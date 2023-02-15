Блинкен отправляется в Европу, где будет говорить об Украине, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Германию, Турцию и Грецию в период с 16 по 22 февраля для обсуждения, в том числе, вопросов безопасности, международного порядка, ситуации в Украине, а также других важных тем.

Об этом сообщила в среду на телефонной конференции помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карин Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через год после начала агрессии Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры остаются в тесном контакте, чтобы поддерживать Украину, привлечь Россию к ответственности, а также сдержать российскую агрессию против союзников по НАТО", - отметила представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что Путин надеялся "взломать" Запад и захватить Украину, но он глубоко ошибался.

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Комментируя европейское турне госсекретаря Блинкена, Донфрид отметила, что его первой остановкой 16 февраля станет Германия. Там он планирует поучаствовать в Мюнхенской конференции по безопасности, провести двусторонние и многосторонние встречи для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнет приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и мировому порядку, основанном на правилах", - отметила представитель американского ведомства.

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Планируется, что 19 февраля госсекретарь США прибудет с визитом в Турцию, где обсудит помощь пострадавшим от недавнего масштабного землетрясения. Кроме того, он встретится с представителями турецких властей, чтобы обсудить пути укрепления связей и партнерства в рамках НАТО.

В Афинах государственный секретарь Блинкен встретится с премьер-министром Греции, главой МИД и лидером оппозиции по обсуждению сотрудничества в сфере обороны, энергетической безопасности и защиты демократии. 21 февраля Блинкен также поучаствует в работе четвертого раунда стратегического диалога между США и Грецией.

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