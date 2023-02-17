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Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд

крим

В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в заявлении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", - отметила дипломат.

По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".

"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, по меньшей мере, не будет демилитаризирован", - добавила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для Путина, - Politico
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Топ комментарии
+17
такие Ваши речи, мисис, для украинца слаще любой печенюшки! 😂
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17.02.2023 06:49
+17
Читайте Біблію!
Там написано: "Спочатку було Слово.... за нею прилетіла ракета" 😂
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17.02.2023 07:12
+12
А можна дати щось, щоб ефективніше до них діставати?
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17.02.2023 06:52
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Правила форума Совет форумчан
такие Ваши речи, мисис, для украинца слаще любой печенюшки! 😂
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17.02.2023 06:49 Ответить
А можна дати щось, щоб ефективніше до них діставати?
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17.02.2023 06:52 Ответить
Будет вам и белочка, будет вам и... мост (керченський) 😂
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17.02.2023 07:14 Ответить
Дідусеві Джо самому не вистачає, не просіть неможливого.
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17.02.2023 10:47 Ответить
Ой, да годі то то вони F-16 збиралися на металобрухт порізати
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17.02.2023 12:38 Ответить
Вона знущається? Чим бити по цим "легітимним" цілям? Бо окрім загадкових виразів обличчя та натяків у нас ефективних засобів вогневого контролю немає. Літають якісь безпілотники, але як можна зрівняти результати роботи БПЛА з кількома десятками кілограмів вибухівки з балістичною ракетою?
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17.02.2023 07:02 Ответить
Читайте Біблію!
Там написано: "Спочатку було Слово.... за нею прилетіла ракета" 😂
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17.02.2023 07:12 Ответить
Або приїхав танк. Десь через рік...
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17.02.2023 07:19 Ответить
Божі жернова мелят повільно...
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17.02.2023 07:39 Ответить
Але у нас замість зерен людські життя перемелюються. Та й якось слово "божий" не пасує американцям. "Божий" означає насамперед мудрий. Там цього і близько немає...
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17.02.2023 07:44 Ответить
Не критикуйте і не вчіть американців, що їм робити. Я тут, на форумі вже наголошував добру сотню разів, що не критикуйте ні США, ні Німеччину, ні Англію..., а дякуйте за таку необхідну і єдину допомогу. Запитуйте і призивайте до мудрості Зеленського, єрмака, татарова, смірнова, тарана та інших, які замість оборони втирали громадянам про "Велике крадівництво".
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17.02.2023 08:19 Ответить
хорошие шашлыки надо, пан так говорил, из телятины тоже хорошие
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17.02.2023 09:58 Ответить
«Грім-2» (експортна назваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-1 [1] ) або ОТРК «Сапсан» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс

Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети . Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.

Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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17.02.2023 10:01 Ответить
тільки зрадники могли прикрити ракетну програму і перекинути ресурси самі знаєте куди,маю надію на наступних виборах виборців дурників поменшає бо занадто дорого коштує "поприколу та якарізниця"
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17.02.2023 12:44 Ответить
Ващет і в самій Росії теж
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17.02.2023 07:32 Ответить
С чего это вдруг такие заявы пошли?
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17.02.2023 07:35 Ответить
Готують громадську думку своїх країн до виття з мокшанских боліт про "террористические атаки Украины на Крым".
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17.02.2023 07:44 Ответить
Бази заводы предприятия в россии є легітимними цілями для України,
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17.02.2023 07:54 Ответить
А на території мордора, шо не легітимні?
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17.02.2023 08:30 Ответить
***** та його *************.
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17.02.2023 10:02 Ответить
Цели то легитимные, но ракеты чтоб их достать мы конечно же вам давать не будем, а то путин нападет.
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17.02.2023 08:53 Ответить
покаж мне кто это не дал ракет???
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17.02.2023 10:02 Ответить
Пакаж мне кто дал? Хаймерсы не упоминать, это реактивные снаряды а не ракеты.
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17.02.2023 14:01 Ответить
Р-360 «Непту́н» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протикорабельна крилата ракета . Розроблена в київському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. У 2020 році береговий ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 був прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .

Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км(за деякими даними 300 км). Має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.
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17.02.2023 10:04 Ответить
...напомню азы свободы!! Жги все что с болот мацковии...Сначала ракета,потом вопрос-мало,еще ракета...Чтобы не успели уползти...
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17.02.2023 10:01 Ответить
В таких висловах вся сороміцька демагогія - для нас "легітимні цілі" лише на нашій окупованій території, а для кацапів, білорусів та іранців виходить "легітимні цілі" в іншій державі, тобто у нас. Агресору можна вбивати і знищувати рівень життя населення, а нам у відповідь ніз-зя. І що ж ми отримаємо в результаті перемоги ... колись? Розбиту в хлам країну, а переможені кацапи і далі будуть ржати як коні в своїх цілих та неушкоджених містах та селах. І хто ж раніше підготується до нової війни - скажені кацапи без втрат інфраструктури чи ми? Навіть якщо ми їх врешті випремо з нашої землі вони і далі можуть безкарно знищувати міста і села своєю далекобійною зброєю. Якесь дивне ставлення до фашистського режиму і його спільників. Громадяни ********** масово підтримують вбивство українців і знищення наших міст і сіл і не несуть за це жодної відповідальності. Щось тут не так - у нас вітчизняна екзистенційна війна, а у кацапів "спецоперація на нашій території". Доки їх міста не палають вони і далі будуть агресивними мудаками біля телевізорів.
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17.02.2023 10:24 Ответить
Варто погодитись. Бо достатньо задати питання - якщо б союзники та радянська армія обмежилися лише виштовхуванням в 1944-м гітлерівців до кордонів Німеччини - коли б і де закінчилася б друга світова? Можливо приклад недоречний, але хорошо ілюструє те, що неможливо перемогти агресора звільнивши тільки окуповані території та не чіпая його лігова.
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17.02.2023 12:52 Ответить
зараз якраз пішла велика хвиля наративів про червоні лінії, про Крим, який не треба "поки що" звільняти, усяка ахінея про північну корею в Україні... насправді ж окупація України нікому не вигідна, оскільки це загроза для країн східної Європи. Крим взагалі є ключем до розв'язання війни, бо російська агресія почалася саме з нього.
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17.02.2023 10:48 Ответить
Не мели дурню Нуланд. Легітимними є цілі по всій території рашкостану. У нас війна і ми маємо законне право лупашити по всіх військових, енергетичних, промислових, транспортних об'єктах агресора. Коли вторгнуться на територію США і *********** твій будинок, будеш проводити червоні лінії?
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17.02.2023 12:28 Ответить
саме так,їх підприємства енергетики виробляють ел.енергію для заводів які виготовляють зброю ,їх нафтопроводами транспортують нафту з якої на НПЗ роблять паливо для танків та літаків,а залізниця все це транспортує,тому вся інфраструктуру ворога це беззаперечні цілі на всій території козляндії!
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17.02.2023 12:53 Ответить
Мені не зрозуміло
Що в рф ексклюзивне право бомбить Україну
По иоєму повинно діяти правило
''Автору за произведение ''
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17.02.2023 13:01 Ответить
Нам малюють червоні лінії щодо ворога для якого апріорі не існувало і не буде існувати ніяких червоних ліній.
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17.02.2023 13:35 Ответить
 
 