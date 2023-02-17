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Украина и ЕС объединят инициативы по сохранению и приумножению лесов

ліс

Украина и Европейский Союз договорились о совместной инициативе по сохранению и приумножению лесов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

16 февраля Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс посетили селекционно-семенной центр в Житомирской области, где согласовали планы сохранения лесов.

Стрелец отметил, что украинская инициатива по воспроизводству лесов полностью соответствует новой лесной стратегии ЕС, которая предусматривает высадку 3 млрд. деревьев до 2030 года. Он также подчеркнул, что эта инициатива является частью Стратегического плана ООН по лесам на 2017-2030 годы, целью которого является увеличение площади лесов на 3%.

Со своей стороны Синкявичюс отметил, что лесохозяйственные практики Украины показательны для Европы. Украина продолжает закладывать леса на деоккупированных территориях, где их дотла сожгли оккупанты, а также выполнять довоенную программу по облесению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов, - Зеленский
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Топ комментарии
+8
помню смартфон для бабусек, лас-вегас в Одесі , мульярд мульонів дерев
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17.02.2023 07:49
+8
О! Чергова "кормушка" для "зелених"! Недарма перед війною заганяли усі лісгоспи під один дах - звідти жерти зручніше, менше "чужих очей" і ділиться ні з ким не треба!
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17.02.2023 08:03
+7
Тепер потрібно в партнерів грошей попросити.
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17.02.2023 07:49
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17.02.2023 07:40 Ответить
...вау, вот і льярд "стволів" в пазлі складається... він оракул... деревьяний
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17.02.2023 07:43 Ответить
Тепер потрібно в партнерів грошей попросити.
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17.02.2023 07:49 Ответить
помню смартфон для бабусек, лас-вегас в Одесі , мульярд мульонів дерев
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17.02.2023 07:49 Ответить
О! Чергова "кормушка" для "зелених"! Недарма перед війною заганяли усі лісгоспи під один дах - звідти жерти зручніше, менше "чужих очей" і ділиться ні з ким не треба!
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17.02.2023 08:03 Ответить
https://dev.openforest.org.ua/210944/ Мінприроди запустило процес створення "лісової монополії . До чого тут Юрушев та "Слуги народу"

30 июл. 2022 г.

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17.02.2023 10:18 Ответить
Це Зеля ще 1 більон дерев не посадив !
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17.02.2023 08:14 Ответить
Це напевне ще сильніше будуть ліси пилками ''зберігати''!
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17.02.2023 08:30 Ответить
Для того аби примножувалися ліси в Україні, треба заборонити вивезення лісу з України
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17.02.2023 08:33 Ответить
"...лісогосподарські практики України є показовими для Європи"

Ахахаах, особливо показовими є сильно полисівші гори в Карпатах за останні декілька років.
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17.02.2023 08:36 Ответить
Ось тепер іще тра послати купу зелених на навчання в Європу, як ліси зберігати
Як правильно яйця купувати вже вчаться в НАТО
Далі буде...
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17.02.2023 09:37 Ответить
Треба просто, щоб той хто вирізає ліс, слідом засаджував молодняком і лишав після себе порядок. І вирізати тільки тими темпами, якими підростають молоді ділянки. І додатково бубочка свої мільярди хай посадить, він же не лох якийсь, обіцяв - виконуй.
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17.02.2023 09:43 Ответить
значить будемо пиляти заліські ліси
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17.02.2023 10:52 Ответить
 
 