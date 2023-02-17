Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, - ОВА
Вечером 16 февраля российские оккупанты совершили ракетный удар по Харькову из комплексов С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом окупантов в очередной раз объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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