Германия заблокировала оборудование для "Росатома"

Российский концерн "Росатом" впервые столкнулся с ограничениями со стороны западных стран. Немецкий регулятор BAFA заблокировал поставки продукции производства Siemens Energy , необходимые "Росатому" для строительства атомных станций в Турции и Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Немецкий регулятор BAFA опасается, что продукция Siemens Energy может вопреки санкциям оказаться в России.

У Германии и Siemens уже был подобный негативный опыт. В 2017 году Россия обманным путем завезла в оккупированный Крым немецкие газовые турбины, предназначавшиеся для электростанции в Краснодарском крае РФ.

Власти Турции инициировали переговоры с правительством Германии относительно условий, при которых поставка оборудования была бы возможной.

Решением для этой проблемы могут стать поставки под наблюдением специалистов Siemens, но это увеличит стоимость проекта, который и так оценивается в $20 млрд, указал источник.

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АЭС "Аккую" должна стать первой в Турции четырехреакторной атомной станцией. Она строится на берегу Средиземного моря с 2018 года, ее первый реактор планируется запустить до конца года.

Со схожими проблемами Росатом столкнулся и при строительстве венгерской АЭС "Пакш-2". Siemens Energy вместе с французским Framatome должен поставить туда систему управления технологическими процессами, и Франция выдала разрешение на поставки, а Германия – нет.

Венгерский МИД обвинил Германию в покушении на суверенитет страны и заявил, что у немецких чиновников нет правовых оснований блокировать поставки.

Продукция немецкой компании не входит в основное оборудование АЭС и не входит в ядерный топливный цикл. Поэтому теоретически вместо Siemens Energy можно найти других поставщиков, но это приведет к задержке проекта.