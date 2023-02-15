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Госдепартамент США (1790) Китай (2792) Шерман (27)

Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, - Госдепартамент США

путін,сі,цзіньпін

Китай пытается "играть на двух досках" – быть союзником Кремля и одновременно изображать нейтралитет, но такая политика Пекина закончится провалом.

Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В Госдепартаменте США растет озабоченность партнерством между Китаем и Россией и тем, что Китай поддерживает российское вторжение в Украину, сказала Шерман в выступлении в Институте Брукингса.

По ее оценке, КНР пытается повысить свою значимость для международного сообщества, предлагая посредничество между Киевом и Москвой, но декларирует "безграничное партнерство с Россией". Она также отметила укрепление партнерских отношений России с Ираном и Северной Кореей.

Шерман считает, что Китай этим пытается "играть сразу на двух досках". Однако в конце концов, сказала Шерман, у всех союзников Москвы "на шее будет альбатрос" (то есть неподъемная ноша).

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"Украинцы нанесут Путину стратегическое поражение, и это создаст много проблем для всех, кто его поддерживает", – подчеркнула замгоссекретаря США.
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Топ комментарии
+10
тож сша також грає на двох дошках
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16.02.2023 00:06
+9
китайське гівно вже майже рік не купую, не хочу спонсорувати терроризм
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16.02.2023 00:44
+6
Ооо, Запад дохрена чего сделал, чтобы Китай был на его стороне. Китай благополучием своим и вообще всем обязан Западу. Только Китаю этого стало мало. Большая ошибка Запада была в том, что в своё время он сделал из Китая мировую фабрику.
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16.02.2023 01:37
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Правила форума Совет форумчан
США й надалі підтримуватимуть Україну, але не планують відправляти Києву винищувачі.

Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.

"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2023 23:48 Ответить
тож сша також грає на двох дошках
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16.02.2023 00:06 Ответить
Не США, а байден, чи хто там за ним ховається. Обама мабуть.
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16.02.2023 00:13 Ответить
Категорично відмовляється відправляти F-16 країні, що воює. А нахєр тоді взагалі вони створені. Аааа, певно F-16 то літак громадянської авіації. Тьху ти
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16.02.2023 01:31 Ответить
" політика Пекіна скінчиться провалом." да нихрена с косорылими не случится. не получится у кацапии - ну и ладно. а уж если получится - вот тогда китаезы поверят в себя и начнется очередной замес.
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15.02.2023 23:55 Ответить
Китай буде до останього підштовхувати х*йло до краю, шоб потім самим сибір не зачищати від орків...
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15.02.2023 23:57 Ответить
ведь не даром же их далекие предки строили великую китайскую стену.
теперь ждут когда єтая драная дохлая кошка, под названием моссковия будет проплывать мимо них, чтобы переселиться на освободившиеся территории.
чем больше она эта кошка, будет разодрана на куски, тем выгоднее китаю
зрим в корень.
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16.02.2023 06:18 Ответить
Никаким нейтральным он не собирается быть.Это абсолютный союзник Кремля.И все эти шары ,которые летят над украинским простором,ведя разведку-,это все Made in China.Китайская мразота помогает параше ,чем может
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16.02.2023 00:15 Ответить
Китай союзник только Китая, уже не раз вам дебилам говорили это.

Какие шары над Украиной? Совсем мозги вышмаркал?
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16.02.2023 01:21 Ответить
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16.02.2023 01:46 Ответить
Это угловые отражатели. Рашня так наше ПВО хочет истощить. Вам бы не только заголовки читать.
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16.02.2023 09:08 Ответить
Над Киевом и Киевской областью зафиксировали российские воздушные шары с угловыми отражателями.
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16.02.2023 19:43 Ответить
Я это и написал, *******. Причем тут Китай, все еще вопрос.
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16.02.2023 20:00 Ответить
Ти просто ідіот!
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16.02.2023 06:29 Ответить
Китай ворог України все що треба розуміти і ми повинні сприймати його як ворога і проводити відповідну політику
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16.02.2023 14:32 Ответить
Він не ворог України. На Україну китаю начхати.
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16.02.2023 15:35 Ответить
зрозуміло - китай не хоче залишитись один на один супроти штатів
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16.02.2023 00:37 Ответить
китайське гівно вже майже рік не купую, не хочу спонсорувати терроризм
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16.02.2023 00:44 Ответить
Всім *****, особливо Китаю.
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16.02.2023 15:36 Ответить
Победа России в войне с Украиной придаст смелости Пекину и приведет к войне между США и Китаем из-за Тайваня, заявил бывший владелец российской нефтяной компании ЮКОС, оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Washington Post.

