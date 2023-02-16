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Новости
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армия РФ (18030) обмен (1343) плен (2531) Лубинец Дмитрий (422)

Двое российских военных после обмена повторно попали в плен, - Лубинец

полон

Двое российских захватчиков – Александр Фоменко и Руслан Вальяшин – повторно попали в плен к украинским военным после обмена пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей в четверг, 16 февраля.

По его словам, россияне уже побывали в украинском плену, но вернули их в Россию в обмен на украинцев.

"Кого они возвращают – сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", – отметил омбудсмен.

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Он также добавил, что вести переговоры об обмене с государством-агрессором сложно, но все же процесс двигается.

"Также скоро ожидаем положительных новостей", – добавил Лубинец.
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Топ комментарии
+36
Якось треба їх позначати, - наприклад кожний раз виколювати одне око.
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16.02.2023 18:11
+23
Отрубить им пальцы на руках и поменять 3 й раз!
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16.02.2023 18:11
+23
Отрезать им пальцы по самую шею и поменять на херсонского енота
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16.02.2023 18:14
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Отрубить им пальцы на руках и поменять 3 й раз!
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16.02.2023 18:11 Ответить
Отрезать им пальцы по самую шею и поменять на херсонского енота
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16.02.2023 18:14 Ответить
Пальці
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16.02.2023 18:29 Ответить
Что за садисты тут развелись Посылаете их на разбор завалов.
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16.02.2023 18:38 Ответить
Так, плять, по другому разу ж...Якщо другий раз, то тоді і пальці і на завали без пальців
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16.02.2023 19:32 Ответить
пробити дірку і зробити із них "нерозмінний п'ятак" на вєровочкє
для обміну наших Воїнів

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16.02.2023 18:33 Ответить
Якось треба їх позначати, - наприклад кожний раз виколювати одне око.
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16.02.2023 18:11 Ответить
єтанигуманно
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16.02.2023 18:31 Ответить
Або одну голову відрубати.
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16.02.2023 18:38 Ответить
Можна робити тату на лобі - "Слава ЗСУ" чи щось таке. Але це жарт.
Не забувайте, що наших хлопців там ще більше як дох... (
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16.02.2023 18:59 Ответить
Актуальнее бабочку на копчике!
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16.02.2023 23:02 Ответить
круговорот *овна в природе
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16.02.2023 18:12 Ответить
Насипте їм у кашу отрути
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16.02.2023 18:13 Ответить
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16.02.2023 18:14 Ответить
аналогично и "..... круглая дура - безуглая" ))
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16.02.2023 18:25 Ответить
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16.02.2023 18:28 Ответить
Схоже, оркам у нас сподобалось. У нас це біосміття і нагодують, і помиють.
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16.02.2023 18:14 Ответить
Але ж минулого разу
полонені кацапи стверджували:
"ми нічєво нє зналі!"

Яка у них зараз відмазка?
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16.02.2023 18:15 Ответить
Все просто - "ми нічєво нє зналі шта нас снова отправят взад"
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16.02.2023 18:17 Ответить
здрасте мі снова к вам )))))
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16.02.2023 20:14 Ответить
Тва їм сподобалося у нас - і харчують ХОРОШО!
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16.02.2023 18:15 Ответить
Зловлених в полон повторно не включати на обмін, а створити для таких окрему колонію. І хай працюють за пайку як мінімум до кінця війни.
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16.02.2023 18:18 Ответить
але ж воїнів ЗСУ завдяки зраді Зе в полоні в два рази більше, ніж в нас орків!
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16.02.2023 18:21 Ответить
Навіть тих що є кацапи все одно не міняють. Так що запас є і постійно поповнюється. А якщо провести "полювання на "пяту колону" то "ціна" обмінного фонду збільшиться в десятки разів - одні падлюки з Кабміну чого варті...
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16.02.2023 18:26 Ответить
У два рази??? Жах, тобі вже путан доповів?
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16.02.2023 18:29 Ответить
не тупи...Ан Мур багато лайна накидає..всюди йому "зелені" вбачаються, але тут він правий...ти, наприклад, чув про полонених з "Азовсталі"? ага...А про тих хто на комбінаті "Ілліча"? Про госпіталь з поранениними і персоналом яких взяли в полон?
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16.02.2023 18:34 Ответить
я ще мав на увазі тих полонених воїнів ЗСУ, які воювали в 2014-21рр (т.зв. "учасники АТО/ООС") і вже були цивільними на момент полону, але чомусь залишились на окупованій території, і їх орки потягли в концтабори. В кожному селі таких було один-два, а то й більше.
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16.02.2023 19:07 Ответить
Облік ведеш чи як ? Може прямо зараз і кількість напишеш? Нам всім тут з дому легко писати маячню. А там....
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16.02.2023 20:14 Ответить
пошукай кількість тут: "https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента ". Неточно, ІМНО, з деяким припущенням плюс/мінус, і все ж там більш/менш відповідає істині.
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16.02.2023 21:48 Ответить
Видать хорошо в плену, раз им опять захотелось.

