Двоє російських військових після обміну повторно потрапили в полон, - Лубінець
Два російські загарбники – Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин – повторно потрапили в полон до українських військових після обміну полоненими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин у четвер, 16 лютого.
За його словами, росіяни вже побували в українському полоні, але їх повернули в Росію в обмін на українців.
"Кого вони повертають – відразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", – зазначив омбудсмен.
Він також додав, що вести переговори про обмін з державою-агресором важко, але все-таки процес рухається.
"Також очікуємо скоро позитивних новин", – додав Лубінець.
Топ коментарі
+36 Beta Human
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+23 Vadim Smirnoff 907863e4
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+23 Дмитрий Selftravel
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Будь ласка, зачекайте...
для обміну наших Воїнів
Не забувайте, що наших хлопців там ще більше як дох... (
полонені кацапи стверджували:
"ми нічєво нє зналі!"
Яка у них зараз відмазка?
PS Как в анекдоте - мужик ты охотник или *******
- Сёмочка, а что ты хочешь на ужин?
- Сагочка, нагежь мне той белой гыбки, что лежит в судочке на вейхней полке холодильника…
- Сёма, какая же это «гыбка»?! Это же сало, свинья некошегная!
- Сага, я тебя не спгашиваю, как звали её пги жизни… Нагежь мне той беленькой гыбки…
Оцих, хто повторно - на уранові копальні. У нас пенсіонери так не живуть, як оті опариши у нас у полоні. Ніюха не роблять. Тільки жеруть, серуть, сплять й тєлік дивляться..ще й лікують безкоштовно!!
Блін, у нас навіть зекі на виробництвах працюють.
Их кольцевать надо чтобы было проще оценивать миграции особей.
Волноваха.City
22 грудня 2022 12:227905
На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі
"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.
За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.
"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
А, то он украинцев наверное имел в виду,им повестки выдадут
та шо я вигадую - ампутація ноги по саму шию