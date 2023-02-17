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обстрел (25795) Харьков (7288)

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, - ОВА

вибух

Вечером 16 февраля российские оккупанты совершили ракетный удар по Харькову из комплексов С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом окупантов в очередной раз объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Также читайте: Враг бил ракетами по Харькову и обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Харків це кров України
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17.02.2023 00:43 Ответить
До 2022 95 ***** на карпаративах в РФ рубила
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17.02.2023 00:50 Ответить
Харків- місто Герой.
Кацапи заплатять за кожну цеглину.
Місто живє, та буде повністю восстановлене.

Смерть рашістским окупантам
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17.02.2023 03:56 Ответить
..сподіваюсь, ЗСУ не "засоромляться" знищити пускові установки кацапів на території Московії, коли в них з'явиться, нарешті, така можливість
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17.02.2023 05:03 Ответить
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17.02.2023 06:33 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.02.2023 09:53 Ответить
 
 