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Війна Росії проти України - це війна людожерів проти людей, - Ландсбергіс

ландсбергіс,вітаутас

Війна Росії проти України – це війна людожерів проти людей.

Так вважає перший голова парламенту Литви після відновлення її незалежності у 1991 році професор Вітаутас Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

16 лютого професор Ландсбергіс виступив із промовою на честь Дня відновлення Литовської держави. Більшу частину виступу він присвятив вторгненню Росії до України.

Ландсбергіс сказав, що "новий фюрер намагається назвати метою свого "русского мира" завоювання", і закликав цивілізований світ ще рішучіше стати на бік України.

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"Як зупинити агресивний русофашизм, як припинити війну людожерів проти людей, як зупинити руйнацію міст і тотальні вбивства, що скоюються з насолодою?" – сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що "людожери й надалі беруть участь у міжнародних організаціях, які самі ж і поливають помиями брехні", і що "держави людей самі постачають державам людожерів гроші, даючи їм можливість продовжувати руйнівний воєнний геноцид".

За словами Ландсбергіса, у Європі лише базікають про те, що "історія не має повторитися", але насправді Захід все ще боїться віддавати Україні винищувачі та інше озброєння, необхідне їй для оборони.

З огляду на нерішучість Заходу, вважає професор, суспільство Литви показало диво – диво народної солідарності.

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Топ коментарі
+22
Дякую, пане Ландсбергіс! Добре пам'ятаю боротьбу литовців за відновлення незалежності.
Українці і литовці - брати! Росія - країна-людожер!

https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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17.02.2023 00:03
+22
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17.02.2023 00:07
+21
Дуже влучно сказано професором Лансбергісом про
війну московіі проти України -
це війна людожерів проти людей , краще і сказато важко 👍🏼👏🏽😕
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17.02.2023 00:07
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Війна Росії проти України це війна людожерів проти людей, - Ландсбергіс Джерело:

СВЯТА ПРАВДА. Канібалізм на росії не є чимось протиприродним, кожнорічні виявлені нових і нових канібалів там звичні.
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17.02.2023 00:00 Відповісти
Саме так. Ще Гєродот писав про андрофагів на північ від Скіфії (425 р до н.е); алкоголізм; снохачєство; крєпостнічєство; тисячолітні сльози, безневинна кров та справедливі прокльони від поневолених народів- все це заперло їх в колесі Сансари
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17.02.2023 08:07 Відповісти
Знов тривога.
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17.02.2023 00:02 Відповісти
ти забув цей смайлик домалювати ))
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17.02.2023 00:08 Відповісти
Вийшов на балькон покурити і зробив тривогу в Харкові, Дніпрі і Запоріжжі.
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17.02.2023 00:12 Відповісти
Кидай палити п'ятак, розумію і по собі знаю важко, але здоров'я додасться і по кишені -70 UAH на день не буде
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17.02.2023 00:29 Відповісти
У мене на день виходить 12.5грн. Пачка по 25 .Контрабас.
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17.02.2023 00:35 Відповісти
Вже відбій.
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17.02.2023 00:29 Відповісти
Дякую, пане Ландсбергіс! Добре пам'ятаю боротьбу литовців за відновлення незалежності.
Українці і литовці - брати! Росія - країна-людожер!

https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
показати весь коментар
17.02.2023 00:03 Відповісти
Саюдіс, фо реве!
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17.02.2023 01:11 Відповісти
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17.02.2023 00:07 Відповісти
Зло должно быть уничтожено, без рефлексий ...
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17.02.2023 00:08 Відповісти
Дуже влучно сказано професором Лансбергісом про
війну московіі проти України -
це війна людожерів проти людей , краще і сказато важко 👍🏼👏🏽😕
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17.02.2023 00:07 Відповісти
«Так считает…» , ТАК И ЕСТЬ ‼️КЛОУНАРИЙ считал , что там ,тоже люди , поэтому разминировали и расформировывали , дороги на Киев росширяли, мосты не подрывали, саботировали подготовку теробороны…~
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17.02.2023 05:23 Відповісти
На передовій їх називають Підарами, бо вони один одного в одностатевих стосунках мають
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17.02.2023 00:09 Відповісти
только на днях пришёл к тому же выводу что кацапы даже не фашисты а самые настоящие людоеды которые заимствуют самую человеко-ненавистнеческую политику и самые людоедские методы
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17.02.2023 00:25 Відповісти
Там у них на болотах всі вже давно такі ,включаючи бурятів, тувинців, калмиків, якутів і так далі
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17.02.2023 00:32 Відповісти
Пан В. Ландсбергіс - це як в Україні був В.Чорновіл. Славетний, мудрий, безстрашний литовський політик-патріот та державний діяч. У нього і син йде батьковими слідами у всьому. Завжди підтримують і захищають Україну. Дякую Вам за Вашу мудрість і справедливість, пане професоре, і доброго Вам здоров"я.
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17.02.2023 00:29 Відповісти
u nas, najal', syn Chornovola ne vdavsya...
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17.02.2023 02:06 Відповісти
rozumna ludyna
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17.02.2023 02:02 Відповісти
Как сказал членин. Буржуи сами нам продадут верёвку на которой мы их и повесим.
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17.02.2023 04:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/yDYuKOidVw8?feature=share ...

Слуги урода об Украинцах...
Такого Дебилизма ещё не читал...
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17.02.2023 06:51 Відповісти
Андрофаги. В переводе с греческого их название означает "людоеды". О них писал Геродот. Жили на территории Московии.
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17.02.2023 08:13 Відповісти
Я еще в далеком 1972 году общался с литовцами т они уже тогда, когда узнавали что я украинец, обращались к нам БРАТ. Они сказали мне тогда - мы с вами под одним игом!
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17.02.2023 08:48 Відповісти
 
 