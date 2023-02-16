УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11477 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 284 9
безпілотник (3666) Крим (14081) Севастополь (550)

Українські безпілотники атакують Севастополь, працює ППО, - Развожаєв

севастополь

За даними окупаційної "влади", тимчасово окупований Крим наразі атакують українські безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову атака укробезпілотників. Ситуація зараз: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Зберігаємо спокій", - зазначає він.

Також читайте: Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову допилися до білої гарячки, вже безпілотники ввижаються. А інопланетян на літаючих тарілках немає?
показати весь коментар
16.02.2023 08:17 Відповісти
ГОБЛИН ****** ПУТИНСКИЙ !!!
показати весь коментар
16.02.2023 08:20 Відповісти
Правильно казати "укронацистобеспилотников" или "укрожыдобандеробеспилотников".
Збито усі 8 млн. 364 тис. 732 безпілотників.
Мокшанське бидло прохаває..
показати весь коментар
16.02.2023 08:23 Відповісти
Обратили внимание на то,, что даже обороты речи у него ворованные у украинцев? Один в один. Даже самостоятельно и этого сказать не в состоянии эти отбросы человечества с самоназванием "русские".
показати весь коментар
16.02.2023 08:41 Відповісти
Крим - це наша територія, можемо гатити день і ніч
показати весь коментар
16.02.2023 08:43 Відповісти
Краще вночі, ібо нє@уй спати на нашій землі, хіба що в 😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
16.02.2023 09:00 Відповісти
"збиті над морем" - нуда-нуда.. украЇнське Чорне Море море охороняється кацапами краще аніж болотні аеродроми стратегічної авіації у "енгельсах"
якби "збили над сушею" довелося показувати уламки... т.і., а так - кінці у воду, вдячні холопи сцаря захавають будь-яке лайно з зомбоящику
показати весь коментар
16.02.2023 09:19 Відповісти
Били по чайках, або по метеориту. Паталонгічні сцикуни, їм вже вважаються українські безпілотники. Почекайте, не за горами той день коли вони точно прилетять. Вони ж по 2 не літають і летять низенько.
показати весь коментар
16.02.2023 09:30 Відповісти
йух вам, ане спокій!!!
показати весь коментар
16.02.2023 12:13 Відповісти
 
 