PS Как в анекдоте - мужик ты охотник или *******
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16.02.2023 18:20 Ответить
Он сидит,сало жрёт, а ему зарплата от Путина идёт. Ляпота.
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16.02.2023 18:28 Ответить
Орки сало не едят, мусульмане есьм.
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16.02.2023 18:30 Ответить
Їдять! І у євреїв і у мусульман у тлумаченнях віри вказано, що при загрозі смерті їсти можна і заборонені вірою продукти От вони цим і користуються (так само як і вживання спиртного - узяв у мулли "фетву", що тобі спиртне "рекомендується у лікувальних цілях" - і хоч залийся! )
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16.02.2023 18:59 Ответить
узбек служил со мной, любил выпить водки. И вроде бы верующий был. Спросили его, мол как же так, коран ведь запрещает. Так он ответил, что коран запрещает пить вино, а про водку там ни слова нет
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16.02.2023 23:45 Ответить

- Сёмочка, а что ты хочешь на ужин?
- Сагочка, нагежь мне той белой гыбки, что лежит в судочке на вейхней полке холодильника…
- Сёма, какая же это «гыбка»?! Это же сало, свинья некошегная!
- Сага, я тебя не спгашиваю, как звали её пги жизни… Нагежь мне той беленькой гыбки…
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16.02.2023 23:50 Ответить
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16.02.2023 20:28 Ответить
Дайте їм тоємно паленої самогонки з метанолом, щоб зір впав до 40%. А потім міняйте на наших.
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16.02.2023 18:20 Ответить
Які настирні..їм у полонеі краще, ніж на свободі у мокшандії.

Оцих, хто повторно - на уранові копальні. У нас пенсіонери так не живуть, як оті опариши у нас у полоні. Ніюха не роблять. Тільки жеруть, серуть, сплять й тєлік дивляться..ще й лікують безкоштовно!!

Блін, у нас навіть зекі на виробництвах працюють.
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16.02.2023 18:21 Ответить
Как в одном анекдоте: "а я знал что тебе понравится!".

Их кольцевать надо чтобы было проще оценивать миграции особей.
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16.02.2023 18:21 Ответить
З точки зору статистики, дуже везучи кацапи.
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16.02.2023 18:22 Ответить
Сьогодні повернуто у рамках обміну 100 захисників України серед них є із "Азовсталі"
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16.02.2023 18:25 Ответить
И отправлено на Родину небось 200 кацапов,без наказания.
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16.02.2023 18:27 Ответить
Мабуть більш-менш швиденько оформили обмін тому, що до нас в полон попали кадирівці:



Волноваха.City

22 грудня 2022 12:227905

На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі

"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.

За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.

