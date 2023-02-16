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Зеленский (19029) путин (30482) переговоры с Россией (725)

Компромисс с Путиным невозможен, потому что нет доверия, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любых территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского ВВС.

Зеленский подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах территорий будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться".

"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в слове компромисс. Чего бы нам его бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия", – пояснил президент Украины.

Читайте: Российское наступление уже началось, - Зеленский
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Топ комментарии
+34
а була б довіра він би переступив і Бучу, і Маріуполь, і Бородянку, як колись Журавеля.

Еталонна сволота
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16.02.2023 21:32
+32
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16.02.2023 21:32
+28
А якже ''мір в глазах *уйла''?
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16.02.2023 21:27
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А якже ''мір в глазах *уйла''?
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16.02.2023 21:27 Ответить
то була картка МІР
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16.02.2023 21:34 Ответить
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16.02.2023 21:40 Ответить
похудел бедный...(
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16.02.2023 21:42 Ответить
А якщо не уйло так шмат України можна віддати заради компромісу? Так виходить.
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16.02.2023 22:08 Ответить
А якщо ще раз у очі його зазирнути...?
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16.02.2023 21:27 Ответить
там не в "очі" малось на увазі
після Оману русня дуже зненавиділа Зелю, видно пообіцяв зазирнути, але Байден відбросив це і послав ботоксного вождика лісом
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17.02.2023 08:18 Ответить
Як тільки скаже, що можливо - піде грати на піаніно знову....
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16.02.2023 21:28 Ответить
.... местах не столь отдаленних....
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17.02.2023 04:51 Ответить
В Омані йшлося про Лівоберіжжя, а Путлер пішов з Белорусі до Киіва.
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16.02.2023 21:29 Ответить
***** кинув лошару.
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16.02.2023 21:32 Ответить
Йшлося саме про те, що і відбулося. Просто нелох зміг розвалити управління державою раніше строку і встигли з'явитися центри управління, які не контролюються банковою та не врахував рівень готовності населення до спротиву. Тепер ху-ло йому не довіряє.
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16.02.2023 21:43 Ответить
Так може, орки зупинились би в Дарниці, а на Правобережжя не пішли б.
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16.02.2023 21:44 Ответить
херутлер. чо кривляєшся?
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17.02.2023 08:19 Ответить
Повторює всім відомі речі і вважає що цього ніхто не знав.
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16.02.2023 21:30 Ответить
І ще ж він "відкинув можливість відмови від будь-яких територій України в рамках можливої мирної угоди з Росією"?

Відкритим текстом сказав, готовий віддати, але комусь іншому, а не *****, бо йому не довіряє.
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16.02.2023 21:31 Ответить
Я теж не догнав. «Питання в тому, з ким» - ні, нема такого питання.
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16.02.2023 21:44 Ответить
а була б довіра він би переступив і Бучу, і Маріуполь, і Бородянку, як колись Журавеля.

Еталонна сволота
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16.02.2023 21:32 Ответить
"Справа не в слові компроміс." Джерело:
А то як же! "сайтісь па сєрєдінє" ще нікуди не ділося? Оман за яйця тримає?

"З Путіним? Ні. Тому що немає довіри" Джерело:
Як так? А куди подівся "мир в очах путіна"?
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16.02.2023 21:32 Ответить
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16.02.2023 21:32 Ответить
Там все було чудово продумано. І гарантії безпеки для України від США, Китаю, Великобританії, Туреччини, Німеччини, Франції, Канади, Італії, Польщі та Ізраїлю. Московія як країна-агресор теж мала бути одним з гарантів української безпеки . Міжнародні гарантії безпеки не мали поширюватися на ОРДЛО і Кримський півострів. Переговори про Крим і Севастополь пропонували проводити протягом 15 років. Питання окупованих територій Донбасу хотіли винести на прямі переговори Зеленського і путіна. Україна визнавала би свої кордони тільки станом на 1991 рік. Натомість Київ мав погодитися на нейтральний без'ядерний статус, відмову від розміщення на своїй території іноземних військових баз, проведення навчань без згоди країн-гарантів, а також вступу у військово-політичні союзи. При цьому Україна повинна була отримати гарантії членства в ЄС і фінансової підтримки. Російська делегація оцінила переговори як "конструктивні" і повезла описані вище пропозиції в Кремль.
Невдячний народ відсунув ці пункти подалі. Але їх актуальність для зеленої шобли не змінилася.
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16.02.2023 22:00 Ответить
А шо такое гарантии членства в ЕС?
Это как в 1-м классе гарантии принятия в институт или шо другое?
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16.02.2023 22:11 Ответить
вроде норм.
в Вашингтоне поставить памятник и на нем высечь гарантии эти, типо шоб очередной Дон-дон не сказал - ыыыы, а че это мы тут и там, давайте лучше бейсбол.
тебе больно надо Днобасс этот? ну, сами допрыгались, в смысле шо лобызались с орками.
тебе очень круто быть обобраным за "сервис" в крыму? и быть обхамленным толстыми совковыми кошелками на базаре?
а если еще ты с "украинским акцентом" говоришь на опщепанятнам..... ууууу, тогда и проклянуть могут вслед.
так шо лично мне хоть до Киева, даже до половины(уродливый памятник совковый Уродины-мачехи пусть тоже шоб забрали) - пусть бы забирали, нахер надо всегда жить когда "братья" лезут и лезут.
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17.02.2023 08:25 Ответить
а де пруф по Беннету?
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16.02.2023 22:10 Ответить
Бо немає довіри ?
Оце і все ?
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16.02.2023 21:32 Ответить
Завтра путін назве Зеленського сильним лідером і у Зеленського знову до нього з'явиться довіра і, можливо, знову побачить любов у його очах.

