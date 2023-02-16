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Молдова (2017) нейтралітет (23) Мая Санду (245)

Молдова поки не відмовляється від нейтралітету, - Санду

молдова,санду

Молдова поки не ставить питання про відмову від свого нейтрального статусу, але має думати про те, як подбати про безпеку країни.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила в ефірі румунського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Зараз не стоїть питання про відмову від нейтралітету – тому що він прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати останні соцопитування, можна побачити, що більшість громадян, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. Ми поважаємо цей вибір громадян", - зазначила Санду.

Вона зауважила, що при цьому влада має боротися з маніпулятивними твердженнями, що нейтральний статус Молдови не дозволяє їй зміцнювати обороноздатність.

Також читайте: Росія планує здійснити у Молдові держпереворот із захопленням заручників, - Санду

"Також ми маємо продовжити серйозне обговорення, що маємо робити, щоб захистити себе, чи можемо ми самостійно забезпечити мир і безпеку", - зазначила глава Молдови.

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Нейтралітет із невирішеним конфліктом у Придністров'ї означає неминучу війну з Цапією. Навіть не буду порівнювати міць цапської терористичної армії і Молови. Не вчіться на своїх промилках, невже недостатньо історії з Україною?
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16.02.2023 09:21
+19
Україна теж була нейтральна. І як нам це допомогло в лютому 2014-го?
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16.02.2023 09:22
+19
За спиною України зручно "не відмовлятись від нейтралітету...
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16.02.2023 09:28
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Ну ну...
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16.02.2023 09:18 Відповісти
За спиною України зручно "не відмовлятись від нейтралітету...
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16.02.2023 09:28 Відповісти
Сьогоднішній... З яких ти ******?
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16.02.2023 10:20 Відповісти
https://t.me/rezident_ua Резидент

⚡️⚡️⚡️https://t.me/s/rezident_ua?q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента передал MI-6 планы Украинского Генштаба по военной операции против Приднестровья. Британия должна продавить Президента Молдовы и добиться молчаливого согласия на военную операцию ВСУ в ПМР, которая позволит нам пополнить запасы боеприпасов для советской техники.

В двух километрах от границы с Украиной, на территории ПМР, находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Располагается он в селе Колбасна. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на несколько лет войны.
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16.02.2023 09:19 Відповісти
Навіть якщо захоплять цю 60-річну рухлядь, хто завадить кацап₴3далам ракетами знищити ті склади, молдавське ппо і про?
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16.02.2023 09:23 Відповісти
Ну уничтожат и ладно. Зато как было бы здорово убрать эту клоаку на наших границах. И ПМРовчане не ударят в спину в случае чего
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16.02.2023 09:27 Відповісти
Ну там буде скупчення наших військ. Краще вже при " ударі в спину" самим дістанційно їх знищити.
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16.02.2023 09:31 Відповісти
Я думаю, що там давно вже все заміновано і готове до підриву. Какцапи не настільки вже й дурні, як нам увесь час намагаються вбити в голови.
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16.02.2023 09:29 Відповісти
Ага, и на територии самой параши все заминировано на всякий пожарный, а вдруг
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16.02.2023 09:38 Відповісти
Конечно, заминировано. Даже ЗАЭС уже заминирована.
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16.02.2023 11:25 Відповісти
та там такий бабах буде, що знесе нахрін і пів України і пів Молдови. Не дай Боже цьому статися.
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16.02.2023 12:38 Відповісти
Если бы надо было бы оружие с тех складов его б уже купили украинские военные, а российские военные охранявшие этот склад устроили диверсию, сказали бы что всё взорвалось.
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16.02.2023 09:51 Відповісти
С таким подходом, если бы надо были бойцы, то наняли бы наемников, а не паковали горемык по улицам. Но проще бесплатно набрать селян, чем платить дорогому профи.
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16.02.2023 09:56 Відповісти
Самостійно ви можете тільки відсмоктати
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16.02.2023 09:20 Відповісти
Нейтралітет із невирішеним конфліктом у Придністров'ї означає неминучу війну з Цапією. Навіть не буду порівнювати міць цапської терористичної армії і Молови. Не вчіться на своїх промилках, невже недостатньо історії з Україною?
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16.02.2023 09:21 Відповісти
pacifisty - *********
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16.02.2023 09:21 Відповісти
Ей-ей, полегше про найвеличнішого шашличника **********. Ти що не бачиш в цих очах миру? Вже ж нема влади яка збагачується на війні.
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16.02.2023 09:26 Відповісти
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16.02.2023 09:28 Відповісти
Україна теж була нейтральна. І як нам це допомогло в лютому 2014-го?
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16.02.2023 09:22 Відповісти
Це не показник. Швейцарія взагалі війн не знала завдяки нейтральному статусу.
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16.02.2023 11:27 Відповісти
Очень странная реакция на такие серьёзные угрозы для государства
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16.02.2023 09:22 Відповісти
Два дня до втрогнення
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16.02.2023 09:46 Відповісти
єдина запорука безпеки Молдови, як і України, Грузії, Азербайджану, тощо це вступ до НАТО !!! Азербайджан, восени 2020 року, зробив "хід конем" обʼєднавшись з Туретчинаю під гаслом "один народ, одна армія - дві країни" і де факто вже в НАТО !!! на місці М.Санду я б зробив такий самий фортель з Румунією ... Ще як варіант обʼєднання Молдови з Румунією на правах автономії ...
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16.02.2023 09:23 Відповісти
У Санду ясные цели. Давно бы "объединилась" с Румынией. Но пока боится собственного народа.
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16.02.2023 09:31 Відповісти
Румуни нещодавно показали, як вони допотопними "балалайкими" міг-21 воюють з москальськими ракетами.
А у молдови (з малої літери) є літаки без пілотів, які санду (з малої літери) сказала, що Україні не "ПЕРЕДАСТ".
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16.02.2023 10:08 Відповісти
молдова під карівництвом маї даже не почне стріляти, залишилось тільки « В постели с Мадонной ввх ».
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16.02.2023 12:55 Відповісти
Какой наивный, безопасность Украины зависит только от самой Украины сильная армия, развитая промышленность , мотивированный народ. Тебя будапештские договорённости ничему не научили? Другие государства не обязаны выполнять свои обязательства, вот чему меня научили будапештские договорённости.
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16.02.2023 09:57 Відповісти
про це треба було думати українцям навесні та восени 2019 року, коли до влади під гаслами "хуже не будет", "кацкая разніца", "гровноє перестать стрелят" привелеми до влади стпочатку це криворагульне наркоманське чмо і піськограя, а потім усю зелену банду запроданців, наркоманів, весільних тамадів, фотогрпафів весільних, "коль катлет" та інших "коробельних сосен" ...






