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Байден відвідає Польщу 20-22 лютого (оновлено)

байден,джо

Президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року вирушить до Польщі.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 10 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою – обговорюватиметься двостороння співпраця та підтримка України. Також буде зустріч із лідерами Бухарестської дев'ятки.

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Планується, що Байден виступить із промовою, присвяченою річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Prezydent Joe Biden będzie w Polsce od 20 do 22 lutego - poinformował Biały Dom.
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10.02.2023 21:49 Відповісти
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10.02.2023 21:53 Відповісти
Так - 20-22 лютого.
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1534576,bialy-dom-prezydent-biden-odwiedzi-polske-w-dniach-20-22-lutego.html
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10.02.2023 21:56 Відповісти
Щира подяка президенту Байдену за все, що він для нас робить.

🙏🇺🇦🇺🇸
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10.02.2023 23:51 Відповісти
Байден мог давно закончить войну, если бы давал вооружение Украине, не по каплям.
Каждый день затягивания поставки вооружений Украине, это сотни погибших.
Пока, Байден не выполняет, постановление Конгресса, о поставке вооружений Украине, по Ленд-лизу.
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11.02.2023 00:45 Відповісти
 
 