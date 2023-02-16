Кремль готує теракти в Росії, - розвідка Польщі
У російській пропаганді з’явилися нові наративи, які дають підстави побоюватися, що російські спецслужби готують провокації "під чужим прапором" усередині Росії.
Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Жарин зазначив, що пропаганда РФ продовжує інформаційну війну, зокрема проти союзників України, щоб виправдати злочинні дії Кремля.
За його словами, російська Служба зовнішньої розвідки поширює брехню про причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".
Цю дезінформацію СЗР активно підтримує російська пропаганда, її також піднімає на офіційний рівень заступник речника Державної Думи Ірина Ярова.
Жарин наголошує, що такі публічні звинувачення на адресу США можуть бути частиною підготовки пропагандистської бази для можливих диверсій, які готують російські спецслужби "під чужим прапором" у самій Росії.
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У ліходеїв це спадкове. І невже потім за звірства постріляють цих чекістів, як в 1938 - 39 р. Теж спадкове.
а ше типу шо Сралін - "должен бил защітіть "срану" от подонков"(типу Рейху), тобто Балтія = "зощіта", а Польща, то теж, а 22000 танків то тіпа "зощіта" чо...
так тупо обгадитись... Невзоров - "чорт"
Раніше візитівки Яроша знаходили, а зараз відбиток лапи пса Патрона й марку зі сруцьким кораблем знайдуть))
Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Росію та Білорусь
https://nua.in.ua/novosti/mir/shhe-odna-kra%d1%97na-zaklikala-svo%d1%97x-gromadyan-pokinuti-rosiyu-ta-bilorus/ 13.02.2023
https://nua.in.ua/author/newangelll/ News UA
Про те, що Бразилія закликала своїх громадян залишити Росію та Білорусь, повідомили у МЗС країни.
Раніше посольство США закликало американців терміново залишити Росію, а Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь.
(онглечанка гадит)
Доречі у нас Рюкзакян з Дегенеращенком щось пробували влаштовувать,а получався "95 квартал"
не зачепить
ну, когда фебосов мусора поймали с "сахаром"
еще мужик с того дома грит - ну да, в мешках как макароны "сахар"(а это гексоген же)
совок всегда требует жертв, что и видим.
вот как с Литвиненко - там депутатом сделали Лугового-отравителя, по-сути это казус белли, ядерная диверсия, все все поняли, но "бизнес и т.д."
то же со Скрипалями - ну что, войну объявить что ли?
ну и так же что опять взорвут жителей Белгорода или Воронежа - русня скажет что это ... да пусть мельмакцы сделали - миру будет как то... понятно что кому то выгодно это. странно что не взрывали перед началом войны, тогда бы населению как раз зашло - типо ""Зеля лично с визиткой Яроша напердел в бараке дяди Вани и взорвал весь городок мирных бомжей, ой, тойсть инженеров нанотехнологической .. уже смеюсь - промышленности РэФэ"
Но зато теперь уже наверняка с "НАТОй" воевать будут.
Певно тому що головний терорист зайнятий війною.