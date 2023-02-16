Молдова пока не отказывается от нейтралитета, - Санду
Молдова пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должна думать о том, как позаботиться о безопасности страны.
Об этом президент Молдовы Мая Санду заявила в эфире румынского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Сейчас не стоит вопрос об отказе от нейтралитета - потому что он прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать последние соцопросы, можно увидеть, что большинство граждан по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. Мы уважаем этот выбор граждан", - отметила Санду.
Она отметила, что при этом власть должна бороться с манипулятивными утверждениями, что нейтральный статус Молдовы не позволяет ей укреплять обороноспособность.
"Также мы должны продолжить серьезное обсуждение, что должны делать, чтобы защитить себя, можем ли мы самостоятельно обеспечить мир и безопасность", - отметила глава Молдовы.
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Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента передал MI-6 планы Украинского Генштаба по военной операции против Приднестровья. Британия должна продавить Президента Молдовы и добиться молчаливого согласия на военную операцию ВСУ в ПМР, которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники.
В двух километрах от границы с Украиной, на территории ПМР, находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Располагается он в селе Колбасна. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на несколько лет войны.
А у молдови (з малої літери) є літаки без пілотів, які санду (з малої літери) сказала, що Україні не "ПЕРЕДАСТ".
Мадоннойввх ».
Але будьмо вибачливими до такої невеликої за розміром країни, більшість населення якої залишаються совками.
Ну хіба на асфальт грошей не хвате...
І мир в очах ***** хай пошукають до травневих шашличків.
То то и оно....