Антикоррупционный суд забрал в собственность Украины имущество российского олигарха Дерипаски, - СБУ

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд. грн.

Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

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Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Мероприятия по национализации предприятий страны-агрессора проводились сотрудниками Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

"16 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции взыскания, и в доход государства было взыскано:

В доход Украины было взыскано: