Блінкен вирушає до Європи, де говоритиме про Україну, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Німеччину, Туреччину й Грецію у період з 16 по 22 лютого для обговорення, в тому числі питань безпеки, міжнародного порядку, ситуації в Україні, а також інших важливих тем.

Про це повідомила в середу під час телефонної конференції помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через рік після початку агресії Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери залишаються в тісному контакті, щоби підтримувати Україну, притягти росію до відповідальності, а також стримати російську агресію проти союзників по НАТО", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона підкреслила, що Путін сподівався "зламати" Захід та захопити Україну, але він глибоко помилявся.

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Коментуючи європейське турне держсекретаря Блінкена, Донфрід зазначила, що його першою зупинкою 16 лютого стане Німеччина. Там він планує взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки, провести двосторонні й багатосторонні зустрічі для обговорення подальшої підтримки України.

"Держсекретар Блінкен підкреслить відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці та світовому порядку, заснованому на правилах", - зауважила представниця американського відомства.

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Планується, що 19 лютого держсекретар США прибуде з візитом до Туреччини, де обговорить допомогу США постраждалим від недавнього масштабного землетрусу. Крім того, він зустрінеться з представниками турецької влади, щоб обсудити шляхи зміцнення зв’язків та партнерства в межах НАТО.

У Афінах державний секретар Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром Греції, главою МЗС і лідером опозиції для обговорення співпраці у сфері оборони, енергетичної безпеки та захисту демократії. 21 лютого Блінкен також візьме участь у роботі четвертого раунду стратегічного діалогу між США й Грецією.

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