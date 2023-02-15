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Німеччина (7091) Греція (595) Туреччина (3431) Блінкен (1147)

Блінкен вирушає до Європи, де говоритиме про Україну, - Держдеп

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Німеччину, Туреччину й Грецію у період з 16 по 22 лютого для обговорення, в тому числі питань безпеки, міжнародного порядку, ситуації в Україні, а також інших важливих тем.

Про це повідомила в середу під час телефонної конференції помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через рік після початку агресії Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери залишаються в тісному контакті, щоби підтримувати Україну, притягти росію до відповідальності, а також стримати російську агресію проти союзників по НАТО", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона підкреслила, що Путін сподівався "зламати" Захід та захопити Україну, але він глибоко помилявся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання анексії України Путіним відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, - Блінкен

Коментуючи європейське турне держсекретаря Блінкена, Донфрід зазначила, що його першою зупинкою 16 лютого стане Німеччина. Там він планує взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки, провести двосторонні й багатосторонні зустрічі для обговорення подальшої підтримки України.

"Держсекретар Блінкен підкреслить відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці та світовому порядку, заснованому на правилах", - зауважила представниця американського відомства.

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Планується, що 19 лютого держсекретар США прибуде з візитом до Туреччини, де обговорить допомогу США постраждалим від недавнього масштабного землетрусу. Крім того, він зустрінеться з представниками турецької влади, щоб обсудити шляхи зміцнення зв’язків та партнерства в межах НАТО.

У Афінах державний секретар Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром Греції, главою МЗС і лідером опозиції для обговорення співпраці у сфері оборони, енергетичної безпеки та захисту демократії. 21 лютого Блінкен також візьме участь у роботі четвертого раунду стратегічного діалогу між США й Грецією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен

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Греція відмовилася надати Україні танки Leopard«Ми готові підтримувати Україну, але не за рахунок нашої обороноздатності», - сказав прем'єр-міністр Греції

19:44, 31 січня 2023 1019

Буде грати прем'єр-міністра Греції
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15.02.2023 23:33 Відповісти
вот такие и тянут помощь нам, а мудак зе пишет видосики
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15.02.2023 23:54 Відповісти
Посмотрите :https://youtu.be/5dj1t5kmUdE
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16.02.2023 00:13 Відповісти
Посмотрите :https://youtu.be/ZvGxuv8xBeo .The U.S. Air Force C-5 Galaxy loads the latest HIMARS shipment to Ukraine
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16.02.2023 00:16 Відповісти
Рамштайн 9: самолетов нет но вы держитесь.
https://www.youtube.com/watch?v=xC2Ze3ucq9M
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16.02.2023 00:40 Відповісти
В Турции Блинкен будет говорить по поводу Швеции. В Греции, по поводу выделения Украине танков Леопард-2, которых в Греции около 250 (если не ошибаюсь) штук, а может и больше. В Германии тоже по поводу танков, но только уже для Греции, если Греция даст Украине Леопард 2A6 с последующей заменой от Германии на 2A7. Как-то так.
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16.02.2023 00:50 Відповісти
Блинкен и Байден дадут 399 самолётов...где Зеля их спрячет и наладит логистику обслуживания?в Гостомеле?или в Жулянах?😝с Борисполем?
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16.02.2023 04:15 Відповісти
Они с 14 года говорят))
Это все что могут
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16.02.2023 10:23 Відповісти
 
 