15 Ответить
Они с 14 года говорят))
Это все что могут
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16.02.2023 10:23 Ответить
 
 