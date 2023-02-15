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Держдепартамент США (1583) Китай (4353) Шерман (35)

Китай намагається бути і нейтральним, і союзником Кремля, - Держдепартамент США

путін,сі,цзіньпін

Китай намагається "грати на двох дошках" – бути союзником Кремля і водночас зображати нейтралітет, але така політика Пекіна скінчиться провалом.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У Держдепартаменті США зростає занепокоєння партнерством між Китаєм і Росією та тим, що Китай підтримує російське вторгнення в Україну, сказала Шерман у виступі в Інституті Брукінгса.

За її оцінкою, КНР намагається підвищити свою значущість для міжнародної спільноти, пропонуючи посередництво між Києвом та Москвою, але водночас декларує "безмежне партнерство з Росією". Вона також наголосила на зміцненні партнерських відносин Росії з Іраном та Північною Кореєю.

Шерман вважає, що Китай цим намагається "грати відразу на двох дошках". Однак, зрештою, сказала Шерман, у всіх союзників Москви "на шиї буде альбатрос" (тобто непідйомна ноша).

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"Українці завдадуть Путіну стратегічної поразки, і це створить багато проблем для всіх, хто його підтримує", – наголосила заступниця держсекретаря США.

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Топ коментарі
+10
тож сша також грає на двох дошках
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16.02.2023 00:06
+9
китайське гівно вже майже рік не купую, не хочу спонсорувати терроризм
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16.02.2023 00:44
+6
Ооо, Запад дохрена чего сделал, чтобы Китай был на его стороне. Китай благополучием своим и вообще всем обязан Западу. Только Китаю этого стало мало. Большая ошибка Запада была в том, что в своё время он сделал из Китая мировую фабрику.
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16.02.2023 01:37
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США й надалі підтримуватимуть Україну, але не планують відправляти Києву винищувачі.

Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.

"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2023 23:48 Відповісти
тож сша також грає на двох дошках
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16.02.2023 00:06 Відповісти
Не США, а байден, чи хто там за ним ховається. Обама мабуть.
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16.02.2023 00:13 Відповісти
Категорично відмовляється відправляти F-16 країні, що воює. А нахєр тоді взагалі вони створені. Аааа, певно F-16 то літак громадянської авіації. Тьху ти
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16.02.2023 01:31 Відповісти
" політика Пекіна скінчиться провалом." да нихрена с косорылими не случится. не получится у кацапии - ну и ладно. а уж если получится - вот тогда китаезы поверят в себя и начнется очередной замес.
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15.02.2023 23:55 Відповісти
Китай буде до останього підштовхувати х*йло до краю, шоб потім самим сибір не зачищати від орків...
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15.02.2023 23:57 Відповісти
ведь не даром же их далекие предки строили великую китайскую стену.
теперь ждут когда єтая драная дохлая кошка, под названием моссковия будет проплывать мимо них, чтобы переселиться на освободившиеся территории.
чем больше она эта кошка, будет разодрана на куски, тем выгоднее китаю
зрим в корень.
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16.02.2023 06:18 Відповісти
Никаким нейтральным он не собирается быть.Это абсолютный союзник Кремля.И все эти шары ,которые летят над украинским простором,ведя разведку-,это все Made in China.Китайская мразота помогает параше ,чем может
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16.02.2023 00:15 Відповісти
Китай союзник только Китая, уже не раз вам дебилам говорили это.

Какие шары над Украиной? Совсем мозги вышмаркал?
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16.02.2023 01:21 Відповісти
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16.02.2023 01:46 Відповісти
Это угловые отражатели. Рашня так наше ПВО хочет истощить. Вам бы не только заголовки читать.
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16.02.2023 09:08 Відповісти
Над Киевом и Киевской областью зафиксировали российские воздушные шары с угловыми отражателями.
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16.02.2023 19:43 Відповісти
Я это и написал, *******. Причем тут Китай, все еще вопрос.
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16.02.2023 20:00 Відповісти
Ти просто ідіот!
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16.02.2023 06:29 Відповісти
Китай ворог України все що треба розуміти і ми повинні сприймати його як ворога і проводити відповідну політику
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16.02.2023 14:32 Відповісти
Він не ворог України. На Україну китаю начхати.
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16.02.2023 15:35 Відповісти
зрозуміло - китай не хоче залишитись один на один супроти штатів
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16.02.2023 00:37 Відповісти
китайське гівно вже майже рік не купую, не хочу спонсорувати терроризм
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16.02.2023 00:44 Відповісти
Всім *****, особливо Китаю.
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16.02.2023 15:36 Відповісти
Победа России в войне с Украиной придаст смелости Пекину и приведет к войне между США и Китаем из-за Тайваня, заявил бывший владелец российской нефтяной компании ЮКОС, оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Washington Post.

