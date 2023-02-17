В Харькове сейчас проживает более 1 млн жителей, - Терехов
До войны в Харькове проживало почти полтора миллиона человек. Многие жители уехали из города в начале полномасштабного вторжения, однако многие из них уже вернулись в Харьков.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"С первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", - рассказал Терехов.
Также в Харьков переехали жители деоккупированных территорий, в частности Харьковской Луганской и Донецкой областей. Терехов отметил, что возвращение людей в город и переезд жителей деоккупированных территорий являются вызовом, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города.
"Обеспечить людей коммунальными услугами – отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление. Мы делаем все возможно, а иногда – и невозможно, чтобы люди чувствовали себя более или менее комфортно", – добавил городской голова.
Пожалуйста, подождите...
Ще є родичка, яка з дітьми повернулася із Фінляндії у Харків. Дітям там дуже скучно без друзів і батька. Її чоловік працює, все нормально.
Родичі у віці 50+ взагалі не паряться, їх все влаштовує у рідному місті, є робота, квартири цілі.
🤦🤦🤦
мусор вывозили не переставая ни на один день!
дороги, теплотрассы, электролинии, интернет, водопровод ремонтировали после обстрела в считанные часы...
Ні. натомість військові ліквідували ідола "жукова" в радикальний спосіб власнроуч ще рік тому. Тоді у латєнтного сєпара Тєрєхова вельми підгоріло, та він влаштував опитування на Youtube, чи добре те було, чи ні. Він щє б влаштував опитування про те, чи здавати Харків, чи ні.