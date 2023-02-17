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Литва (2335) россия (93003)

Война России против Украины - это война людоедов против людей, - Ландсбергис

ландсбергіс,вітаутас

Война России против Украины – это война людоедов против людей.

Так считает первый глава парламента Литвы после восстановления ее независимости в 1991 году профессор Витаутас Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

16 февраля профессор Ландсбергис выступил с речью в честь Дня восстановления Литовского государства. Большую часть выступления он посвятил вторжению России в Украину.

Ландсбергис сказал, что "новый фюрер пытается назвать целью своего "русского мира" завоевание", и призвал цивилизованный мир еще более решительно встать на сторону Украины.

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"Как остановить агрессивный русофашизм, как прекратить войну людоедов против людей, как остановить разрушение городов и тотальные убийства, совершаемые с наслаждением?" – сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что "людоеды и дальше участвуют в международных организациях, которые сами же и поливают помоями лжи", и что "государства людей сами снабжают государства людоедов деньгами, давая им возможность продолжать разрушительный военный геноцид".

По словам Ландсбергиса, в Европе лишь болтают о том, что "история не должна повториться", но в действительности Запад все еще боится отдавать Украине истребители и другое вооружение, необходимое ей для обороны.

Учитывая нерешительность Запада, считает профессор, общество Литвы показало чудо – чудо народной солидарности.
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Топ комментарии
+22
Дякую, пане Ландсбергіс! Добре пам'ятаю боротьбу литовців за відновлення незалежності.
Українці і литовці - брати! Росія - країна-людожер!

https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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17.02.2023 00:03
+22
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17.02.2023 00:07
+21
Дуже влучно сказано професором Лансбергісом про
війну московіі проти України -
це війна людожерів проти людей , краще і сказато важко 👍🏼👏🏽😕
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17.02.2023 00:07
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Війна Росії проти України це війна людожерів проти людей, - Ландсбергіс Джерело:

СВЯТА ПРАВДА. Канібалізм на росії не є чимось протиприродним, кожнорічні виявлені нових і нових канібалів там звичні.
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17.02.2023 00:00 Ответить
Саме так. Ще Гєродот писав про андрофагів на північ від Скіфії (425 р до н.е); алкоголізм; снохачєство; крєпостнічєство; тисячолітні сльози, безневинна кров та справедливі прокльони від поневолених народів- все це заперло їх в колесі Сансари
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17.02.2023 08:07 Ответить
Знов тривога.
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17.02.2023 00:02 Ответить
ти забув цей смайлик домалювати ))
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17.02.2023 00:08 Ответить
Вийшов на балькон покурити і зробив тривогу в Харкові, Дніпрі і Запоріжжі.
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17.02.2023 00:12 Ответить
Кидай палити п'ятак, розумію і по собі знаю важко, але здоров'я додасться і по кишені -70 UAH на день не буде
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17.02.2023 00:29 Ответить
У мене на день виходить 12.5грн. Пачка по 25 .Контрабас.
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17.02.2023 00:35 Ответить
Вже відбій.
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17.02.2023 00:29 Ответить
Дякую, пане Ландсбергіс! Добре пам'ятаю боротьбу литовців за відновлення незалежності.
Українці і литовці - брати! Росія - країна-людожер!

https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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17.02.2023 00:03 Ответить
Саюдіс, фо реве!
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17.02.2023 01:11 Ответить
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17.02.2023 00:07 Ответить
Зло должно быть уничтожено, без рефлексий ...
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17.02.2023 00:08 Ответить
Дуже влучно сказано професором Лансбергісом про
війну московіі проти України -
це війна людожерів проти людей , краще і сказато важко 👍🏼👏🏽😕
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17.02.2023 00:07 Ответить
«Так считает…» , ТАК И ЕСТЬ ‼️КЛОУНАРИЙ считал , что там ,тоже люди , поэтому разминировали и расформировывали , дороги на Киев росширяли, мосты не подрывали, саботировали подготовку теробороны…~
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17.02.2023 05:23 Ответить
На передовій їх називають Підарами, бо вони один одного в одностатевих стосунках мають
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17.02.2023 00:09 Ответить
только на днях пришёл к тому же выводу что кацапы даже не фашисты а самые настоящие людоеды которые заимствуют самую человеко-ненавистнеческую политику и самые людоедские методы
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17.02.2023 00:25 Ответить
Там у них на болотах всі вже давно такі ,включаючи бурятів, тувинців, калмиків, якутів і так далі
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17.02.2023 00:32 Ответить
Пан В. Ландсбергіс - це як в Україні був В.Чорновіл. Славетний, мудрий, безстрашний литовський політик-патріот та державний діяч. У нього і син йде батьковими слідами у всьому. Завжди підтримують і захищають Україну. Дякую Вам за Вашу мудрість і справедливість, пане професоре, і доброго Вам здоров"я.
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17.02.2023 00:29 Ответить
u nas, najal', syn Chornovola ne vdavsya...
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17.02.2023 02:06 Ответить
rozumna ludyna
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17.02.2023 02:02 Ответить
Как сказал членин. Буржуи сами нам продадут верёвку на которой мы их и повесим.
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17.02.2023 04:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/yDYuKOidVw8?feature=share ...

Слуги урода об Украинцах...
Такого Дебилизма ещё не читал...
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17.02.2023 06:51 Ответить
Андрофаги. В переводе с греческого их название означает "людоеды". О них писал Геродот. Жили на территории Московии.
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17.02.2023 08:13 Ответить
Я еще в далеком 1972 году общался с литовцами т они уже тогда, когда узнавали что я украинец, обращались к нам БРАТ. Они сказали мне тогда - мы с вами под одним игом!
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17.02.2023 08:48 Ответить
 
 