Байден посетит Польшу 20-22 февраля
Президент США Джо Байден 22 февраля 2023 года отправится в Польшу.
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 10 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой – обсудят двустороннее сотрудничество и поддержку Украины. Также состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки.
Планируется, что Байден выступит с речью, посвященной годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
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https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1534576,bialy-dom-prezydent-biden-odwiedzi-polske-w-dniach-20-22-lutego.html
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Каждый день затягивания поставки вооружений Украине, это сотни погибших.
Пока, Байден не выполняет, постановление Конгресса, о поставке вооружений Украине, по Ленд-лизу.