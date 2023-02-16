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Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши

теракт,росія

В российской пропаганде появились новые нарративы, позволяющие опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри России.

Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Жарин отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в частности, против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

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Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Жарин отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в России.
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Топ комментарии
+32
ТА ***** , пусть там всех взорвут , планета только вздохнет с облегчением.
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16.02.2023 22:35
+31
Нехай мавзолей підірвуть! І бункер *уйла-точно буде резонанс?
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16.02.2023 22:28
+29
да всем уже пох кто здесь ежедневно под тревогой. хай себя поубивают.
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16.02.2023 22:29
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Нехай мавзолей підірвуть! І бункер *уйла-точно буде резонанс?
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16.02.2023 22:28 Ответить
В 1937 "притягнули" комбрига Лізюкова. З ОВ НКВД прийшла формулювання звинувачення - мовляв, будучи комбригом під час проходження танків на параді мав знищити Мавзолей із членами уряду, розстрілявши його снарядами. Пітерські чекісти подумали, оскільки на парадах в танках нема боєкомплекту, то вирішили вписати в обвиніловку - мав на меті танками розвалити Мавзолей. Вважали, що так "буде правдоподібно".
У ліходеїв це спадкове. І невже потім за звірства постріляють цих чекістів, як в 1938 - 39 р. Теж спадкове.
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17.02.2023 04:43 Ответить
уу, Невзоров вроді спаскудився - висрав шо Зеля це - утютютютю, класний парєнь.
а ше типу шо Сралін - "должен бил защітіть "срану" от подонков"(типу Рейху), тобто Балтія = "зощіта", а Польща, то теж, а 22000 танків то тіпа "зощіта" чо...
так тупо обгадитись... Невзоров - "чорт"
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17.02.2023 09:14 Ответить
Та покуй шо вони там готують.
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17.02.2023 11:42 Ответить
да всем уже пох кто здесь ежедневно под тревогой. хай себя поубивают.
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16.02.2023 22:29 Ответить
Що, знову рязанський "цукор" підвезли? Гадіцца.
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16.02.2023 22:30 Ответить
Бий, підривай своїх, щоб всі інші боялись..перед чеченськими так робили

Раніше візитівки Яроша знаходили, а зараз відбиток лапи пса Патрона й марку зі сруцьким кораблем знайдуть))
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17.02.2023 11:54 Ответить
можете навіть в районі Ямантау шарахнути
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16.02.2023 22:30 Ответить
Хто-б сумнівався! Недарма європейські країни та США з Канадою закликали своїх громадян покинуть Росію та Білорусь Бо почне "гриміть" в Росії і відразу кацапи почнуть "полювання на відьом"! Або й до "судів Лінча" може дійти!
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16.02.2023 22:34 Ответить
Я так розумію,що це перші країни, которі закликали своїх громадян покинути мордор.Далі буде ...
Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Росію та Білорусь

https://nua.in.ua/novosti/mir/shhe-odna-kra%d1%97na-zaklikala-svo%d1%97x-gromadyan-pokinuti-rosiyu-ta-bilorus/ 13.02.2023

https://nua.in.ua/author/newangelll/ News UA

Про те, що Бразилія закликала своїх громадян залишити Росію та Білорусь, повідомили у МЗС країни.