«Проигранная война в Украине - это ступенька к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы должны понимать: если большого парня ударят по лицу, многие другие ребята начнут сомневаться, действительно ли он так силен, и тоже захотят ударить его по зубам. …Поэтому если США хотят воевать в Азии, то самый правильный путь к этому - проявить слабость в Украине», - считает Ходорковский.

Он отметил, что сейчас у Запада есть выбор между тремя вариантами в стратегии поддержки Киева. По мнению Ходорковского, нынешний путь, несмотря на недавние соглашения о поставках современных боевых танков, может привести к затяжной и полной риска войне, поскольку необходимое оружие отправляется не сразу, а поэтапно, и зачастую его приходится добиваться слишком долго. В этой ситуации нет никаких гарантий, что Украина сможет поддерживать нынешний уровень потерь.

Второй вариант предполагает быстрое и значительное увеличение военной помощи Украине, включая дальнобойные ракеты и истребители, которые позволят уничтожить российские линии снабжения. «Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя, - это авиация. Все остальное вторично», - сказал Ходорковский.

Что касается третьего варианта, Ходорковский не исключает, что в конечном итоге США и их союзники «развернутся и уйдут, как они сделали это в Афганистане, Сирии и других местах». «Путин - человек, который мыслит задним числом, и он считает, что если что-то уже было раньше, то, скорее всего, это повторится в будущем. …Оглядываясь назад, Путин видит, что каждый раз, когда он начинает маленькую войну, он способен консолидировать общество вокруг себя, и он снова и снова видит, как американцы уходят. Если он успешно завершит украинскую кампанию, то национал-патриоты, которые сейчас являются его главным источником поддержки, не позволят ему остановиться, и начнется следующая война», - уверен оппозиционер.
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16.02.2023 00:54 Ответить
Ходор давно отработанный материал. Обиженный олигарх которого оторвали от кормушки.
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16.02.2023 01:23 Ответить
отработанный, но у него берут интервью и он сказал всё правильно
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16.02.2023 01:56 Ответить
Он сказал что нужно а не то что правильно. Показушная опозиция как и Невельный.
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16.02.2023 09:03 Ответить
А что он неправильно сказал?
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17.02.2023 21:04 Ответить
А что вы сделали что бы Китай был на стороне Запада?
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16.02.2023 01:20 Ответить
Ооо, Запад дохрена чего сделал, чтобы Китай был на его стороне. Китай благополучием своим и вообще всем обязан Западу. Только Китаю этого стало мало. Большая ошибка Запада была в том, что в своё время он сделал из Китая мировую фабрику.
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16.02.2023 01:37 Ответить
Китай навчився ... і переносить свої найшкідливіші виробництва в Африку.
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16.02.2023 07:04 Ответить
Да.
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16.02.2023 09:06 Ответить
Да нет, он делал это как раз для того что увидел в китае дешевую раб.силу. Но не союзника.
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16.02.2023 09:05 Ответить
У госдеповцев чуть дыни не полопались от натуги, пока они сообразили то о чём и так давно всем известно и понятно
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16.02.2023 01:34 Ответить
китаю потрібен землетрус
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16.02.2023 03:28 Ответить
Китай такая же Корона вирусная помойка что и Мавзолейные Обезьяны пуйла ...краснопузые 👺...и тоже с Мавзолеем Маодзедуна...два дебила это давно не сила...👹🦍
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16.02.2023 04:20 Ответить
китай так ж сама ******* імперія як і росія і допомагає у війні кацапам активно 😡😡😡
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16.02.2023 06:15 Ответить
хазяїну поднєбєсной потрібний хазяїн прєісподнєй
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16.02.2023 06:59 Ответить
Та відкусили вже ср-акку паРаші китайці, так до Урала мінімум й відгризуть...
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16.02.2023 08:05 Ответить
Это будет только когда они будут уверены что рашня не будет воевать.
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16.02.2023 09:07 Ответить
Правдаштолі? Яку площу "недавно", де й на який період паРаша ВЖЕ Китаю віддала без "дригання ногами"? Ти взагалі на Далекому Сході бував, а як бував, з машини вилазив? А На Камчатці? З тобою китайці розмовляти хотіли? Зі мною НІ, доки не взнавали, що я українець - ВМОМЕНТ догори ногами сенс бесіди й відносин перевертався. А паРашку за людей там не рахують ще крутіше, ніж Тюркські Народи, в яких є навіть вікова приказка "Урус - хынзыр киши, адам дегиль!"© Сорі за нерви. Сирени заіпали вже від світанку...
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18.02.2023 09:20 Ответить
Ти хочеш сказати що китайці стали розмовляти з тобою лише коли дізналися що ти із України?
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18.02.2023 10:11 Ответить
Ти відповів на мої запитання?
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20.02.2023 07:21 Ответить
 
 