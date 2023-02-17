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Нацгвардейцы уничтожили 17 единиц бронетехники на Лиманском направлении

нацгвардія,аеророзвідка

На прошлой неделе аэроразведчики Национальной гвардии Украины во взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении обнаружили и уничтожили 7 танков, 10 боевых бронированных машин, 3 миномета с расчетами, состав с боеприпасами, а также нанесли поражение по местам скопления личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

"Группой аэроразведки 27 Печерской бригады Национальной гвардии в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины на Лиманском направлении за неделю было обнаружено и уничтожено 7 танков, 10 боевых бронированных машин, 3 миномета с расчетами, склад с боеприпасами, а также состава противника", – сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.

Он также подчеркнул, что всего за неделю подразделения аэроразведки Нацгвардии Украины разоблачили и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили 278 враждебных целей по всем направлениям и рубежам ведения боевых действий.

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дякую! най Бог помагає
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17.02.2023 09:48 Ответить
ок., но богов нет.
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17.02.2023 09:52 Ответить
...жги выродков с болот мацковии .
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17.02.2023 09:55 Ответить
 
 