Блінкен вирушає до Європи, де говоритиме про Україну, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Німеччину, Туреччину й Грецію у період з 16 по 22 лютого для обговорення, в тому числі питань безпеки, міжнародного порядку, ситуації в Україні, а також інших важливих тем.
Про це повідомила в середу під час телефонної конференції помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через рік після початку агресії Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери залишаються в тісному контакті, щоби підтримувати Україну, притягти росію до відповідальності, а також стримати російську агресію проти союзників по НАТО", - зауважила представниця Держдепартаменту США.
Вона підкреслила, що Путін сподівався "зламати" Захід та захопити Україну, але він глибоко помилявся.
Коментуючи європейське турне держсекретаря Блінкена, Донфрід зазначила, що його першою зупинкою 16 лютого стане Німеччина. Там він планує взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки, провести двосторонні й багатосторонні зустрічі для обговорення подальшої підтримки України.
"Держсекретар Блінкен підкреслить відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці та світовому порядку, заснованому на правилах", - зауважила представниця американського відомства.
Планується, що 19 лютого держсекретар США прибуде з візитом до Туреччини, де обговорить допомогу США постраждалим від недавнього масштабного землетрусу. Крім того, він зустрінеться з представниками турецької влади, щоб обсудити шляхи зміцнення зв’язків та партнерства в межах НАТО.
У Афінах державний секретар Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром Греції, главою МЗС і лідером опозиції для обговорення співпраці у сфері оборони, енергетичної безпеки та захисту демократії. 21 лютого Блінкен також візьме участь у роботі четвертого раунду стратегічного діалогу між США й Грецією.
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19:44, 31 січня 2023 1019
Буде грати прем'єр-міністра Греції
https://www.youtube.com/watch?v=xC2Ze3ucq9M
Это все что могут