Молдова поки не відмовляється від нейтралітету, - Санду
Молдова поки не ставить питання про відмову від свого нейтрального статусу, але має думати про те, як подбати про безпеку країни.
Про це президентка Молдови Мая Санду заявила в ефірі румунського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Зараз не стоїть питання про відмову від нейтралітету – тому що він прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати останні соцопитування, можна побачити, що більшість громадян, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. Ми поважаємо цей вибір громадян", - зазначила Санду.
Вона зауважила, що при цьому влада має боротися з маніпулятивними твердженнями, що нейтральний статус Молдови не дозволяє їй зміцнювати обороноздатність.
"Також ми маємо продовжити серйозне обговорення, що маємо робити, щоб захистити себе, чи можемо ми самостійно забезпечити мир і безпеку", - зазначила глава Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
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Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента передал MI-6 планы Украинского Генштаба по военной операции против Приднестровья. Британия должна продавить Президента Молдовы и добиться молчаливого согласия на военную операцию ВСУ в ПМР, которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники.
В двух километрах от границы с Украиной, на территории ПМР, находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Располагается он в селе Колбасна. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на несколько лет войны.
А у молдови (з малої літери) є літаки без пілотів, які санду (з малої літери) сказала, що Україні не "ПЕРЕДАСТ".
Мадоннойввх ».
Але будьмо вибачливими до такої невеликої за розміром країни, більшість населення якої залишаються совками.
Ну хіба на асфальт грошей не хвате...
І мир в очах ***** хай пошукають до травневих шашличків.
То то и оно....