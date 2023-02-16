Украинские беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, - Развожаев
По данным оккупационной "власти", временно оккупированный Крым атакуют украинские беспилотники.
Об этом сообщил в телеграм-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
"Снова атака укробеспилотников. Ситуация сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - отмечает он.
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Збито усі 8 млн. 364 тис. 732 безпілотників.
Мокшанське бидло прохаває..
якби "збили над сушею" довелося показувати уламки... т.і., а так - кінці у воду, вдячні холопи сцаря захавають будь-яке лайно з зомбоящику