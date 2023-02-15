Китай намагається бути і нейтральним, і союзником Кремля, - Держдепартамент США
Китай намагається "грати на двох дошках" – бути союзником Кремля і водночас зображати нейтралітет, але така політика Пекіна скінчиться провалом.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У Держдепартаменті США зростає занепокоєння партнерством між Китаєм і Росією та тим, що Китай підтримує російське вторгнення в Україну, сказала Шерман у виступі в Інституті Брукінгса.
За її оцінкою, КНР намагається підвищити свою значущість для міжнародної спільноти, пропонуючи посередництво між Києвом та Москвою, але водночас декларує "безмежне партнерство з Росією". Вона також наголосила на зміцненні партнерських відносин Росії з Іраном та Північною Кореєю.
Шерман вважає, що Китай цим намагається "грати відразу на двох дошках". Однак, зрештою, сказала Шерман, у всіх союзників Москви "на шиї буде альбатрос" (тобто непідйомна ноша).
"Українці завдадуть Путіну стратегічної поразки, і це створить багато проблем для всіх, хто його підтримує", – наголосила заступниця держсекретаря США.
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Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.
"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.
"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
теперь ждут когда єтая драная дохлая кошка, под названием моссковия будет проплывать мимо них, чтобы переселиться на освободившиеся территории.
чем больше она эта кошка, будет разодрана на куски, тем выгоднее китаю
зрим в корень.
Какие шары над Украиной? Совсем мозги вышмаркал?
«Проигранная война в Украине - это ступенька к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы должны понимать: если большого парня ударят по лицу, многие другие ребята начнут сомневаться, действительно ли он так силен, и тоже захотят ударить его по зубам. …Поэтому если США хотят воевать в Азии, то самый правильный путь к этому - проявить слабость в Украине», - считает Ходорковский.
Он отметил, что сейчас у Запада есть выбор между тремя вариантами в стратегии поддержки Киева. По мнению Ходорковского, нынешний путь, несмотря на недавние соглашения о поставках современных боевых танков, может привести к затяжной и полной риска войне, поскольку необходимое оружие отправляется не сразу, а поэтапно, и зачастую его приходится добиваться слишком долго. В этой ситуации нет никаких гарантий, что Украина сможет поддерживать нынешний уровень потерь.
Второй вариант предполагает быстрое и значительное увеличение военной помощи Украине, включая дальнобойные ракеты и истребители, которые позволят уничтожить российские линии снабжения. «Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя, - это авиация. Все остальное вторично», - сказал Ходорковский.
Что касается третьего варианта, Ходорковский не исключает, что в конечном итоге США и их союзники «развернутся и уйдут, как они сделали это в Афганистане, Сирии и других местах». «Путин - человек, который мыслит задним числом, и он считает, что если что-то уже было раньше, то, скорее всего, это повторится в будущем. …Оглядываясь назад, Путин видит, что каждый раз, когда он начинает маленькую войну, он способен консолидировать общество вокруг себя, и он снова и снова видит, как американцы уходят. Если он успешно завершит украинскую кампанию, то национал-патриоты, которые сейчас являются его главным источником поддержки, не позволят ему остановиться, и начнется следующая война», - уверен оппозиционер.