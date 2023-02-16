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Угорщина (2150) Німеччина (7091) росія (63574) Туреччина (3431) Росатом (207) Siemens (197)

Німеччина заблокувала обладнання для "Росатому"

росатом

Російський концерн "Росатом" вперше зіштовхнувся з обмеженнями з боку західних країн. Німецький регулятор BAFA заблокував постачання продукції виробництва Siemens Energy, які необхідні "Росатому" для будівництва атомних станцій у Туреччині й Угорщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Німецький регулятор BAFA побоюється, що продукція Siemens Energy може всупереч санкціям опинитися в Росії.

Німеччина та Siemens уже мали подібний негативний досвід. У 2017 році Росія обманним шляхом завезла до окупованого Криму німецькі газові турбіни, які призначались для електростанції в Краснодарському краї РФ.

Читайте: У проєкті десятого пакета санкцій немає ні Росатому, ні алмазів, - посол Польщі в ЄС Садось

Влада Туреччини ініціювала переговори з урядом Німеччини щодо умов, за яких постачання обладнання було б можливим.

Рішенням для цієї проблеми може стати постачання під наглядом фахівців Siemens, але це збільшить вартість проєкту, який і так оцінюється в $20 млрд, вказало джерело.

АЕС "Аккую" має стати першою в Туреччині чотириреакторною атомною станцією. Вона будується на березі Середземного моря з 2018 року, а її перший реактор планують запустити до кінця року.

Зі схожими проблемами Росатом зіткнувся і при будівництві угорської АЕС "Пакш-2". Siemens Energy разом з французькою Framatome має поставити туди систему управління технологічними процесами, і Франція видала дозвіл на постачання, а Німеччина - ні.

Також читайте: Країни Євросоюзу не можуть домовитися про санкції проти "Росатома", – Bloomberg

Угорське МЗС звинуватило Німеччину в замаху на суверенітет країни та заявило, що німецькі чиновники не мають правових підстав блокувати постачання.

Продукція німецької компанії не належить до основного обладнання АЕС і не входить до ядерного паливного циклу. Тому теоретично замість Siemens Energy можна знайти інших постачальників, але це призведе до затримки проєкту.

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Топ коментарі
+12
Угорщина і Туреччина нехай отримують те обладнання в обмін на пропуск Швеції в НАТО.
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16.02.2023 12:02
+8
И шо? Турция переклеит этикетку или " модернизирует" их как сделали кацы в Крыму
Пока Венгрия и Турция не попадут под санкции,будут дальше работать на Х.йла.
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16.02.2023 11:49
+5
БРАВО,
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16.02.2023 11:45
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БРАВО,
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16.02.2023 11:45 Відповісти
Буй їм а не обладнання. Хай вироблять своє аналоГовнєт
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16.02.2023 11:47 Відповісти
И шо? Турция переклеит этикетку или " модернизирует" их как сделали кацы в Крыму
Пока Венгрия и Турция не попадут под санкции,будут дальше работать на Х.йла.
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16.02.2023 11:49 Відповісти
Угорщина і Туреччина нехай отримують те обладнання в обмін на пропуск Швеції в НАТО.
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16.02.2023 12:02 Відповісти
Danke !
(сподіваюсь, що написав правильно)
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16.02.2023 12:06 Відповісти
правильно. )
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16.02.2023 12:17 Відповісти
Danke schön. Так правильніше)))
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16.02.2023 12:23 Відповісти
Правильна нах, афидерзейн.
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16.02.2023 14:04 Відповісти
Хай Ердоган дасть добро Шведам для приєднання до НАТО
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16.02.2023 12:07 Відповісти
Хай не даёт,а становится на колени и просит о помощи.
Мне приятно смотреть как Турция:"Не зависит от денег Запада"-слова Ердогана.
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16.02.2023 12:43 Відповісти
дафай, соловйов, ще щось на Шольца ******* скрєпного. ))
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16.02.2023 12:16 Відповісти
думаю це не рішення держави, а просто якогось свідомого німецького громадянина, якому політика "путінферштейн" остогидла. І чим більше буде таких громадян тим краще для цивілізації
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16.02.2023 12:19 Відповісти
так так ми пам'ятаємо як спеціалісти сіменсу встановили та настроїли обладнання для рф в окупованому Криму а потім відморозилися,кому вони хочуть локшину повішати?
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16.02.2023 12:53 Відповісти
Так як будують у Туреччині то є багато питань..їх громадянам заради безпеки треба переглянути свої погляди по будівництву АЕС на користь чогось безядерного в світлі нещодавних руйнувань в наслідок серії землетрусів.
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16.02.2023 12:58 Відповісти
Розблокують.
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16.02.2023 13:46 Відповісти
Во турков можно прижать за шведов)не подпишут что шведы в НАТО т пусть динаму крутят
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16.02.2023 14:05 Відповісти
Кто то таким новостям еще доверяет?
Уже сколько было - не заблокировал, а придержал....
А Сименс вообще гнилое предприятие.... Продадут в Бангладеш, а потом глазки выкатят - а как это в рашке оказалось - мы не знаем....
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16.02.2023 15:25 Відповісти
 
 