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16.02.2023 10:17 Відповісти
ВЫ РОССИЙСКУЮ МАФИЮ УНИЧТОЖТЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ !!!
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16.02.2023 09:31 Відповісти
ИСКУССТВО ВЕЧНО - МАФИЯ БЕССМЕРТНА !!!
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16.02.2023 09:34 Відповісти
Мая думає відсидиться, з одного боку Україна з другого Румунія.
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16.02.2023 09:33 Відповісти
Политика Молдовы это по сути тоже что и с уклонистами, которые пытаются пропетлять от повестки, но рано или поздно и их зацепит!!!
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16.02.2023 09:36 Відповісти
Неужели и тебя "зацепит"?))
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16.02.2023 11:30 Відповісти
На горбі України, використовуючи географічне положення, вони в'їжджають до ЄС (отримали запрошення). Те саме буде з НАТО.
Але будьмо вибачливими до такої невеликої за розміром країни, більшість населення якої залишаються совками.
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16.02.2023 10:00 Відповісти
У Молдови один шлях - збільшувать свої Збройні Сили І починать з ППО Привід є - прольоти кацапських ракет над руслом Дністра А це (юридично) - територія Молдови Ну і "під шумок" - розвертать частини РСЗВ та артилерії - для майбутнього звільнення Придністров"я Уявляю - скільки "вереску" з цього приводу підніме молдовська "вата"
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16.02.2023 09:47 Відповісти
Чого б це треба було шукати приводу з нарощування Збройних сил своєї країни?
Ну хіба на асфальт грошей не хвате...
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16.02.2023 11:18 Відповісти
Ще одні тугодуми...

І мир в очах ***** хай пошукають до травневих шашличків.
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16.02.2023 09:57 Відповісти
Детский лепет.
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16.02.2023 09:59 Відповісти
А что в Приднестровье русские солдаты ещё с голоду не сдохли? Вот в этом и есть вся Молдова.
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16.02.2023 09:59 Відповісти
Приднестровье и Молдова...потому Санду так и сказала..., вступление в НАТО и ЕС невозможно...
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16.02.2023 10:00 Відповісти
Я в домике! Уже 30 лет!
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16.02.2023 10:04 Відповісти
Цікаво, що було б з Молдовою, май вона хоч би десяток кілометрів спільного з кацапами кордону?
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16.02.2023 10:39 Відповісти
Картоплестан 2.0
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16.02.2023 15:07 Відповісти
Так НАТО-обісРАТО все равно не збирається брати. А заявляти, що збираєшся туди вступати і на десятки років вішати на себе мішень без гарантій - це таке собі, тільки українці здатні.
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16.02.2023 10:04 Відповісти
Сегодня 15 февраля 1917 на Мавзолейной Помойке по Факту стартовала Мировая революция но не чЛенина Троцкого..., праздник всемирного масштаба...рабZeянцы хряпните литр Боярышника...😁👹🦍вставание с КАЛен это круто😁👹🦍
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16.02.2023 10:10 Відповісти
Молодоване есть молдоване.
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16.02.2023 10:18 Відповісти
В Молдавии находилась 14-я армия генерала Лебедя при распаде дохлого Сссра...,а для чего хоть знаете?
То то и оно....
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16.02.2023 10:30 Відповісти
При наличии на горизонте свихнувшейся московии, нейтралитет ничем хорошим не может закончиться. Даже такие мощные военном отношении страны, как Швеция и Финляндия отказываются от нейтралитета, а Швейцария задумалась. Все, кроме Молдовы.... Ничем хорошим для Молдовы это не может закончиться.
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16.02.2023 11:31 Відповісти
А зачем им отказываться от нейтралитета когда ВСУ под боком.Дали бы россиякам высадиться в Одесской обл, так не факт,что орки глубоко начхали на их нейтралитет, прошли церемониальным маршем к Кишеневу и соеденились там с пришедшими орками из пмр..Вообще-то какая-то странная политика от молдаван..
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16.02.2023 13:43 Відповісти
 
 