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Молдова (1833) нейтралитет (31) Мая Санду (205)

Молдова пока не отказывается от нейтралитета, - Санду

молдова,санду

Молдова пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должна думать о том, как позаботиться о безопасности страны.

Об этом президент Молдовы Мая Санду заявила в эфире румынского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Сейчас не стоит вопрос об отказе от нейтралитета - потому что он прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать последние соцопросы, можно увидеть, что большинство граждан по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. Мы уважаем этот выбор граждан", - отметила Санду.

Она отметила, что при этом власть должна бороться с манипулятивными утверждениями, что нейтральный статус Молдовы не позволяет ей укреплять обороноспособность.

"Также мы должны продолжить серьезное обсуждение, что должны делать, чтобы защитить себя, можем ли мы самостоятельно обеспечить мир и безопасность", - отметила глава Молдовы.

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Топ комментарии
+19
Нейтралітет із невирішеним конфліктом у Придністров'ї означає неминучу війну з Цапією. Навіть не буду порівнювати міць цапської терористичної армії і Молови. Не вчіться на своїх промилках, невже недостатньо історії з Україною?
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16.02.2023 09:21
+19
Україна теж була нейтральна. І як нам це допомогло в лютому 2014-го?
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16.02.2023 09:22
+19
За спиною України зручно "не відмовлятись від нейтралітету...
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16.02.2023 09:28
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Ну ну...
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16.02.2023 09:18 Ответить
За спиною України зручно "не відмовлятись від нейтралітету...
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16.02.2023 09:28 Ответить
Сьогоднішній... З яких ти ******?
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16.02.2023 10:20 Ответить
https://t.me/rezident_ua Резидент

⚡️⚡️⚡️https://t.me/s/rezident_ua?q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента передал MI-6 планы Украинского Генштаба по военной операции против Приднестровья. Британия должна продавить Президента Молдовы и добиться молчаливого согласия на военную операцию ВСУ в ПМР, которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники.

В двух километрах от границы с Украиной, на территории ПМР, находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Располагается он в селе Колбасна. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на несколько лет войны.
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16.02.2023 09:19 Ответить
Навіть якщо захоплять цю 60-річну рухлядь, хто завадить кацап₴3далам ракетами знищити ті склади, молдавське ппо і про?
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16.02.2023 09:23 Ответить
Ну уничтожат и ладно. Зато как было бы здорово убрать эту клоаку на наших границах. И ПМРовчане не ударят в спину в случае чего
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16.02.2023 09:27 Ответить
Ну там буде скупчення наших військ. Краще вже при " ударі в спину" самим дістанційно їх знищити.
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16.02.2023 09:31 Ответить
Я думаю, що там давно вже все заміновано і готове до підриву. Какцапи не настільки вже й дурні, як нам увесь час намагаються вбити в голови.
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16.02.2023 09:29 Ответить
Ага, и на територии самой параши все заминировано на всякий пожарный, а вдруг
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16.02.2023 09:38 Ответить
Конечно, заминировано. Даже ЗАЭС уже заминирована.
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16.02.2023 11:25 Ответить
та там такий бабах буде, що знесе нахрін і пів України і пів Молдови. Не дай Боже цьому статися.
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16.02.2023 12:38 Ответить
Если бы надо было бы оружие с тех складов его б уже купили украинские военные, а российские военные охранявшие этот склад устроили диверсию, сказали бы что всё взорвалось.
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16.02.2023 09:51 Ответить
С таким подходом, если бы надо были бойцы, то наняли бы наемников, а не паковали горемык по улицам. Но проще бесплатно набрать селян, чем платить дорогому профи.
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16.02.2023 09:56 Ответить
Самостійно ви можете тільки відсмоктати
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16.02.2023 09:20 Ответить
Нейтралітет із невирішеним конфліктом у Придністров'ї означає неминучу війну з Цапією. Навіть не буду порівнювати міць цапської терористичної армії і Молови. Не вчіться на своїх промилках, невже недостатньо історії з Україною?
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16.02.2023 09:21 Ответить
pacifisty - *********
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16.02.2023 09:21 Ответить
Ей-ей, полегше про найвеличнішого шашличника **********. Ти що не бачиш в цих очах миру? Вже ж нема влади яка збагачується на війні.
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16.02.2023 09:26 Ответить
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16.02.2023 09:28 Ответить
Україна теж була нейтральна. І як нам це допомогло в лютому 2014-го?
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16.02.2023 09:22 Ответить
Це не показник. Швейцарія взагалі війн не знала завдяки нейтральному статусу.
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16.02.2023 11:27 Ответить
Очень странная реакция на такие серьёзные угрозы для государства
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16.02.2023 09:22 Ответить
Два дня до втрогнення
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16.02.2023 09:46 Ответить
єдина запорука безпеки Молдови, як і України, Грузії, Азербайджану, тощо це вступ до НАТО !!! Азербайджан, восени 2020 року, зробив "хід конем" обʼєднавшись з Туретчинаю під гаслом "один народ, одна армія - дві країни" і де факто вже в НАТО !!! на місці М.Санду я б зробив такий самий фортель з Румунією ... Ще як варіант обʼєднання Молдови з Румунією на правах автономії ...
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16.02.2023 09:23 Ответить
У Санду ясные цели. Давно бы "объединилась" с Румынией. Но пока боится собственного народа.
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16.02.2023 09:31 Ответить
Румуни нещодавно показали, як вони допотопними "балалайкими" міг-21 воюють з москальськими ракетами.
А у молдови (з малої літери) є літаки без пілотів, які санду (з малої літери) сказала, що Україні не "ПЕРЕДАСТ".
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16.02.2023 10:08 Ответить
молдова під карівництвом маї даже не почне стріляти, залишилось тільки « В постели с Мадонной ввх ».
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16.02.2023 12:55 Ответить
Какой наивный, безопасность Украины зависит только от самой Украины сильная армия, развитая промышленность , мотивированный народ. Тебя будапештские договорённости ничему не научили? Другие государства не обязаны выполнять свои обязательства, вот чему меня научили будапештские договорённости.
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16.02.2023 09:57 Ответить
про це треба було думати українцям навесні та восени 2019 року, коли до влади під гаслами "хуже не будет", "кацкая разніца", "гровноє перестать стрелят" привелеми до влади стпочатку це криворагульне наркоманське чмо і піськограя, а потім усю зелену банду запроданців, наркоманів, весільних тамадів, фотогрпафів весільних, "коль катлет" та інших "коробельних сосен" ...






