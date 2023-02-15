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Китай підтримує Іран на тлі західних санкцій, - Сі Цзіньпін

китай,іран

Під час візиту іранського президента Ібрагіма Раїсі в Пекін лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив свою підтримку Тегерану, який намагається розширити відносини з Пекіном і Москвою, щоб компенсувати санкції Заходу через його ядерні розробки.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Офіційна заява двох лідерів не містить жодних вказівок на те, чи обговорювали вони напад Росії на Україну Тегеран постачав військові безпілотники Росії, проте стверджує, що  вони були доставлені до початку війни.

Сі висловив підтримку уряду Раїсі риторикою, яку Пекін використовує для критики домінування Вашингтона. Китай та Іран зображують себе, поряд з Москвою, як противагу американському впливу.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету і протистоянні одностороннім діям і залякуванню", - йдеться в заяві Сі.

Сі і Раїсі взяли участь у підписанні 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Ці домовленості доповнюють підписану в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку нафтової, промислової та інших галузей.

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Сі також заявив, що Пекін "виступає проти зовнішніх сил, які втручаються у внутрішні справи Ірану і підривають безпеку та стабільність Ірану".

В офіційній заяві китайського уряду сказано, що Сі пообіцяв "працювати разом над питаннями, які торкаються основних інтересів один одного", але не надав жодних подробиць. Уряд Раїсі не відразу оприлюднив деталі зустрічі, але президент назвав два уряди "друзями у складних ситуаціях" в коментарі, опублікованому в газеті правлячої Комуністичної партії Китаю.

Представник китайського Міністерства закордонних справ, відповідаючи на запитання, чи стурбований Пекін тим, що зближення з Іраном може ускладнити відносини із США, сказав, що "дружні відносини" з Тегераном сприяють "просуванню миру і стабільності на Близькому Сході".

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"Наші відносини не спрямовані проти жодної третьої сторони", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь.

Китай є одним з найбільших покупців іранської нафти й джерелом інвестицій.

Іран роками бореться з торговельними й фінансовими санкціями, запровадженими Вашингтоном та іншими західними урядами через спроби Тегерана розробити ядерну зброю. Іранський уряд заперечує ці звинувачення. У 2018 році уряд Сполучених Штатів відрізав Ірану доступ до мережі, яка з'єднує світові банки.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс закликав Китай вплинути на Іран і знизити потенційні загрози в регіоні, заявивши, що це "було б в спільних інтересах".

