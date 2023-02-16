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беспилотник (3142) Крым (26004) город Севастополь (1670)

Украинские беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, - Развожаев

севастополь

По данным оккупационной "власти", временно оккупированный Крым атакуют украинские беспилотники.

Об этом сообщил в телеграм-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"Снова атака укробеспилотников. Ситуация сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - отмечает он.

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Знову допилися до білої гарячки, вже безпілотники ввижаються. А інопланетян на літаючих тарілках немає?
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16.02.2023 08:17 Ответить
ГОБЛИН ****** ПУТИНСКИЙ !!!
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16.02.2023 08:20 Ответить
Правильно казати "укронацистобеспилотников" или "укрожыдобандеробеспилотников".
Збито усі 8 млн. 364 тис. 732 безпілотників.
Мокшанське бидло прохаває..
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16.02.2023 08:23 Ответить
Обратили внимание на то,, что даже обороты речи у него ворованные у украинцев? Один в один. Даже самостоятельно и этого сказать не в состоянии эти отбросы человечества с самоназванием "русские".
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16.02.2023 08:41 Ответить
Крим - це наша територія, можемо гатити день і ніч
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16.02.2023 08:43 Ответить
Краще вночі, ібо нє@уй спати на нашій землі, хіба що в 😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 09:00 Ответить
"збиті над морем" - нуда-нуда.. украЇнське Чорне Море море охороняється кацапами краще аніж болотні аеродроми стратегічної авіації у "енгельсах"
якби "збили над сушею" довелося показувати уламки... т.і., а так - кінці у воду, вдячні холопи сцаря захавають будь-яке лайно з зомбоящику
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16.02.2023 09:19 Ответить
Били по чайках, або по метеориту. Паталонгічні сцикуни, їм вже вважаються українські безпілотники. Почекайте, не за горами той день коли вони точно прилетять. Вони ж по 2 не літають і летять низенько.
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16.02.2023 09:30 Ответить
йух вам, ане спокій!!!
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16.02.2023 12:13 Ответить
 
 