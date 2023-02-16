Українські безпілотники атакують Севастополь, працює ППО, - Развожаєв

За даними окупаційної "влади", тимчасово окупований Крим наразі атакують українські безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову атака укробезпілотників. Ситуація зараз: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Зберігаємо спокій", - зазначає він.

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