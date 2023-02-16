Українські безпілотники атакують Севастополь, працює ППО, - Развожаєв
За даними окупаційної "влади", тимчасово окупований Крим наразі атакують українські безпілотники.
Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову атака укробезпілотників. Ситуація зараз: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Зберігаємо спокій", - зазначає він.
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Збито усі 8 млн. 364 тис. 732 безпілотників.
Мокшанське бидло прохаває..
якби "збили над сушею" довелося показувати уламки... т.і., а так - кінці у воду, вдячні холопи сцаря захавають будь-яке лайно з зомбоящику