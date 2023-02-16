Компромисс с Путиным невозможен, потому что нет доверия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любых территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского ВВС.

Зеленский подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах территорий будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться".

"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в слове компромисс. Чего бы нам его бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия", – пояснил президент Украины.

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