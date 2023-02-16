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Байден (2855) візит (1492) Польща (8255)

Посол США розповів у деталях, що Байден робитиме в Польщі

байден,джо

Посол США у Польщі розкрив нові деталі з приводу запланованого до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну візиту президента США Джо Байдена в країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Посол розповів, що Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок - тобто 21 лютого - о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

"Це історична подія - ніколи раніше президент США не приїздив до Польщі двічі протягом одного року", - зауважив посол.

Читайте: Байден із задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Посольство США також повідомило, що усі охочі жителі Польщі мають нагоду особисто прийти послухати промову Байдена. Для цього необхідно заздалегідь зареєструватись через спеціальну форму, деталі приїзду на місце для проходження усіх процедур зареєстрованим повідомлять за день до події. Посольство попереджає, що плануються суворі заходи безпеки і в сади не пропустять людей з великими сумками, плакатами, прапорами і парасольками.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент здійснить візит до Польщі 20-22 лютого.

Також читайте: Дуда: Візит Байдена до Польщі - це укріплення безпеки та східного флангу НАТО

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Топ коментарі
+10
а що це зелене криворагульне наркоманське чмо робило разом зі зеленою бандою стефанчуків, арахамій, єрмаків, татарових, подоляків, гугілашвілі, інших "корабельних сосен" 2.5 роки до масового вторгнення кацапів 24.02.22 року ??? лизало дупу *****, розказувало українцям про шашлики і безбожно крало ???





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16.02.2023 09:14
+6
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1626115202759417856 1 хв

Як то кажуть, Захід попереджав, але не на того напали. Він вже за все перетер з пуйлом

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16.02.2023 09:06
+3
яка різниця хто розвозив ??? головне хто на тому заробляв ...



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16.02.2023 09:37
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Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1626115202759417856 1 хв

Як то кажуть, Захід попереджав, але не на того напали. Він вже за все перетер з пуйлом

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16.02.2023 09:06 Відповісти
а що це зелене криворагульне наркоманське чмо робило разом зі зеленою бандою стефанчуків, арахамій, єрмаків, татарових, подоляків, гугілашвілі, інших "корабельних сосен" 2.5 роки до масового вторгнення кацапів 24.02.22 року ??? лизало дупу *****, розказувало українцям про шашлики і безбожно крало ???





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16.02.2023 09:14 Відповісти
Він за веслами на галері персонально асфальт по об'єктам Великого крадівництва розвозив
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16.02.2023 09:28 Відповісти
яка різниця хто розвозив ??? головне хто на тому заробляв ...



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16.02.2023 09:37 Відповісти
Неможливо забути, як цей ''наш вирок'' надсміхався над попередженнями про напад, майже ворогами називав, тих у кого тепер вимагає зброю. Скільки людей загубив своєю тупістю, цинічністю, а також свідомим нехтуванням загрози. Моя сім'я могла б не вижити, якби повірили цьому покидьку. Ми дуже вдячні американському уряду за ці попередження, що дало змогу евакуювати дітей за тиждень до нападу. На нас тоді дивилися, як на навіжених. От тільки наше місто було окуповане вже пообіді 24 лютого.
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16.02.2023 10:04 Відповісти
Краще б поменше балачок А більше справи.
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16.02.2023 09:08 Відповісти
Так і справа робиться, попри намагать срампістів завадити та саботажу ОП України
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16.02.2023 09:36 Відповісти
Блин, паследнее турне дедушки за славой - хочет сделать римэйк визита Кеннеди в Западный Берлин. Лучше бы он пару сотен Абрамсов для Украины привез, и по одному истребителю Ф-16 за каждый порезанный нами ТУ-22М и отданный раше ТУ-160.
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16.02.2023 09:24 Відповісти
Від вашого посту трохи тхне срампізмом , а про збільшення поставок зброї треба говорити після посадки таких марадерів , як резніков ,а не до

P.S. Доречі, а чому той , хто удає з себе українця за рік так і не зміг вивчити рідну мову?
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16.02.2023 09:38 Відповісти
Та так, ми будемо віддавати рашці, а вони повинні нам зброю надавати. А може вони сумніваються, чи не попаде і ця зброя до рашки? З нашою владою все можливо.
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16.02.2023 09:46 Відповісти
СЛАВА НАЦИИ - ПЗДА ФЕДЕРАЦИИ !)
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16.02.2023 09:48 Відповісти
Паяца не запросили?
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16.02.2023 16:39 Відповісти
 
 