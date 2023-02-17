В районе Балаклавской ТЭС силы ПВО РФ сбили беспилотник, - Развожаев
Как заявляют россияне, утром 17 февраля в оккупированном Севастополе сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "губернатора" Севатополя Михаила Развожаева.
"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам.
Сегодня ранним утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждения ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - написал он.
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