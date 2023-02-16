Компроміс з Путіним неможливий, бо немає довіри, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість відмови від будь-яких територій України в рамках можливої мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Зеленського ВВС.

Зеленський наголосив, що піти на компроміс в питаннях територій означатиме, що Росія може й надалі "продовжувати повертатися".

"Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу. Справа не в слові компроміс. Чого б нам його боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті. Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри", - пояснив президент України.

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