Двое российских военных после обмена повторно попали в плен, - Лубинец
Двое российских захватчиков – Александр Фоменко и Руслан Вальяшин – повторно попали в плен к украинским военным после обмена пленными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей в четверг, 16 февраля.
По его словам, россияне уже побывали в украинском плену, но вернули их в Россию в обмен на украинцев.
"Кого они возвращают – сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", – отметил омбудсмен.
Он также добавил, что вести переговоры об обмене с государством-агрессором сложно, но все же процесс двигается.
"Также скоро ожидаем положительных новостей", – добавил Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
для обміну наших Воїнів
Не забувайте, що наших хлопців там ще більше як дох... (
полонені кацапи стверджували:
"ми нічєво нє зналі!"
Яка у них зараз відмазка?
PS Как в анекдоте - мужик ты охотник или *******
- Сёмочка, а что ты хочешь на ужин?
- Сагочка, нагежь мне той белой гыбки, что лежит в судочке на вейхней полке холодильника…
- Сёма, какая же это «гыбка»?! Это же сало, свинья некошегная!
- Сага, я тебя не спгашиваю, как звали её пги жизни… Нагежь мне той беленькой гыбки…
Оцих, хто повторно - на уранові копальні. У нас пенсіонери так не живуть, як оті опариши у нас у полоні. Ніюха не роблять. Тільки жеруть, серуть, сплять й тєлік дивляться..ще й лікують безкоштовно!!
Блін, у нас навіть зекі на виробництвах працюють.
Их кольцевать надо чтобы было проще оценивать миграции особей.
Волноваха.City
22 грудня 2022 12:227905
На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі
"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.
За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.
"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
А, то он украинцев наверное имел в виду,им повестки выдадут
та шо я вигадую - ампутація ноги по саму шию