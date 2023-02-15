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Байден (2855) Зеленський (22416)

Байден із задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський ухилився від відповіді на питання про можливу зустріч найближчим часом із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запрошували президента Байдена, і коли матиме можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. У нас сьогодні є різні засоби для спілкування", - зазначи глава держави на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден відвідає Польщу 20-22 лютого.

Також читайте: Байден у Польщі ясно дасть зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Кірбі

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Скоро будуть. Найвеличніший залишає рєзніка на своїй посаді.
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15.02.2023 16:28
+5
вікно можливостей відкриється коли дєрьмака з його шайкой під жопу коліном на їх місце біля параші передвинуть. ну в цьому ділі даже перспектив не видно.
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15.02.2023 16:04
+4
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15.02.2023 16:52
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вікно можливостей відкриється коли дєрьмака з його шайкой під жопу коліном на їх місце біля параші передвинуть. ну в цьому ділі даже перспектив не видно.
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15.02.2023 16:04 Відповісти
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15.02.2023 16:50 Відповісти
после 2024 года.
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15.02.2023 16:06 Відповісти
После 2024 Байден президент, это под большим вопросом.
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15.02.2023 16:34 Відповісти
Так він збирається приіхати як приватна особа, тільки в 2026 році.
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15.02.2023 17:47 Відповісти
я не писал о визите Байдена, а писал о визите президента США в Украину.
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16.02.2023 01:57 Відповісти
А у Львові каву випити? Рашка закипить!!!!!
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15.02.2023 16:12 Відповісти
коли яйця будуть по 35 грн
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15.02.2023 16:21 Відповісти
Скоро будуть. Найвеличніший залишає рєзніка на своїй посаді.
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15.02.2023 16:28 Відповісти
зеля стал прес секретарем
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15.02.2023 16:27 Відповісти
Балдею посетит Украину,когда зегнид в ней не будет
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15.02.2023 16:48 Відповісти
Вместе с 73%. Во тогда заживем, вся страна наша.
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15.02.2023 16:50 Відповісти
Правда завжди проста і зрозуміла:

КОЖНЕ СЛОВО сказане проти України та українських громадян це постріл у спину народу, що героїчно б'ється.

Кожен кацапський бот, який поливає брудом будь-якого українського громадянина, це ворог України.

Ніяких виправдання " ми за червоних ... ми проти зелених ... ми за того, а не цього ... " НЕ МОЖЕ бути.

Життя поставило всіх перед вибором -
Ти чи допомагаєш Україні перемогти,
чи ти ворог України.

Ворог жорстокий, підлий і небезпечний. Він ще не зніщенний. Путін хоче знищити Україну та її громадян

Смерть ворогам!

Слава ЗСУ!

Слава Украине!
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15.02.2023 18:00 Відповісти
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15.02.2023 16:52 Відповісти
Який пан, такі і в нього слуги!
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15.02.2023 17:39 Відповісти
Навіщо він тут потрібен в Україні з його задоволенням? Борис Джонсон відвідав, бо він дійсно справжній лідер, а цей хай собі і далі ховається у підвалі.
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15.02.2023 20:13 Відповісти
"Я тебя поцелую... потом... если захочешь"(С)
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15.02.2023 20:14 Відповісти
в Украину уже приехали все нормальные президенты. Один байден сс*тся.
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15.02.2023 22:41 Відповісти
 
 