Молдова пока не отказывается от нейтралитета, - Санду

Молдова пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должна думать о том, как позаботиться о безопасности страны.

Об этом президент Молдовы Мая Санду заявила в эфире румынского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Сейчас не стоит вопрос об отказе от нейтралитета - потому что он прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать последние соцопросы, можно увидеть, что большинство граждан по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. Мы уважаем этот выбор граждан", - отметила Санду.

Она отметила, что при этом власть должна бороться с манипулятивными утверждениями, что нейтральный статус Молдовы не позволяет ей укреплять обороноспособность.

"Также мы должны продолжить серьезное обсуждение, что должны делать, чтобы защитить себя, можем ли мы самостоятельно обеспечить мир и безопасность", - отметила глава Молдовы.

Читайте также: Молдова временно закрыла воздушное пространство "из соображений безопасности" (обновлено)