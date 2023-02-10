Байден відвідає Польщу 20-22 лютого (оновлено)
Президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року вирушить до Польщі.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 10 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою – обговорюватиметься двостороння співпраця та підтримка України. Також буде зустріч із лідерами Бухарестської дев'ятки.
Планується, що Байден виступить із промовою, присвяченою річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1534576,bialy-dom-prezydent-biden-odwiedzi-polske-w-dniach-20-22-lutego.html
🙏🇺🇦🇺🇸
Каждый день затягивания поставки вооружений Украине, это сотни погибших.
Пока, Байден не выполняет, постановление Конгресса, о поставке вооружений Украине, по Ленд-лизу.