"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
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16.02.2023 19:44 Ответить
ruzke kurwy
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16.02.2023 18:25 Ответить
Как? Кто то ж сказал,что все будут наказаны,а они возвращаются как на курорт.
А, то он украинцев наверное имел в виду,им повестки выдадут
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16.02.2023 18:25 Ответить
Чеченцы поначалу просто так отпускали пленных рашиков - потом они начали по второму кругу попадать в плен - уже никто не отпускал а рубили глотки или заставляли вкалывать с утра до ночи без перекуров и выходных...вылезет нам наша сердобольность боком.
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16.02.2023 18:31 Ответить
я им об ЭТОМ говорил ТЫСЯЧУ раз , не играйте в БЛАГОРОДСТВО с тем кто убивает ваших близких и рушит в ЩЕБЕНЬ ваши дома !!! чечены сначала тоже ОШИБАЛИСЬ , а потом как свиней !!! в плен можно брать : КАНТУЖЕННЫХ , раненых тяжело и ВСЕЕЕЕЕ !!!! них....я стоит на ногах с руками в верх и орет здаемсю ))))) а че пришел сюда , **** ???((((
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16.02.2023 18:58 Ответить
Чувак, ты правда не понимаешь? За них двоих уже 4 наших выменяли. У них обменный курс 2 к 1, а если еще раз попадутся - то и 3 к 1. Если орки будут знать что сдавшись в плен - им будет обеспечено человеческое отношение, медицинская помощь, питание -то и сдаваться они будут легче. Лучше взять его в плен чем штурмовать позицию где он будет отстреливаться до последнего патрона а потом еще и попробует кого то из наших вместе с собой гранатой подорвать. По поводу брать или нет в плен можно будет говорить радикально только тогда когда никого из наших в плену не останется и гарантированно туда не попадет. А так боюсь будет не скоро - или даже никогда. Но естественно что решение о взятии в плен принимает непосредственно боец - насколько это будет безопасно для него в данной ситуации - например брать пленных во время вражеского штурма - это не совсем то что нужно, а вот если к тебе во время нахождения на позиции из кустов приполз орк с белым флагом - и есть кому его проверить, зафиксировать и конвоировать - то это совсем другая ситуация. Опять же, пока пленный жив - он обладает информацией, которая может быть полезна нашим соответствующим специалистам.
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16.02.2023 20:07 Ответить
она уже ПОЛЕЗЛО , это ли не подтверждение что по ВТОРОМУ разу в плен сдаются !!!(((
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16.02.2023 19:14 Ответить
ааааа ха ха ха !!!))))) они уже не боятся СДАВАТЬСЯ в плен , один хер ОБМЕНЯЮТ , НАПОЮТ , КУРИТЬ дадут и спать уложат , потом обменяют и снова будут **....ть РАГУЛЕЙ - ГУМАНИСТОВ !!!)))) я еще с 14 года говорю , не слушаете ???? ПОЛУЧАЙТЕ !!! мне самому хочется вас пи....ть !!!
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16.02.2023 18:53 Ответить
посмотрите золкина и всё станет на свои места,после такого ПРИЁМА (милая улыбка,,золкина"предложение покурить в компании с неизменным бонусом поговорить с позапоребриковыми родственничками)так что не удивлюсь что их будут и по третьему-четвёртому разу отлавливать.больше таких ,,душевных"видосиков и будет всё как надо!! (такое впечатление что они в украине не на войне а на реабилитации,плен-подлечились-отъелись- обмен-плен-подлечились-отъелись-обмен(и так по кругу)
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16.02.2023 18:53 Ответить
2 рази подивився того Золкінда... і не зрозумів НХ все це знімається і викладається на Ютубі? Для кого? Щось я не чув про масову, добровільну здачу моцкалів в полон. Всі ті багатогодинні потуги Золкіна перебиваються одним відео з кувалдой від пригожина.
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16.02.2023 19:09 Ответить
Когда орк видит что у Золкина они сидят живые, упитанные и даже курят - ему будет морально проще сдаться чем отбиваться до последнего патрона. Когда он сдался - вреда от него нет, в отличии от отбивающегося. Дальше уже можно думать что с ним делать - его можно менять на наших, можно получить информацию, можно в тылу заставить ямы копать - он какую то ценность все таки представляет.
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16.02.2023 20:09 Ответить
сегодня к нам ПРИЕХАЛО 3-ое "200" МОЛОДЫЕ РЕБЯТА , СЕМЬИ , ДЕТИ сироты !!!! ((((( кто за них будет МСТИТЬ ????(((( или не печатайте такие провакационные листовки и не ГНЕВИТЕ ЛЮДЕЙ !!!!
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16.02.2023 19:00 Ответить
в ЧЕЧЕНЕ руских сначала не казнили , просили чтоб МАТЕРИ солдат приезжали и забирали , думали они люди , а ОНИ ЛЮДОЕДЫ !!! ЛЮДОЕДЫ !!!! кого брать в плен ??? с кем по душам говорить ??? они к себе ПРИЕЗЖАЮТ и рассказывают что мы их тут КАЛЕННЫМ железом пытаем , не лечим и не кормим !!!!((((
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16.02.2023 19:04 Ответить
Хто добровільно здався в полон, тих залишати на обмін, а інших нищити. Але не потрібно це знімати на відео, бо воно, потім, буде використано проти нас самих. Тобто - херойськи загинули в бою з укрофошиздами! І все. )
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16.02.2023 19:14 Ответить
А вони теж так думають? Чи калічать і вбивають наших? Їх треба всіх нищити. Як вони нас. Їхні діти живі і сплять спокійно. Нехай вони подохнуть. ВСІ
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16.02.2023 20:20 Ответить
тем более росия ПОВЫХОДИЛА из всех организаций по правам человека !!! есть ВОЕННО ПОЛЕВОЙ суд и ПРИГОВОР оккупанту и агрессору !!! точка , базар окончен ((((
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16.02.2023 19:12 Ответить
Хорошо нынче в плену!
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16.02.2023 19:14 Ответить
Таке сміття потрібно гасити на місці
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16.02.2023 19:41 Ответить
мікрочіп з самоліквідацією
та шо я вигадую - ампутація ноги по саму шию
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16.02.2023 20:10 Ответить
Повторно попали или сдались сами? Если первое, то ... ну вы поняли. Суд и приговор.
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16.02.2023 20:37 Ответить
Этих я бы уже не менял больше. Интернировать до конца войны и отправить копать окопы.
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16.02.2023 20:43 Ответить
міняти на банани в відсталі країни африки...і не вбили, і не повернеться
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16.02.2023 20:45 Ответить
Тут предлагают этих кацапов чуть ли не колесовать. А по факту, это очень полезные жывотные. Они знают, что-такое украинский плен, поэтому сдаются при первой же опасности. Т.е. ихний командир на них рассчитывает, а они уже руки подняли и ушли.
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16.02.2023 23:48 Ответить
це показник того, що там у кацапів шалений рівень тупості.
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17.02.2023 01:16 Ответить
і їх буде ще більше6
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17.02.2023 01:36 Ответить
Одного в затылок при попытке бегства, другого в лоб при попытке нападения.
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17.02.2023 04:08 Ответить
Почитав коменти... От чого ви їх хочете то повбивати, то пальці-голови повідрізати? Вони вже навчені полонені. Вони вже знають як і куди лягати, вони вже знають чим їх будуть годувати, як ставитися. Вони не будуть чинити опір, на третій раз ще й товаришів своїх приведуть. Їм медальки треба дати - двічі полонений, кавалєр полону
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17.02.2023 09:15 Ответить
 
 