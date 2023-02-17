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беспилотник (3155) взрыв (6503) Крым (26005) ПВО (2495) ТЭС (277)

В районе Балаклавской ТЭС силы ПВО РФ сбили беспилотник, - Развожаев

ппо

Как заявляют россияне, утром 17 февраля в оккупированном Севастополе сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "губернатора" Севатополя Михаила Развожаева.

"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам.

Сегодня ранним утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждения ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - написал он.

Читайте: Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд
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Топ комментарии
+4
верить каца-пу - себя не уважать
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17.02.2023 09:58
+3
Безпілотники це лотерея. Іноді долітають і завдають ударів, але здебільшого їх збивають. Американцям та еуропейцям треба нарешті припинити гратися у напіввагітність та дати нам нормальну далекобійну зброю.
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17.02.2023 09:59
+2
УКРАИНСКИЕ нло следят за тобой.........бовдур *************** московии...................
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17.02.2023 09:52
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УКРАИНСКИЕ нло следят за тобой.........бовдур *************** московии...................
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17.02.2023 09:52 Ответить
Повинен зауважити те, що якщо БПЛА був збитий біля якоїсь ТЕС він міг бути спрямований зовсім не на неї, а дуже можливо на військовий об'єкт який знаходиться в цьому районі, або взагалі був розвідувальним та вів пошук можливих цілей та був спрямований для уточнення їх координат!!! Тож не слід якось реагувати на формулювання рашистів чия брехливість вже давно перевищила німецьких фашистів та сказочки від Північної Кореї!
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17.02.2023 09:56 Ответить
В Балаклаві великі підземні склади.
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17.02.2023 10:00 Ответить
Про те й кажу!
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17.02.2023 10:32 Ответить
Підтверджую, бо сам там служив.
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17.02.2023 15:05 Ответить
Саме цікаве - як регочуть у Залужного (у випадку якщо ніяких безпілотників вони не запускали)
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17.02.2023 09:58 Ответить
Може й запускають, можливо їх і збивають, але це треба робити бо війна є війна. Інше питання яким чином БПЛА можуть перетнути 200 км (щонайменше) контрольованих рашистами територій до величезна кількість роССйсько-нацистських систем ППО непоміченими, а помічають їх лише та чи то збивають, чи то ні над Севастополем?! То що ж це за така АНАЛОговнетна рашистська зброя, у якій дірок більше ніж у швейцарському сирі?!
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17.02.2023 10:39 Ответить
Судячи зі знання клімату Криму (прожив там колись 2 роки) там рух повітряних мас під весну такий: За день повітря південного берега Криму(відгородженого з півночі Кримськими горами) нагрівається і піднімається угору Над Кримом виникає область зниженого атмосферного тиску На його місце надходять холодні повітряні маси з моря Тобто - дме нічний бриз І там (скоріш всього) ходять коло краю 11-мильної зони невеликі кораблики З них у нічний час запускаються повітряні кулі з кутовими відбивачами які летять в бік Криму От по них і молотять в Севастополі!
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17.02.2023 10:58 Ответить
Тоді виникає цілком логічне питання, якщо наші нічого не запускали, і москалі щось направду збили, то... що то було?
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17.02.2023 14:12 Ответить
Можливо - ІБД ("імітація бурхливої діяльності") Показать що "ани бдят" "ключи ат неба - в наших руках!" Може привчають до подібного - щоб не було великої паніки коли дійсно "грякне" (У нас люди в блокаду на другий тиждень перестали навіть у підвали спускаться під час повітряних тривог)
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17.02.2023 14:36 Ответить
Там огромный объект как на ладони. Попадание даже одной ракеты типа Х-22 привело бы к колоссальным последствиям.
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17.02.2023 09:58 Ответить
Ті Х22 які передав Кучма Московії, а останні бджоляр Ющенко разом з вертихвосткою джулькою розрізали в 2006 році.?!
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17.02.2023 10:19 Ответить
І ті ракети які могли би бути зроблені зеленою владою. Але ж асфальти...
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17.02.2023 10:23 Ответить
верить каца-пу - себя не уважать
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17.02.2023 09:58 Ответить
Безпілотники це лотерея. Іноді долітають і завдають ударів, але здебільшого їх збивають. Американцям та еуропейцям треба нарешті припинити гратися у напіввагітність та дати нам нормальну далекобійну зброю.
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17.02.2023 09:59 Ответить
Самі їх запускають , потім самі ж збивають , і розказують лохам - які вони молодці , і як добре працює їхнє - піпіо ,, і що - Сівастополь пад надьожной защітой ..
Коротше - самі собі набивають ціну ..
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17.02.2023 10:02 Ответить
 
 