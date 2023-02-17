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обстріл (27076) Харків (5428)

Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, - ОВА

вибух

Ввечері 16 лютого російські окупанти здійснили ракетний удар по Харкову з комплексів С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Також дивіться: Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Харків це кров України
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17.02.2023 00:43 Відповісти
До 2022 95 ***** на карпаративах в РФ рубила
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17.02.2023 00:50 Відповісти
Харків- місто Герой.
Кацапи заплатять за кожну цеглину.
Місто живє, та буде повністю восстановлене.

Смерть рашістским окупантам
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17.02.2023 03:56 Відповісти
..сподіваюсь, ЗСУ не "засоромляться" знищити пускові установки кацапів на території Московії, коли в них з'явиться, нарешті, така можливість
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17.02.2023 05:03 Відповісти
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17.02.2023 06:33 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.02.2023 09:53 Відповісти
 
 