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Топ коментарі
+30
По суті в нас вже є коаліція деспотизму проти демократії.
Захід дав тиранам і диктаторам доступ до технологій- от у що все це переросло.
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15.02.2023 10:04
+25
ось і намалювалася чновітня вісь зла - кацапія, іран, китай, кндр !!!
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15.02.2023 10:04
+15
мені одному так здається, що нинішній світ на порозі грандіозного шухеру?
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15.02.2023 10:11
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ось і намалювалася чновітня вісь зла - кацапія, іран, китай, кндр !!!
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15.02.2023 10:04 Відповісти
Да, тепер - офіційно
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15.02.2023 10:05 Відповісти
после того как сша жует сопли, туда может еще кто войдет.
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15.02.2023 23:25 Відповісти
До них що можна додати і Угорщину і не виключено, що цей список країн ще можна продовжити і не тільки країни, а і сильних мира сего - Трампа, одного з найбагатших в світі Маска і в Україні теж можливо є дуже впливові люди, які перейшли до вісі зла, про яких всі догадуються. Злочинці у всі часи могли добре об'єднуватися під бандитською деспотичною владою і створювати велику силу напротивагу вільному світу, який побудований на демократії та конкуренції і вільні люди не можуть одразу так швидко об'єднатись на боротьбу зі злом. Але коли вільний світ перетинається зі злом, то ідеали та цінності добра єднають набагато більше людей на боротьбу зі злом і добро завжди перемагає. Нормальний людей було більше ніж злочинців у всі часи і наш час не став виключенням. Тож хоч утворилась і найбільша вісь зла за всю історію, вільний світ значно переважаю цю вісь зла і він стабільно єднається на боротьбу зі злом і навіть ті тушки, які довго обирали ту стророну, яка перемагає, вже визначили нею Україну та Захід.
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15.02.2023 13:08 Відповісти
мир на пороге грандиозного шухера , дипломатия уже не работает , санкции тоже , китай и паРаша поднимают ставки , а шавки вроде сев кореи и ирана подгавкивают , европа слабая , а штатов на всех не хватит , латиносам вообще на все ***** , индусы - цигане , которым пляски заменяют все на свете , израиль маленький и их не много , они не решают ни чего , австралия и зеландия далеко и бесполезны, вот в принципе и все , мировая война на пороге и уже стучится в двери , ...........вопрос лишь в том , кто первым откроет эту дверь.
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15.02.2023 13:15 Відповісти
По суті в нас вже є коаліція деспотизму проти демократії.
Захід дав тиранам і диктаторам доступ до технологій- от у що все це переросло.
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15.02.2023 10:04 Відповісти
Ох ты и добалуешся, Китай! Чего тебе не хватает? Опять голодовок захотел? А старик Си Цьзинь Пин к этому уверенно ведет...
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15.02.2023 10:09 Відповісти
потрібен суд над комуністами,аналогічний тому, що був над нацистами,бо це лайно ще довго буде смердіти на планеті.
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15.02.2023 10:10 Відповісти
Вісь зла, тиранії, тероризму формується. Світ повинен об'єднатися.
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15.02.2023 10:11 Відповісти
мені одному так здається, що нинішній світ на порозі грандіозного шухеру?
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15.02.2023 10:11 Відповісти
Ні не одному...
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15.02.2023 10:14 Відповісти
Війна з Китаєм запланована була на 2025 рік, але зараз переноситься на 2-3 роки... Велика війна попереду, тому йде масштабне виготовлення зброї по всьому світу
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15.02.2023 10:14 Відповісти
хто планував війну з Китаєм? тобто хто в цій війні має вважатися агресором?
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15.02.2023 10:16 Відповісти
Тайвань. Планувалося, що Тайвань нападе на Китай, а Китай буде змушений захищатися і в кінці-кінців примусити Тайвань до миру в складі Китаю. Але поки відклали...
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15.02.2023 10:19 Відповісти
це війна по типу війни фінів з совєтами чи грузинів з кацапами?
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15.02.2023 10:39 Відповісти
