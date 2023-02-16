Двое российских военных после обмена повторно попали в плен, - Лубинец

Двое российских захватчиков – Александр Фоменко и Руслан Вальяшин – повторно попали в плен к украинским военным после обмена пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей в четверг, 16 февраля.

По его словам, россияне уже побывали в украинском плену, но вернули их в Россию в обмен на украинцев.

"Кого они возвращают – сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", – отметил омбудсмен.

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Он также добавил, что вести переговоры об обмене с государством-агрессором сложно, но все же процесс двигается.

"Также скоро ожидаем положительных новостей", – добавил Лубинец.