«Проигранная война в Украине - это ступенька к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы должны понимать: если большого парня ударят по лицу, многие другие ребята начнут сомневаться, действительно ли он так силен, и тоже захотят ударить его по зубам. …Поэтому если США хотят воевать в Азии, то самый правильный путь к этому - проявить слабость в Украине», - считает Ходорковский.

Он отметил, что сейчас у Запада есть выбор между тремя вариантами в стратегии поддержки Киева. По мнению Ходорковского, нынешний путь, несмотря на недавние соглашения о поставках современных боевых танков, может привести к затяжной и полной риска войне, поскольку необходимое оружие отправляется не сразу, а поэтапно, и зачастую его приходится добиваться слишком долго. В этой ситуации нет никаких гарантий, что Украина сможет поддерживать нынешний уровень потерь.

Второй вариант предполагает быстрое и значительное увеличение военной помощи Украине, включая дальнобойные ракеты и истребители, которые позволят уничтожить российские линии снабжения. «Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя, - это авиация. Все остальное вторично», - сказал Ходорковский.

Что касается третьего варианта, Ходорковский не исключает, что в конечном итоге США и их союзники «развернутся и уйдут, как они сделали это в Афганистане, Сирии и других местах». «Путин - человек, который мыслит задним числом, и он считает, что если что-то уже было раньше, то, скорее всего, это повторится в будущем. …Оглядываясь назад, Путин видит, что каждый раз, когда он начинает маленькую войну, он способен консолидировать общество вокруг себя, и он снова и снова видит, как американцы уходят. Если он успешно завершит украинскую кампанию, то национал-патриоты, которые сейчас являются его главным источником поддержки, не позволят ему остановиться, и начнется следующая война», - уверен оппозиционер.
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16.02.2023 00:54 Відповісти
Ходор давно отработанный материал. Обиженный олигарх которого оторвали от кормушки.
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16.02.2023 01:23 Відповісти
отработанный, но у него берут интервью и он сказал всё правильно
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16.02.2023 01:56 Відповісти
Он сказал что нужно а не то что правильно. Показушная опозиция как и Невельный.
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16.02.2023 09:03 Відповісти
А что он неправильно сказал?
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17.02.2023 21:04 Відповісти
А что вы сделали что бы Китай был на стороне Запада?
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16.02.2023 01:20 Відповісти
Ооо, Запад дохрена чего сделал, чтобы Китай был на его стороне. Китай благополучием своим и вообще всем обязан Западу. Только Китаю этого стало мало. Большая ошибка Запада была в том, что в своё время он сделал из Китая мировую фабрику.
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16.02.2023 01:37 Відповісти
Китай навчився ... і переносить свої найшкідливіші виробництва в Африку.
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16.02.2023 07:04 Відповісти
Да.
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16.02.2023 09:06 Відповісти
Да нет, он делал это как раз для того что увидел в китае дешевую раб.силу. Но не союзника.
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16.02.2023 09:05 Відповісти
У госдеповцев чуть дыни не полопались от натуги, пока они сообразили то о чём и так давно всем известно и понятно
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16.02.2023 01:34 Відповісти
китаю потрібен землетрус
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16.02.2023 03:28 Відповісти
Китай такая же Корона вирусная помойка что и Мавзолейные Обезьяны пуйла ...краснопузые 👺...и тоже с Мавзолеем Маодзедуна...два дебила это давно не сила...👹🦍
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16.02.2023 04:20 Відповісти
китай так ж сама ******* імперія як і росія і допомагає у війні кацапам активно 😡😡😡
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16.02.2023 06:15 Відповісти
хазяїну поднєбєсной потрібний хазяїн прєісподнєй
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16.02.2023 06:59 Відповісти
Та відкусили вже ср-акку паРаші китайці, так до Урала мінімум й відгризуть...
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16.02.2023 08:05 Відповісти
Это будет только когда они будут уверены что рашня не будет воевать.
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16.02.2023 09:07 Відповісти
Правдаштолі? Яку площу "недавно", де й на який період паРаша ВЖЕ Китаю віддала без "дригання ногами"? Ти взагалі на Далекому Сході бував, а як бував, з машини вилазив? А На Камчатці? З тобою китайці розмовляти хотіли? Зі мною НІ, доки не взнавали, що я українець - ВМОМЕНТ догори ногами сенс бесіди й відносин перевертався. А паРашку за людей там не рахують ще крутіше, ніж Тюркські Народи, в яких є навіть вікова приказка "Урус - хынзыр киши, адам дегиль!"© Сорі за нерви. Сирени заіпали вже від світанку...
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18.02.2023 09:20 Відповісти
Ти хочеш сказати що китайці стали розмовляти з тобою лише коли дізналися що ти із України?
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18.02.2023 10:11 Відповісти
Ти відповів на мої запитання?
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20.02.2023 07:21 Відповісти
 
 