Раніше посольство США закликало американців терміново залишити Росію, а Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь.
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16.02.2023 22:44 Ответить
ТА ***** , пусть там всех взорвут , планета только вздохнет с облегчением.
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16.02.2023 22:35 Ответить
Уявляю пуйло с перевязаною бинтом головою і рука на прив"язі - виступає в лужниках
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16.02.2023 22:50 Ответить
ну ви і фантазер+
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16.02.2023 23:12 Ответить
++++++++
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17.02.2023 11:43 Ответить
З ногою у гипсі, з оголеним торсом й на коні..а над головою клин стерхів пролітає
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17.02.2023 11:56 Ответить
но уже будут виновными далеко не чеченцы...
(онглечанка гадит)
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17.02.2023 09:15 Ответить
Єдина країна де це має статися, буде бульбостан....
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17.02.2023 09:56 Ответить
Це ж чудово!
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16.02.2023 22:40 Ответить
Вони там 20 років влаштовуються.
Доречі у нас Рюкзакян з Дегенеращенком щось пробували влаштовувать,а получався "95 квартал"
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16.02.2023 22:45 Ответить
это *****... 2014 зеленые человечки в Крыму... теперь будут в мацкве под флагами его фрагов в колхозе им. Ленина ничего не изменилось...
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16.02.2023 22:47 Ответить
Я за те , щоби підірвали кремль , а все інше , то нікого із москальні
не зачепить
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16.02.2023 22:49 Ответить
є підозра що ці руські навіть самі себе підірвуть якось нездало, припишуть українцям - що потім доведеться виправдовуватись і демонструвати як ту русьню по справжньому підривати треба
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16.02.2023 23:15 Ответить
Перед чеченськими багатоповерховки гексогеном підривали
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17.02.2023 11:58 Ответить
Док, який біс туди підступить? Нємцова тупо застрелили, купа камер, ***** в віконце спостерігав = камери тіпа зламались, ***** тіпа на нараді, а знайшли умовного Шалтая Болтаєва котрий "на почвє лічной нєпріязні" заїхав на зону в (бачив Маски шоу - де авторитет, комаров жив?)... так шо - мєчти-мєчти
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17.02.2023 09:18 Ответить
Сколково й ольгіне ще треба
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17.02.2023 11:59 Ответить
Согласен с предыдущими предложениями - взорвать Кремль будет самое то, ну и Мавзолей до кучи, чтобы два раза не вставать
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16.02.2023 22:53 Ответить
кремль должен взорвать кремль и застрелить куйла
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16.02.2023 22:54 Ответить
pH
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16.02.2023 23:00 Ответить
Вони завжди готові
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16.02.2023 23:08 Ответить
Боюся що теракти будуть в Білорусі
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16.02.2023 23:20 Ответить
Испортит воздух в бункере *****. Альтернатива - опрокинет чемоданчик.
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16.02.2023 23:39 Ответить
Успіхів їм, хай все взорвут
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17.02.2023 00:04 Ответить
Самое стремное, что срасияне опять съедят это говно, как во время чеченских событий.
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17.02.2023 00:20 Ответить
тогда кстати, Патрушев оправдывался, принес даже мешок - типа вот тут взрывчатка, но не покажу, это для следствия, журналисты его заклевали.
ну, когда фебосов мусора поймали с "сахаром"
еще мужик с того дома грит - ну да, в мешках как макароны "сахар"(а это гексоген же)
совок всегда требует жертв, что и видим.
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17.02.2023 09:22 Ответить
Как и царская сраша, как и большинство развитых стран средних веков. Но в сегодняшнем "сахаре" есть еще один момент. Тогда в период чеченских войн (я в школе еще учился в Сумах), когда пошла волна беженцев, среди них были и срашистские дети в моем классе и чеченские. И по словам моего отца, они понимали, что это банальные теракты, что сраша просто хочет крови и имперских амбиций. Чеченские мои одноклассники многие осели в Турции и дальше по всему Миру. Многие срашистские остались в Украине. Один из них сейчас где-то на передке. К чему этот ностальгический рассказ?) К тому, что я думаю, что сейчас эти теракты сыграют на руку кремлю в десятки раз больше, чем тогда. С момента прихода х..ла, люди с критическим, иногда даже имперским критическим мышлением, уезжали из сраши. Так что теракты в сраше не есть гуд. Да это консолидирует тупой биомусор идти на войну. Но даже этот биомусор может стоить жизней наших Героев.
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17.02.2023 09:41 Ответить
ммм, мир не скушает уже, да и не особо кушал говно, подаваемое рашкой.
вот как с Литвиненко - там депутатом сделали Лугового-отравителя, по-сути это казус белли, ядерная диверсия, все все поняли, но "бизнес и т.д."
то же со Скрипалями - ну что, войну объявить что ли?
ну и так же что опять взорвут жителей Белгорода или Воронежа - русня скажет что это ... да пусть мельмакцы сделали - миру будет как то... понятно что кому то выгодно это. странно что не взрывали перед началом войны, тогда бы населению как раз зашло - типо ""Зеля лично с визиткой Яроша напердел в бараке дяди Вани и взорвал весь городок мирных бомжей, ой, тойсть инженеров нанотехнологической .. уже смеюсь - промышленности РэФэ"
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17.02.2023 10:02 Ответить
вобщем-то логично повторить ту же схему: буйнакск-москва-волгодонск. После взрывов оттуда можно будет еще тысяч пятьдесят долбо*бов мобилизовать.
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17.02.2023 00:27 Ответить
Вот до чего доводят перезагрузки со свинособакам.
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17.02.2023 04:22 Ответить
І чого потрібно "побоюватись", - того, що орки почнуть вбивати одне одного на московії? Та на здоров'я!!! ЗСУ буде менше клопоту... Але ж з цього приводу український владі вже зараз потрібно щосили "педалювати" швидке створення спільного з американцями заводу з випуску ракет (бажано з ATACMS) до HIMARS "десь" у Карпатах, аби ЗСУ через кілька місяців були в змозі швидко "утилізувати" кілька "зайвих" мільйонів оркосвиней! П.С. Взагалі раджу полякам (як і іншим європейцям) менше лякатись московитських страшилок. Краще беріть приклад з українців, які вже не бояться не тільки якихось там московитів, але ж і самого дідька!
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17.02.2023 09:31 Ответить
Все одно це не допоможе маскалям
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17.02.2023 10:17 Ответить
Це добре ! Не заважайте їм !
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17.02.2023 10:52 Ответить
Блин, ну никакого креатива. Новое - хорошо забытое старое.
Но зато теперь уже наверняка с "НАТОй" воевать будут.
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17.02.2023 10:54 Ответить
А ви помітили, що теракти у світі раптово припинились
Певно тому що головний терорист зайнятий війною.
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17.02.2023 11:26 Ответить
Чим більше жертв, тим краще!
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17.02.2023 12:09 Ответить
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17.02.2023 12:17 Ответить
Коли мокшандію знищемо, гауляйтером можна Зе поставити. Нехай виступає, знімає відосики, асфальтує й краде..у ньго все по феншую буде
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17.02.2023 12:29 Ответить
 
 