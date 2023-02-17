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авиация (2707) россия (93025) Вениславский (249)

Россияне готовятся к более интенсивному применению авиации в Украине, - Вениславский

ввс,рф,росія,авіація

Российские захватчики будут пытаться наносить удары по складах и украинскому ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Комитета парламента по нацбезопасности Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество в самолетах на сегодняшний день, наверное, даже не в разы, а гораздо больше, на стороне врага. Мы признаем это, мы это понимаем. Это понимают наши западные партнеры. Одним из очень важных направлений вчерашнего Рамштайна была интенсификация поставок для Украины новых видов систем ПВО. Причем с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам. Потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов", – объяснил парламентарий.

По словам Вениславского, российские оккупанты будут пытаться нанести удары по украинской ПВО и складам.

"Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым составам, которые сейчас есть. Мы к этому готовимся и мы осознаем все угрозы", - добавил он. 

Напомним, ранее разведка Британии заявила, что Россия увеличила использование авиации в войне против Украины.

Читайте: Комитет безопасности Рады вернулся к аудиту закупок Минобороны, - "слуга народа" Вениславский
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Топ комментарии
+17
нащо цей поц, котри напередодні війни заперечував її початок, говорить про очевидні речі? яка мета??
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17.02.2023 09:28
+11
Це ж справжня сенсація! Вперше!! Найпотаємніший інсайд!!! 😲... Стоп! А хто такий Вєніславскій? 🤔
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17.02.2023 09:31
+11
Помню как этот подонок наезжал на Пороха и называл его слова о необходимости увеличения расходов на оборону "популизмом". В нормальной стране это существо уже было бы изгнано с позором.
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17.02.2023 09:41
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Краще ще трошки почекайте, поки до нас Петріоти заїдуть..
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17.02.2023 09:26 Ответить
Але готувати своїх пілотів для західних літаків треба вже вчора, сподіваюсь так і робиться ...
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17.02.2023 09:30 Ответить
нащо цей поц, котри напередодні війни заперечував її початок, говорить про очевидні речі? яка мета??
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17.02.2023 09:28 Ответить
Ну треба ж їм якось відмиватися від лайна. Але просто повторення заяв авторитетних джерел ОПушним щурам - як мертвому примочка.
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17.02.2023 09:36 Ответить
А кто у клоунария не поц ? Повторяли , как говорящие попугаи ВСЕ от Данилова , Резникова, малярчучки , д'Ерьмака ……………до мелких шавок «слуг»Арахламидии , Смаглюк …………
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17.02.2023 09:38 Ответить
Погоджуюсь з вами ! Яке відношення має зечмоня вєняславський до сфери оборони в час війни з кацапотварюками? Як шапіто 95 готувалось до оборони вже всьому світу відомо. Необхідно Генштабу на законодавчому рівні заборонити всяке патякання різних зечмонь в оборонній сфері. Досить вже вангуваня Буданова і Юсова, так ще ці депутани відкривають мордяки де попало!
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17.02.2023 11:27 Ответить
Кацапы остались без современных танков, теперь останутся без самолётов. Московия методично идёт на дно за своим кораблем
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17.02.2023 09:28 Ответить
Був Сонцепьок і той згорів.
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17.02.2023 09:31 Ответить
Не треба було його на сонцЄ тримати...
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17.02.2023 09:38 Ответить
А що раніше заважало ванюшам-смєртнічкам.
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17.02.2023 09:29 Ответить
Це ж справжня сенсація! Вперше!! Найпотаємніший інсайд!!! 😲... Стоп! А хто такий Вєніславскій? 🤔
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17.02.2023 09:31 Ответить
Він зелений пиз*юк!
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17.02.2023 09:45 Ответить
Пениславский.
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17.02.2023 10:44 Ответить
В МО вже схоже - всі про це попередили . Веніславський залишався останнім ..
Але сумніви все ж ще є ,, бо про це мовчить пан арістовіч . ?
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17.02.2023 09:32 Ответить
алюміній нині в ціні...
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17.02.2023 09:36 Ответить
Веніславський вже береги поплутав - його ж функція це погоджувати і підтримувати всю ту антизаконну дічь, яку творить Зєшобла
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17.02.2023 09:38 Ответить
«Ми» це хто?
Якщо депутати зелені, то не вірю!
Так само ви усвідомлювали та готувались до вторгнення, про яке ви точно знали.
Як готувались?
Припиняли ракетні програми, а нам саме цього зараз не вистачає, суки ви завбачливі!
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17.02.2023 09:40 Ответить
Помню как этот подонок наезжал на Пороха и называл его слова о необходимости увеличения расходов на оборону "популизмом". В нормальной стране это существо уже было бы изгнано с позором.
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17.02.2023 09:41 Ответить
Похоже, хочет и остальных литаков угробить. Сгорел сарай, гори и хата
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17.02.2023 09:42 Ответить
Чув від одного з ватних ікспердів (гурульова), що їм необов'язково застосовувати тактичне ядерне озброєння на полі бою. Достатньо просто підірвати ядерний заряд у атмосфері. Після цього виникне потужний електромагнітний імпульс, який виведе з ладу (спалить) електроніку всіх комплексів ППО. Після цього можна спокійно задіяти авіацію. Заважати їй вже ніхто не буде...
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17.02.2023 09:42 Ответить
"Всіх комплексів ППО" від Сум до Херсона? На лінії довжиною 1300 км? І не зачепить кацапську електроніку вздовж лінії фронту на РЕБах, на ппо, на системах наведення?
Це однозначно вундервафельна зброя!!! Анало-говнетная!!!
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17.02.2023 10:01 Ответить
К слову ни разу не слышал чтобы яо вызывало сильные эм импульсы, но то такое
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17.02.2023 10:12 Ответить
А кацапская техника защищена святым духом?
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17.02.2023 10:03 Ответить
Ти дивися як веніславський розговорився останнім часом!
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17.02.2023 09:43 Ответить
Я так зрозумів, шашликів цього року не буде.
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17.02.2023 09:48 Ответить
..а взлетки тварям болот мацковии попортить не пробовали!!!!
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17.02.2023 09:53 Ответить
Почекали, коли нам дадуть нові системи ППО і вирішили "більш інтенсивно застосовувати авіацію" (бо стволи арти роз'***** наскінченими тупими обстрілами всього, що бачили).
І це радує. Цифра 500 збитих літаків у статистиці втрат ********* буде гарно виглядати...

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17.02.2023 09:56 Ответить
А що з цього приводу думають народні обранці з опзажп?
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17.02.2023 10:18 Ответить
Це ж ти CONDO

M, заперечував початок війни та підвищення фінансування ЗСУ . Ти просто люта вражина держави Україна...
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17.02.2023 10:24 Ответить
ну бляха еще один авиатор появился... знаток... вениславский... да на этой проститутке клейма негде ставить...
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17.02.2023 10:37 Ответить
«Асфальт-2М» та «Шашлик-1» - ППО вiд Зе🤬дора!
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17.02.2023 10:41 Ответить
Ну, це ще один привід надати нам таки літаки, чого збудилися?
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17.02.2023 12:09 Ответить
До чого народу готовитись нам можуть розказати тільки зрадники !
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17.02.2023 17:13 Ответить
 
 