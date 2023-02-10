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Байден (2762) визит (2989) Польша (8144) США (24834)

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

байден,джо

Президент США Джо Байден 22 февраля 2023 года отправится в Польшу.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 10 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой – обсудят двустороннее сотрудничество и поддержку Украины. Также состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки.

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Планируется, что Байден выступит с речью, посвященной годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
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Prezydent Joe Biden będzie w Polsce od 20 do 22 lutego - poinformował Biały Dom.
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10.02.2023 21:49 Ответить
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10.02.2023 21:53 Ответить
Так - 20-22 лютого.
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1534576,bialy-dom-prezydent-biden-odwiedzi-polske-w-dniach-20-22-lutego.html
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10.02.2023 21:56 Ответить
Щира подяка президенту Байдену за все, що він для нас робить.

🙏🇺🇦🇺🇸
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10.02.2023 23:51 Ответить
Байден мог давно закончить войну, если бы давал вооружение Украине, не по каплям.
Каждый день затягивания поставки вооружений Украине, это сотни погибших.
Пока, Байден не выполняет, постановление Конгресса, о поставке вооружений Украине, по Ленд-лизу.
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11.02.2023 00:45 Ответить
 
 