Антикоррупционный суд забрал в собственность Украины имущество российского олигарха Дерипаски, - СБУ
По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер".
Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд. грн.
Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.
Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.
Мероприятия по национализации предприятий страны-агрессора проводились сотрудниками Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
"16 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции взыскания, и в доход государства было взыскано:
В доход Украины было взыскано:
- 100% доли ООО "Глуховский карьер кварцитов" (расположен по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, село Баничи, ул. Заводская, д.18А, код согласно ЕРДПОУ 14015554);
- 100% ООО "Николаевский глиноземный завод" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 33133003);
- 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины" (расположено по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, д.18/7-В, код согласно ЕРДПОУ 30348178);
- 100% доли ООО "Гуардон Украины" (расположен по адресу: г. Киев, проспект Воздухофлотский, д.94А, код согласно ЕРДПОУ 33144806);
- 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 32654880);
- 100% доли ООО "ЧАС IT" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 34375844);
- 99% доли ООО "Охрана НГЗ" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 33896836);
- 100% доли ООО "Центр учета Николаев" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 34319397);
- 100% доли Николаевского благотворительного фонда "Центр социальных программ" (расположен по адресу: Николаевская обл., г. Николаев, просп. Богоявленский, д.325/1, код согласно ЕРДПОУ 33250256);
- 100% доли ООО "Запорожалюминторг" (расположено по адресу: Запорожская обл., г. Запорожье, Южное шоссе, д.15, код согласно ЕРДПОУ 32573524);
- 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (расположен по адресу: Запорожская обл., г. Запорожье, Южное шоссе, д.15, код согласно ЕРДПОУ 00194122);
- 100% доли ЧАО "Хустский карьер" (расположено по адресу: Закарпатская обл., Хустский р-н, с. Рокосово, ул. Промзона, д.1, код согласно ЕРДПОУ 05467613);
- 100% доли ЧАО "Жежеливский карьер" (расположено по адресу: Винницкая обл., Казатинский р-н, с. Жежелив, ул. Карьерная, д.1-В, код согласно ЕРДПОУ 00292379);
- более трехсот объект движимого и недвижимого имущества", - сообщили в Минюсте..
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- втім це має примирити фанатив Порошенка та Зеленського тому що це чітко показує що ці 2 лідори стоять один одного - за бабло та договірняки матір рідну продадуть