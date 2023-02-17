Россияне готовятся к более интенсивному применению авиации в Украине, - Вениславский

Российские захватчики будут пытаться наносить удары по складах и украинскому ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Комитета парламента по нацбезопасности Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество в самолетах на сегодняшний день, наверное, даже не в разы, а гораздо больше, на стороне врага. Мы признаем это, мы это понимаем. Это понимают наши западные партнеры. Одним из очень важных направлений вчерашнего Рамштайна была интенсификация поставок для Украины новых видов систем ПВО. Причем с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам. Потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов", – объяснил парламентарий.

По словам Вениславского, российские оккупанты будут пытаться нанести удары по украинской ПВО и складам.

"Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым составам, которые сейчас есть. Мы к этому готовимся и мы осознаем все угрозы", - добавил он.

Напомним, ранее разведка Британии заявила, что Россия увеличила использование авиации в войне против Украины.

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