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16.02.2023 10:17 Ответить
ВЫ РОССИЙСКУЮ МАФИЮ УНИЧТОЖТЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ !!!
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16.02.2023 09:31 Ответить
ИСКУССТВО ВЕЧНО - МАФИЯ БЕССМЕРТНА !!!
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16.02.2023 09:34 Ответить
Мая думає відсидиться, з одного боку Україна з другого Румунія.
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16.02.2023 09:33 Ответить
Политика Молдовы это по сути тоже что и с уклонистами, которые пытаются пропетлять от повестки, но рано или поздно и их зацепит!!!
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16.02.2023 09:36 Ответить
Неужели и тебя "зацепит"?))
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16.02.2023 11:30 Ответить
На горбі України, використовуючи географічне положення, вони в'їжджають до ЄС (отримали запрошення). Те саме буде з НАТО.
Але будьмо вибачливими до такої невеликої за розміром країни, більшість населення якої залишаються совками.
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16.02.2023 10:00 Ответить
У Молдови один шлях - збільшувать свої Збройні Сили І починать з ППО Привід є - прольоти кацапських ракет над руслом Дністра А це (юридично) - територія Молдови Ну і "під шумок" - розвертать частини РСЗВ та артилерії - для майбутнього звільнення Придністров"я Уявляю - скільки "вереску" з цього приводу підніме молдовська "вата"
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16.02.2023 09:47 Ответить
Чого б це треба було шукати приводу з нарощування Збройних сил своєї країни?
Ну хіба на асфальт грошей не хвате...
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16.02.2023 11:18 Ответить
Ще одні тугодуми...

І мир в очах ***** хай пошукають до травневих шашличків.
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16.02.2023 09:57 Ответить
Детский лепет.
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16.02.2023 09:59 Ответить
А что в Приднестровье русские солдаты ещё с голоду не сдохли? Вот в этом и есть вся Молдова.
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16.02.2023 09:59 Ответить
Приднестровье и Молдова...потому Санду так и сказала..., вступление в НАТО и ЕС невозможно...
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16.02.2023 10:00 Ответить
Я в домике! Уже 30 лет!
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16.02.2023 10:04 Ответить
Цікаво, що було б з Молдовою, май вона хоч би десяток кілометрів спільного з кацапами кордону?
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16.02.2023 10:39 Ответить
Картоплестан 2.0
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16.02.2023 15:07 Ответить
Так НАТО-обісРАТО все равно не збирається брати. А заявляти, що збираєшся туди вступати і на десятки років вішати на себе мішень без гарантій - це таке собі, тільки українці здатні.
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16.02.2023 10:04 Ответить
Сегодня 15 февраля 1917 на Мавзолейной Помойке по Факту стартовала Мировая революция но не чЛенина Троцкого..., праздник всемирного масштаба...рабZeянцы хряпните литр Боярышника...😁👹🦍вставание с КАЛен это круто😁👹🦍
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16.02.2023 10:10 Ответить
Молодоване есть молдоване.
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16.02.2023 10:18 Ответить
В Молдавии находилась 14-я армия генерала Лебедя при распаде дохлого Сссра...,а для чего хоть знаете?
То то и оно....
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16.02.2023 10:30 Ответить
При наличии на горизонте свихнувшейся московии, нейтралитет ничем хорошим не может закончиться. Даже такие мощные военном отношении страны, как Швеция и Финляндия отказываются от нейтралитета, а Швейцария задумалась. Все, кроме Молдовы.... Ничем хорошим для Молдовы это не может закончиться.
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16.02.2023 11:31 Ответить
А зачем им отказываться от нейтралитета когда ВСУ под боком.Дали бы россиякам высадиться в Одесской обл, так не факт,что орки глубоко начхали на их нейтралитет, прошли церемониальным маршем к Кишеневу и соеденились там с пришедшими орками из пмр..Вообще-то какая-то странная политика от молдаван..
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16.02.2023 13:43 Ответить
 
 