Молдова поки не відмовляється від нейтралітету, - Санду

Молдова поки не ставить питання про відмову від свого нейтрального статусу, але має думати про те, як подбати про безпеку країни.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила в ефірі румунського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Зараз не стоїть питання про відмову від нейтралітету – тому що він прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати останні соцопитування, можна побачити, що більшість громадян, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. Ми поважаємо цей вибір громадян", - зазначила Санду.

Вона зауважила, що при цьому влада має боротися з маніпулятивними твердженнями, що нейтральний статус Молдови не дозволяє їй зміцнювати обороноздатність.

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"Також ми маємо продовжити серйозне обговорення, що маємо робити, щоб захистити себе, чи можемо ми самостійно забезпечити мир і безпеку", - зазначила глава Молдови.