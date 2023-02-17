Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, - ОВА

Ввечері 16 лютого російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову з комплексів С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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