Агресором буде признчений той, хто цю війну програє
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15.02.2023 10:22 Відповісти
в цій війні не буде переможців. програє вся цивілізація і вся планета. пройшли часи коли воювали м'ясо на м'ясо.
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15.02.2023 10:26 Відповісти
Агресором є Китай де при владі незаконна влада комуністів справжня влада законна на Тайвані навіть якщо США нападе перша Китай всеодно агресор і ця війна дуже необхідна
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10.03.2023 15:26 Відповісти
Варвари завжди підтримують варварів,але потім один варвар буде намагатись зжерти іншого.Це як Сралін та Гітлер.
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15.02.2023 10:12 Відповісти
Перекладаю: ми на дурняк заберемо ресурси Ірану.
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15.02.2023 10:12 Відповісти
Пісок і каміння?
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15.02.2023 10:13 Відповісти
нафту і газ. там дууже багато газу.
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15.02.2023 10:18 Відповісти
У Ірану третє місце за запасами нафти після Саудовської Аравії і Венесуели
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15.02.2023 11:19 Відповісти
Я завжди писав, що іранські поци з рушниками на голові на мають до ісламу ніякого стосунку. Вони є лжемусульманами. Чому? Та тому, що саме Китац - крахна яка найжорстокіше бореться з ісламом. Саме Китай мусульман-уйгурів змушує зрікатися мови, ідентичності і головне - ісламу, запоторюючи їх у концтабори, знищуючи фізично і за чутками потрошачи на органи для трансплантацій. Тому співпраця режиму аятолл з Китаєм виглядає особливо цинічним і показує, що іслам - лише ширма для купки терористіа.
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15.02.2023 10:14 Відповісти
ну нічого, якщо пішла така п"янка, то США, Брити, Ізраіль, Японія, Німеччина, Франція та величезна кількість інших союзників вспромозі будуть заткнути гівняний свищ у трубі. Хоча шухер може бути некислий
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15.02.2023 10:18 Відповісти
Уйгури - це суніти, а Іран це шиїти. Між цими мусульманими йде віками криваве протистоянна на знищення один одного. Тому у релігійному сенсі позиція Китаю цілком логічна. Цинічна позиція раши, де мусульманське населення - суніти, а Кремль зайняв сторону ворожих ним шиїтів. Потрібно об'єднувати проти іранських шиїтів та кремлівських слуг шайтана весь ісламський світ.
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15.02.2023 11:35 Відповісти
После Буша-младшего Запад много лет пытается сделать врагом Китай без всякой видимой причины. Какой-то необъяснимый иррациональный страх. За глупость всегда приходится расплачиваться.
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15.02.2023 10:14 Відповісти
Каким образом? )
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15.02.2023 10:16 Відповісти
Якщо ви не розумієте причини, то це ще не означає, що її немає (без образ).
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15.02.2023 10:17 Відповісти
Может объясните в чем дело.
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15.02.2023 10:19 Відповісти
Мені держдеп не доповідає. Але я розвиваю свою конспірологічну теорію з таких міркувань:
1) в керівництві США багато розумних людей, вони не роблять нічого тільки тому, що уріна в голову стрельнула. І навіть якщо деякі операції закінчуються провалом (наприклад Афганістан), то всеодно логіка в тих діях є.
2) подивіться на поведінку Китая. Вони давно готуються до великої війни. Величезна модернізована армія, величезний флот за кількістю більший ніж в США. Нахіба все це їм? Хто на них збирається нападати? Ну окрім Тайваню . Тобто вони від регіонального лідерства хочуть перейти до дещо більшого. І краще цьому завадити економічно на ранніх етапах, аніж дочекатися, коли вони нападуть на когось з союзників США, бо тоді треба буде реально воювати, а це значно дорожче.
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15.02.2023 10:26 Відповісти
Який флот більший чим в США в Китаю менший флот чим в Японії і слабший яке США
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Китай: 535+ ships (2023)https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_Navy#cite_note-IISS2018_p252-253-3 [3]
США: 480 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_ships_of_the_United_States_Navy ships total , of which 290 are deployable (As of 2019)https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy#cite_note-status-3 [3]
(С) Вікіпедія.

