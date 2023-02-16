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Байден (2761) визит (2989) Польша (8142)

Посол США рассказал в деталях, что Байден будет делать в Польше

байден,джо

Посол США в Польше раскрыл новые детали по поводу предстоящего визита президента США Джо Байдена в страну, запланированного под годовщину полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Посол рассказал, что Байден прибудет в Варшаву вечером 20 февраля. Его ключевая речь во время визита планируется во вторник - то есть 21 февраля - в 17:30 в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

"Это историческое событие - никогда раньше президент США не приезжал в Польшу дважды в течение одного года", - отметил посол.

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Посольство США также сообщило, что все желающие жители Польши имеют возможность лично прийти послушать речь Байдена. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться через специальную форму, детали приезда на место для прохождения всех процедур зарегистрированным сообщат за день до события. Посольство предупреждает, что планируются строгие меры безопасности и в сады не пропустят людей с большими сумками, плакатами, флагами и зонтиками.

Напомним, в конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что президент совершит визит в Польшу 20-22 февраля.

Также читайте: Дуда: Визит Байдена в Польшу – это укрепление безопасности и восточного фланга НАТО
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Топ комментарии
+10
а що це зелене криворагульне наркоманське чмо робило разом зі зеленою бандою стефанчуків, арахамій, єрмаків, татарових, подоляків, гугілашвілі, інших "корабельних сосен" 2.5 роки до масового вторгнення кацапів 24.02.22 року ??? лизало дупу *****, розказувало українцям про шашлики і безбожно крало ???





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16.02.2023 09:14
+6
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1626115202759417856 1 хв

Як то кажуть, Захід попереджав, але не на того напали. Він вже за все перетер з пуйлом

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16.02.2023 09:06
+3
яка різниця хто розвозив ??? головне хто на тому заробляв ...



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16.02.2023 09:37
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Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1626115202759417856 1 хв

Як то кажуть, Захід попереджав, але не на того напали. Він вже за все перетер з пуйлом

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16.02.2023 09:06 Ответить
а що це зелене криворагульне наркоманське чмо робило разом зі зеленою бандою стефанчуків, арахамій, єрмаків, татарових, подоляків, гугілашвілі, інших "корабельних сосен" 2.5 роки до масового вторгнення кацапів 24.02.22 року ??? лизало дупу *****, розказувало українцям про шашлики і безбожно крало ???





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16.02.2023 09:14 Ответить
Він за веслами на галері персонально асфальт по об'єктам Великого крадівництва розвозив
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16.02.2023 09:28 Ответить
яка різниця хто розвозив ??? головне хто на тому заробляв ...



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16.02.2023 09:37 Ответить
Неможливо забути, як цей ''наш вирок'' надсміхався над попередженнями про напад, майже ворогами називав, тих у кого тепер вимагає зброю. Скільки людей загубив своєю тупістю, цинічністю, а також свідомим нехтуванням загрози. Моя сім'я могла б не вижити, якби повірили цьому покидьку. Ми дуже вдячні американському уряду за ці попередження, що дало змогу евакуювати дітей за тиждень до нападу. На нас тоді дивилися, як на навіжених. От тільки наше місто було окуповане вже пообіді 24 лютого.
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16.02.2023 10:04 Ответить
Краще б поменше балачок А більше справи.
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16.02.2023 09:08 Ответить
Так і справа робиться, попри намагать срампістів завадити та саботажу ОП України
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16.02.2023 09:36 Ответить
Блин, паследнее турне дедушки за славой - хочет сделать римэйк визита Кеннеди в Западный Берлин. Лучше бы он пару сотен Абрамсов для Украины привез, и по одному истребителю Ф-16 за каждый порезанный нами ТУ-22М и отданный раше ТУ-160.
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16.02.2023 09:24 Ответить
Від вашого посту трохи тхне срампізмом , а про збільшення поставок зброї треба говорити після посадки таких марадерів , як резніков ,а не до

P.S. Доречі, а чому той , хто удає з себе українця за рік так і не зміг вивчити рідну мову?
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16.02.2023 09:38 Ответить
Та так, ми будемо віддавати рашці, а вони повинні нам зброю надавати. А може вони сумніваються, чи не попаде і ця зброя до рашки? З нашою владою все можливо.
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16.02.2023 09:46 Ответить
СЛАВА НАЦИИ - ПЗДА ФЕДЕРАЦИИ !)
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16.02.2023 09:48 Ответить
Паяца не запросили?
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16.02.2023 16:39 Ответить
 
 