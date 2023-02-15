Китай намагається бути і нейтральним, і союзником Кремля, - Держдепартамент США

Китай намагається "грати на двох дошках" – бути союзником Кремля і водночас зображати нейтралітет, але така політика Пекіна скінчиться провалом.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У Держдепартаменті США зростає занепокоєння партнерством між Китаєм і Росією та тим, що Китай підтримує російське вторгнення в Україну, сказала Шерман у виступі в Інституті Брукінгса.

За її оцінкою, КНР намагається підвищити свою значущість для міжнародної спільноти, пропонуючи посередництво між Києвом та Москвою, але водночас декларує "безмежне партнерство з Росією". Вона також наголосила на зміцненні партнерських відносин Росії з Іраном та Північною Кореєю.

Шерман вважає, що Китай цим намагається "грати відразу на двох дошках". Однак, зрештою, сказала Шерман, у всіх союзників Москви "на шиї буде альбатрос" (тобто непідйомна ноша).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує Іран на тлі західних санкцій, - Сі Цзіньпін

"Українці завдадуть Путіну стратегічної поразки, і це створить багато проблем для всіх, хто його підтримує", – наголосила заступниця держсекретаря США.