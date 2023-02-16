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Венгрия (1835) Германия (6727) россия (93003) Турция (3314) Росатом (48) Siemens (103)

Германия заблокировала оборудование для "Росатома"

росатом

Российский концерн "Росатом" впервые столкнулся с ограничениями со стороны западных стран. Немецкий регулятор BAFA заблокировал поставки продукции производства Siemens Energy , необходимые "Росатому" для строительства атомных станций в Турции и Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Немецкий регулятор BAFA  опасается, что продукция Siemens Energy может вопреки санкциям оказаться в России.

У Германии и Siemens уже был подобный негативный опыт. В 2017 году Россия обманным путем завезла в оккупированный Крым немецкие газовые турбины, предназначавшиеся для электростанции в Краснодарском крае РФ.

Власти Турции инициировали переговоры с правительством Германии относительно условий, при которых поставка оборудования была бы возможной.

Решением для этой проблемы могут стать поставки под наблюдением специалистов Siemens, но это увеличит стоимость проекта, который и так оценивается в $20 млрд, указал источник.

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АЭС "Аккую" должна стать первой в Турции четырехреакторной атомной станцией. Она строится на берегу Средиземного моря с 2018 года, ее первый реактор планируется запустить до конца года.

Со схожими проблемами Росатом столкнулся и при строительстве венгерской АЭС "Пакш-2". Siemens Energy вместе с французским Framatome должен поставить туда систему управления технологическими процессами, и Франция выдала разрешение на поставки, а Германия – нет.

Венгерский МИД обвинил Германию в покушении на суверенитет страны и заявил, что у немецких чиновников нет правовых оснований блокировать поставки.

Продукция немецкой компании не входит в основное оборудование АЭС и не входит в ядерный топливный цикл. Поэтому теоретически вместо Siemens Energy можно найти других поставщиков, но это приведет к задержке проекта.
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Топ комментарии
+12
Угорщина і Туреччина нехай отримують те обладнання в обмін на пропуск Швеції в НАТО.
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16.02.2023 12:02
+8
И шо? Турция переклеит этикетку или " модернизирует" их как сделали кацы в Крыму
Пока Венгрия и Турция не попадут под санкции,будут дальше работать на Х.йла.
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16.02.2023 11:49
+5
БРАВО,
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16.02.2023 11:45
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БРАВО,
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16.02.2023 11:45 Ответить
Буй їм а не обладнання. Хай вироблять своє аналоГовнєт
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16.02.2023 11:47 Ответить
И шо? Турция переклеит этикетку или " модернизирует" их как сделали кацы в Крыму
Пока Венгрия и Турция не попадут под санкции,будут дальше работать на Х.йла.
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16.02.2023 11:49 Ответить
Угорщина і Туреччина нехай отримують те обладнання в обмін на пропуск Швеції в НАТО.
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16.02.2023 12:02 Ответить
Danke !
(сподіваюсь, що написав правильно)
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16.02.2023 12:06 Ответить
правильно. )
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16.02.2023 12:17 Ответить
Danke schön. Так правильніше)))
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16.02.2023 12:23 Ответить
Правильна нах, афидерзейн.
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16.02.2023 14:04 Ответить
Хай Ердоган дасть добро Шведам для приєднання до НАТО
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16.02.2023 12:07 Ответить
Хай не даёт,а становится на колени и просит о помощи.
Мне приятно смотреть как Турция:"Не зависит от денег Запада"-слова Ердогана.
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16.02.2023 12:43 Ответить
дафай, соловйов, ще щось на Шольца ******* скрєпного. ))
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16.02.2023 12:16 Ответить
думаю це не рішення держави, а просто якогось свідомого німецького громадянина, якому політика "путінферштейн" остогидла. І чим більше буде таких громадян тим краще для цивілізації
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16.02.2023 12:19 Ответить
так так ми пам'ятаємо як спеціалісти сіменсу встановили та настроїли обладнання для рф в окупованому Криму а потім відморозилися,кому вони хочуть локшину повішати?
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16.02.2023 12:53 Ответить
Так як будують у Туреччині то є багато питань..їх громадянам заради безпеки треба переглянути свої погляди по будівництву АЕС на користь чогось безядерного в світлі нещодавних руйнувань в наслідок серії землетрусів.
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16.02.2023 12:58 Ответить
Розблокують.
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16.02.2023 13:46 Ответить
Во турков можно прижать за шведов)не подпишут что шведы в НАТО т пусть динаму крутят
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16.02.2023 14:05 Ответить
Кто то таким новостям еще доверяет?
Уже сколько было - не заблокировал, а придержал....
А Сименс вообще гнилое предприятие.... Продадут в Бангладеш, а потом глазки выкатят - а как это в рашке оказалось - мы не знаем....
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16.02.2023 15:25 Ответить
 
 