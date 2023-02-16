Компромисс с Путиным невозможен, потому что нет доверия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любых территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского ВВС.
Зеленский подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах территорий будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться".
"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в слове компромисс. Чего бы нам его бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия", – пояснил президент Украины.
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після Оману русня дуже зненавиділа Зелю, видно пообіцяв зазирнути, але Байден відбросив це і послав ботоксного вождика лісом
Відкритим текстом сказав, готовий віддати, але комусь іншому, а не *****, бо йому не довіряє.
Еталонна сволота
А то як же! "сайтісь па сєрєдінє" ще нікуди не ділося? Оман за яйця тримає?
"З Путіним? Ні. Тому що немає довіри" Джерело:
Як так? А куди подівся "мир в очах путіна"?
Невдячний народ відсунув ці пункти подалі. Але їх актуальність для зеленої шобли не змінилася.
Это как в 1-м классе гарантии принятия в институт или шо другое?
в Вашингтоне поставить памятник и на нем высечь гарантии эти, типо шоб очередной Дон-дон не сказал - ыыыы, а че это мы тут и там, давайте лучше бейсбол.
тебе больно надо Днобасс этот? ну, сами допрыгались, в смысле шо лобызались с орками.
тебе очень круто быть обобраным за "сервис" в крыму? и быть обхамленным толстыми совковыми кошелками на базаре?
а если еще ты с "украинским акцентом" говоришь на опщепанятнам..... ууууу, тогда и проклянуть могут вслед.
так шо лично мне хоть до Киева, даже до половины(уродливый памятник совковый Уродины-мачехи пусть тоже шоб забрали) - пусть бы забирали, нахер надо всегда жить когда "братья" лезут и лезут.
Оце і все ?
Максимальна обосанна нікчемність
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
)))
Для чого цю тему чухати?
Чего нам этого боятся,мы каждый день идём на компромиссы и на Конституцию нам насрать.
А танчики и самолётики шоб впечатление произвести.