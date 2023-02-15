Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, - Госдепартамент США

Китай пытается "играть на двух досках" – быть союзником Кремля и одновременно изображать нейтралитет, но такая политика Пекина закончится провалом.

Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В Госдепартаменте США растет озабоченность партнерством между Китаем и Россией и тем, что Китай поддерживает российское вторжение в Украину, сказала Шерман в выступлении в Институте Брукингса.

По ее оценке, КНР пытается повысить свою значимость для международного сообщества, предлагая посредничество между Киевом и Москвой, но декларирует "безграничное партнерство с Россией". Она также отметила укрепление партнерских отношений России с Ираном и Северной Кореей.

Шерман считает, что Китай этим пытается "играть сразу на двух досках". Однако в конце концов, сказала Шерман, у всех союзников Москвы "на шее будет альбатрос" (то есть неподъемная ноша).

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"Украинцы нанесут Путину стратегическое поражение, и это создаст много проблем для всех, кто его поддерживает", – подчеркнула замгоссекретаря США.