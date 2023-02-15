Китай підтримує Іран на тлі західних санкцій, - Сі Цзіньпін
Під час візиту іранського президента Ібрагіма Раїсі в Пекін лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив свою підтримку Тегерану, який намагається розширити відносини з Пекіном і Москвою, щоб компенсувати санкції Заходу через його ядерні розробки.
Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
Офіційна заява двох лідерів не містить жодних вказівок на те, чи обговорювали вони напад Росії на Україну Тегеран постачав військові безпілотники Росії, проте стверджує, що вони були доставлені до початку війни.
Сі висловив підтримку уряду Раїсі риторикою, яку Пекін використовує для критики домінування Вашингтона. Китай та Іран зображують себе, поряд з Москвою, як противагу американському впливу.
"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету і протистоянні одностороннім діям і залякуванню", - йдеться в заяві Сі.
Сі і Раїсі взяли участь у підписанні 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Ці домовленості доповнюють підписану в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку нафтової, промислової та інших галузей.
Сі також заявив, що Пекін "виступає проти зовнішніх сил, які втручаються у внутрішні справи Ірану і підривають безпеку та стабільність Ірану".
В офіційній заяві китайського уряду сказано, що Сі пообіцяв "працювати разом над питаннями, які торкаються основних інтересів один одного", але не надав жодних подробиць. Уряд Раїсі не відразу оприлюднив деталі зустрічі, але президент назвав два уряди "друзями у складних ситуаціях" в коментарі, опублікованому в газеті правлячої Комуністичної партії Китаю.
Представник китайського Міністерства закордонних справ, відповідаючи на запитання, чи стурбований Пекін тим, що зближення з Іраном може ускладнити відносини із США, сказав, що "дружні відносини" з Тегераном сприяють "просуванню миру і стабільності на Близькому Сході".
"Наші відносини не спрямовані проти жодної третьої сторони", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь.
Китай є одним з найбільших покупців іранської нафти й джерелом інвестицій.
Іран роками бореться з торговельними й фінансовими санкціями, запровадженими Вашингтоном та іншими західними урядами через спроби Тегерана розробити ядерну зброю. Іранський уряд заперечує ці звинувачення. У 2018 році уряд Сполучених Штатів відрізав Ірану доступ до мережі, яка з'єднує світові банки.
Речник Державного департаменту США Нед Прайс закликав Китай вплинути на Іран і знизити потенційні загрози в регіоні, заявивши, що це "було б в спільних інтересах".
Будь ласка, зачекайте...
Захід дав тиранам і диктаторам доступ до технологій- от у що все це переросло.
1) в керівництві США багато розумних людей, вони не роблять нічого тільки тому, що уріна в голову стрельнула. І навіть якщо деякі операції закінчуються провалом (наприклад Афганістан), то всеодно логіка в тих діях є.
2) подивіться на поведінку Китая. Вони давно готуються до великої війни. Величезна модернізована армія, величезний флот за кількістю більший ніж в США. Нахіба все це їм? Хто на них збирається нападати? Ну окрім Тайваню . Тобто вони від регіонального лідерства хочуть перейти до дещо більшого. І краще цьому завадити економічно на ранніх етапах, аніж дочекатися, коли вони нападуть на когось з союзників США, бо тоді треба буде реально воювати, а це значно дорожче.
США: 480 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_ships_of_the_United_States_Navy ships total , of which 290 are deployable (As of 2019)https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy#cite_note-status-3 [3]
(С) Вікіпедія.
Міг би і сам загуглити перед тим як писати...
каккацап...
Комунізм можливий виключно тоді, коли він повсюди.
Якщо ж навкруги всі живуть як люди, то комуняки рано чи пізно втратять віру в щасливе післязавтра, яке ніколи не настане, і чергова тюрма народів, попередньо обісравшись жидким, з тріском розвалиться.
Тому й напад кетаю на цивілізацію, нажаль, відбудеться без варіантів.
ну, або вони перестануть бути комуняками, в що мало віриться.
Грьобані варвари, яких не мало б бути в 21 столітті.