Максимальна обосанна нікчемність
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16.02.2023 21:40 Ответить
заткните этот фонтан феерической тупости и самолюбования. оно не в состоянии критически мыслить
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16.02.2023 21:34 Ответить
до кловуна її ніколи і не було..
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16.02.2023 21:34 Ответить
А во сколько наших жизней "игрок на рояле" оценивает доверие к людоеду?
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16.02.2023 21:35 Ответить
даже солнце не всходило бы без ЗЕ...
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16.02.2023 21:41 Ответить
нет *****- нет раисси. клоунам нужен царь
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16.02.2023 21:41 Ответить
А "Зе" - герой - не дав статься "невигідному Україні "компромісу"? І хто-ж би цей "компроміс" уклав? Мабуть, Порошенко!
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16.02.2023 21:43 Ответить
Та, которая орала, что у нее голоса украли во втором туре. А украл, кто по ее мнению? Правильно...)
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16.02.2023 21:54 Ответить
чмоня хєрмацька, спробуй ще раз, але зрозуміло. понабирали однопляшкових сивох
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16.02.2023 22:02 Ответить
Прізвище "той" назвеш?
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16.02.2023 22:25 Ответить
Ой, правда?
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16.02.2023 21:51 Ответить
Зеля, прочитай хоть раз, что ты должен делать по Конституции и перестань нести пургу.

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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16.02.2023 21:37 Ответить
Хто його випустив в люди? Запхніть його назад у бункер, хай далі відосики записує читаючи написаний йому текст на фоні хромакеї
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16.02.2023 21:39 Ответить
Боже мій! Більше трьох років "триндів" про "компроміс" (Сайтись пасередине" "Увидеть мир в глазах"), коли люди криком кричали, що Путін готує агресію - а тут ПРОЗРІВ!!!
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16.02.2023 21:40 Ответить
Робить вигляд що прозрів !
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16.02.2023 22:02 Ответить
Тому що ****** - кривавий людожер, а не тому, що довіри немає...
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16.02.2023 21:42 Ответить
многим нужно хвосты укоротить в первую очередь адольфовне и шобло которые в свое время хихикали заигрывая с ****** абамычи трампы довели ситуацию до абсурда...карлик дебил у него территориальные претензии к Украине уступить ему территории как Финляндия ...? с кем разговаривать о мире если у него цель уничтожить Украину и ее народ ...
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16.02.2023 21:42 Ответить
Компроміс - це скомпроментована дівчина!
)))
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16.02.2023 21:43 Ответить
Бо зливають кацапи всі спроби договорняків. Щоб показати українцям, хто при владі, вбити мотивацію для спротиву, і розвернути зброю розплати проти зрадників. А була б довіра, то продовжували б тихо в Туреччині домовлятись.
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16.02.2023 21:51 Ответить
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16.02.2023 21:52 Ответить
Нема довiри и все?
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16.02.2023 21:52 Ответить
Так там же РНБО заборонило переговори. Чи то тільки 2022 стосувалася
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16.02.2023 21:57 Ответить
Вова, спокуха! Ти ж видав указ яким заборонив самому собі йти на переговори з фуйлом.
Для чого цю тему чухати?
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16.02.2023 21:57 Ответить
А що, з кимось із кацапів "компроміс" можливий? Тобто до пуйла "довіри" нема - його геть, а до якогось умовного навальнабрамовіча "довіра" є - йому щось з українських територій/суверинітету/майбутнього ладні "зкомпромесувати"?
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16.02.2023 22:04 Ответить
Вот открыто сказал"Территории мы сдадим,но не Путину"
Чего нам этого боятся,мы каждый день идём на компромиссы и на Конституцию нам насрать.
А танчики и самолётики шоб впечатление произвести.
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16.02.2023 22:06 Ответить
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16.02.2023 22:26 Ответить
По крайнього мірі підлога країни немає сечі терпіти ці пекельні борошна!
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16.02.2023 23:04 Ответить
Не поспішай, Володя, подивися йому в очі. Ти ж так цього бажав і підбивав до таких дій нарід 73%. Вони ж тобі вірили. Брехав?
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16.02.2023 23:09 Ответить
Капітулянти в Турції ? та Дерьмак всю цю срамоту затіяв ще з 2019 року разом з манкуртом Д.Козаком. А в Омані "дали слово". Дерьмак відкрито носився з цим десь до вересня 2022 року. А чому не получилось, бо ніхто не хотів давати гарантій - вважали цих клоунів придурками. Бо потім скажуть, нас заставили США, брити і т.д. Як з Будапештом. До війни цього зробити не могли, бо засцяли. Вирішили розтягнути в часі до нових виборів. Кацапчики погодились, один ***** вперся - бо вважав, що нема в нього часу на ці теревені з клоунами і "Проведение" за нього. А зараз Дерьмак знову накручує Гнусавого, боїться що таки не встигне втекти і можуть брутально повісити.
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17.02.2023 05:25 Ответить
А тобі, зеоений чмонь, хтось довіряє? Брехливе ти лайно
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17.02.2023 08:38 Ответить
 
 