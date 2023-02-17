Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд
В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в заявлении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.
"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", - отметила дипломат.
По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".
"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, по меньшей мере, не будет демилитаризирован", - добавила Нуланд.
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+17 Алекс Мышкевич
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+12 Марта Шепель fda0629b
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Там написано: "Спочатку було Слово.... за нею прилетіла ракета" 😂
Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети . Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км(за деякими даними 300 км). Має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.
Що в рф ексклюзивне право бомбить Україну
По иоєму повинно діяти правило
''Автору за произведение ''