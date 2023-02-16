Украинские беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, - Развожаев

По данным оккупационной "власти", временно оккупированный Крым атакуют украинские беспилотники.

Об этом сообщил в телеграм-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"Снова атака укробеспилотников. Ситуация сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - отмечает он.

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