Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши
В российской пропаганде появились новые нарративы, позволяющие опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри России.
Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Жарин отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в частности, против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.
По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".
Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.
Жарин отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в России.
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У ліходеїв це спадкове. І невже потім за звірства постріляють цих чекістів, як в 1938 - 39 р. Теж спадкове.
а ше типу шо Сралін - "должен бил защітіть "срану" от подонков"(типу Рейху), тобто Балтія = "зощіта", а Польща, то теж, а 22000 танків то тіпа "зощіта" чо...
так тупо обгадитись... Невзоров - "чорт"
Раніше візитівки Яроша знаходили, а зараз відбиток лапи пса Патрона й марку зі сруцьким кораблем знайдуть))
Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Росію та Білорусь
https://nua.in.ua/novosti/mir/shhe-odna-kra%d1%97na-zaklikala-svo%d1%97x-gromadyan-pokinuti-rosiyu-ta-bilorus/ 13.02.2023
https://nua.in.ua/author/newangelll/ News UA
Про те, що Бразилія закликала своїх громадян залишити Росію та Білорусь, повідомили у МЗС країни.
Раніше посольство США закликало американців терміново залишити Росію, а Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь.
(онглечанка гадит)
Доречі у нас Рюкзакян з Дегенеращенком щось пробували влаштовувать,а получався "95 квартал"
не зачепить
ну, когда фебосов мусора поймали с "сахаром"
еще мужик с того дома грит - ну да, в мешках как макароны "сахар"(а это гексоген же)
совок всегда требует жертв, что и видим.
вот как с Литвиненко - там депутатом сделали Лугового-отравителя, по-сути это казус белли, ядерная диверсия, все все поняли, но "бизнес и т.д."
то же со Скрипалями - ну что, войну объявить что ли?
ну и так же что опять взорвут жителей Белгорода или Воронежа - русня скажет что это ... да пусть мельмакцы сделали - миру будет как то... понятно что кому то выгодно это. странно что не взрывали перед началом войны, тогда бы населению как раз зашло - типо ""Зеля лично с визиткой Яроша напердел в бараке дяди Вани и взорвал весь городок мирных бомжей, ой, тойсть инженеров нанотехнологической .. уже смеюсь - промышленности РэФэ"
Но зато теперь уже наверняка с "НАТОй" воевать будут.
Певно тому що головний терорист зайнятий війною.