Міг би і сам загуглити перед тим як писати...
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16.02.2023 15:13 Відповісти
причина дуже видима - це комуняцький режим.
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15.02.2023 10:20 Відповісти
а кто кого объявлял врагом?
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15.02.2023 10:36 Відповісти
ты как кацап...
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Дивні ці китайці. Вони ж зі шкіри вилазять шоб тільки помиритися з США, бо без експорту їх заводи стануть і пів мільярда китайців подохнуть від голоду. І тут на тобі... підтримують Іран...
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15.02.2023 10:15 Відповісти
шось якийсь шухер таки назріває
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15.02.2023 10:32 Відповісти
чергова "холодна" війна набирає обертів. тепер роль совку виконують китай+паРаша. ну ще там всіляка шушера є, по типу ірану та північної кореї, але вони на других ролях.
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15.02.2023 10:16 Відповісти
Старий світопорядком - фсьо. Війна паРаші проти України - був тест, за яким уважно стежила світова диктатура. Демократія цей тест завалила. Тепер маєте, що маєте.
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15.02.2023 10:19 Відповісти
Це комуністичне чмо нічим не відрізняється від своєї кремлівської шістки. Захід, який хотів надприбутків, сам створив цих монстрів.
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15.02.2023 10:21 Відповісти
... і тепер ці ж монстри його зжеруть. Елої і морлоки.
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15.02.2023 10:25 Відповісти
Якщо й далі Захід буде перебувати під деструктивним впливом ліваків чи просто популістів та придурків, типу рудого, то небезпека цілком реальна
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15.02.2023 10:34 Відповісти
Обмежити для китайців наступний технічний процес для провідників. Більше робити нічого не потрібно.
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15.02.2023 10:30 Відповісти
что вы. Это же партнер сша.
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15.02.2023 23:27 Відповісти
Россия также переписывает историю Ирана,который создала она вместе с англичанами в1828г.после совместной войны против ИндоПэриджана(1824-1828) ВСЕ СПРЯТАНО ПРО ЭТУ ВОЙНУ.Ведь территори нынешнего Ирана была колонией ИндоПэриджана =Одэрбэйджана.Иран не Персия,которая там не была никогда,как сечас фальсиикаторы в Кремле рисуют.
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15.02.2023 10:36 Відповісти
Вся мерзота об'єднується навколо китаю.
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15.02.2023 10:46 Відповісти
муслим шлемазлы и *** вий бины=куколды ватные
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15.02.2023 10:52 Відповісти
Є суворий факт.
Комунізм можливий виключно тоді, коли він повсюди.
Якщо ж навкруги всі живуть як люди, то комуняки рано чи пізно втратять віру в щасливе післязавтра, яке ніколи не настане, і чергова тюрма народів, попередньо обісравшись жидким, з тріском розвалиться.
Тому й напад кетаю на цивілізацію, нажаль, відбудеться без варіантів.
ну, або вони перестануть бути комуняками, в що мало віриться.
Грьобані варвари, яких не мало б бути в 21 столітті.
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15.02.2023 11:09 Відповісти
это пухлое рыло и есть бенефициар происходящего мирового пздца!
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15.02.2023 11:32 Відповісти
Коммунофашисты и религиозные фанатики объединились против Свободного Мира. А Мир это ещё так и не понял.
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15.02.2023 11:32 Відповісти
Мало було, що китайози, та ще й сволота.
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15.02.2023 11:40 Відповісти
Демократії дивляться крізь пальці на становлення авторитарних режимів, дають можливість озброюватись їм, торгують, вигадуючи ефімерні санкції ,а згодом хапаються за голову
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15.02.2023 12:30 Відповісти
Захід не повинна вводити в оману начеб-то нейтральна позиція Китаю до війни на Україні. Цей аспид-дракон лише причаївся та вичікує зручний для себе час, щоб встромити в нас свої ікла і поставки китайської зброю можуть не заставити себе чекати у самий важкий для нас час. Теж саме можна сказати і про друзів Путіна, яі маскуються під начебто жадібних на гроші і начеб-то шантажують Захід, чи начеб-то наживаються, домомагаючи обходити санкції. Ні, вони продалися Путіну з потрохами. Тож американцям треба діяти на упередження і будь який удар по китайським комунякам та усій вісі зла піде лише на користь. Лише показавши силу, і, можливо, показово, знищивши когось в назіданя іншим можна заставити іх рахуватись с американцями. І найкращий кандидат на це це Іран, бо він вже догрався.
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15.02.2023 12:53 Відповісти
комунисты еще худшее зло, чем нацисты. Вторые вымерли, первые живучие как тараканы и ведут планету к гибели.
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15.02.2023 13:18 Відповісти
Китай випрошує західні санкції,вже із шкури вилазить але хоче потрапити у коло країн ізгоїв як то росія-білорусь-сирія-північна корея-іран.Потрібно задовольнити їх бажання!
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15.02.2023 15:07 Відповісти
Бойкот всем китайским товарам и никакой торговли с этой дрянью
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15.02.2023 15:41 Відповісти
С самого начала было понятно ,что в производстве всех этих дронов замешано китайское рыло
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15.02.2023 15:43 Відповісти
треба відмовлятися від китайозовських товарів
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15.02.2023 20:06 Відповісти
 
 