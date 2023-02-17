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Новости Агрессия России против Украины
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Харьков (7288) население (153) Терехов Игорь (255)

В Харькове сейчас проживает более 1 млн жителей, - Терехов

терехов

До войны в Харькове проживало почти полтора миллиона человек. Многие жители уехали из города в начале полномасштабного вторжения, однако многие из них уже вернулись в Харьков.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"С первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", - рассказал Терехов.

Также в Харьков переехали жители деоккупированных территорий, в частности Харьковской Луганской и Донецкой областей. Терехов отметил, что возвращение людей в город и переезд жителей деоккупированных территорий являются вызовом, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города.

"Обеспечить людей коммунальными услугами – отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление. Мы делаем все возможно, а иногда – и невозможно, чтобы люди чувствовали себя более или менее комфортно", – добавил городской голова.

Смотрите: Момент ночного удара по Центральному парку Харькова. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
коммунальщики, энергетики - Герои!
мусор вывозили не переставая ни на один день!
дороги, теплотрассы, электролинии, интернет, водопровод ремонтировали после обстрела в считанные часы...
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17.02.2023 11:03
+4
Мій брат живе у Харкові, він підприємець. Під час активної фази був у місті і волонтерив, як тільки 3.14дари відійшли за кордон, дуже оперативно відновив свій бізнес. Із-за того, що головні його конкуренти втікли з міста, він дуже швидко почав не просто покривати всі операційні витрати, а і пішов у нормальний прибуток. Всі хто працювали у нього до війни, всі працюють і зараз. Є навіть такі співробітниці, що повернулися з ЄС, бо роботи дохєра і зарплата також нормальна.
Ще є родичка, яка з дітьми повернулася із Фінляндії у Харків. Дітям там дуже скучно без друзів і батька. Її чоловік працює, все нормально.
Родичі у віці 50+ взагалі не паряться, їх все влаштовує у рідному місті, є робота, квартири цілі.
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17.02.2023 12:19
+3
Та нормально живуть, людина звикає до всього, брат коли отримує відпустку на три дні, сидить на балконі з'йомної квартири і дивиться на ракети з кавою в руці
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17.02.2023 10:59
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У Харкові зараз проживає більш як 1 млн мешканців
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17.02.2023 10:45 Ответить
навіть не уявляю як вони там живуть
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17.02.2023 10:47 Ответить
Та нормально живуть, людина звикає до всього, брат коли отримує відпустку на три дні, сидить на балконі з'йомної квартири і дивиться на ракети з кавою в руці
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17.02.2023 10:59 Ответить
головне, щоб не лiтаки! все iнше терпимо...
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17.02.2023 11:05 Ответить
жил до войны - и живу уже 359 день войны...
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17.02.2023 11:56 Ответить
Мій брат живе у Харкові, він підприємець. Під час активної фази був у місті і волонтерив, як тільки 3.14дари відійшли за кордон, дуже оперативно відновив свій бізнес. Із-за того, що головні його конкуренти втікли з міста, він дуже швидко почав не просто покривати всі операційні витрати, а і пішов у нормальний прибуток. Всі хто працювали у нього до війни, всі працюють і зараз. Є навіть такі співробітниці, що повернулися з ЄС, бо роботи дохєра і зарплата також нормальна.
Ще є родичка, яка з дітьми повернулася із Фінляндії у Харків. Дітям там дуже скучно без друзів і батька. Її чоловік працює, все нормально.
Родичі у віці 50+ взагалі не паряться, їх все влаштовує у рідному місті, є робота, квартири цілі.
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17.02.2023 12:19 Ответить
а як щодо безпеки. я розумію що 50+ але за дітей страшно! і що саме гірше час підльоту з бєлгородщини йде на хвилини і не завжди встигне сирена просигналити. що тоді? все кидають і чимдуж в підвал? а на поверхах? а світло - ліфти?
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17.02.2023 12:51 Ответить
Харків - велике місто. Ті родичі, які з дітьми, живуть у протилежній частині міста - туди вроді не долітає. Про нюанси з безпекою не питав.
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17.02.2023 15:09 Ответить
І нащо таку інформацію оголошувати?
🤦🤦🤦
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17.02.2023 10:57 Ответить
коммунальщики, энергетики - Герои!
мусор вывозили не переставая ни на один день!
дороги, теплотрассы, электролинии, интернет, водопровод ремонтировали после обстрела в считанные часы...
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17.02.2023 11:03 Ответить
А Терехов памятник свому кривавому ідолу -маршалу жорі зняв, чи ще кочевряжиться за інших рускоязичних.
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17.02.2023 12:11 Ответить
"А Терехов памятник свому кривавому ідолу -маршалу жорі зняв"
Ні. натомість військові ліквідували ідола "жукова" в радикальний спосіб власнроуч ще рік тому. Тоді у латєнтного сєпара Тєрєхова вельми підгоріло, та він влаштував опитування на Youtube, чи добре те було, чи ні. Він щє б влаштував опитування про те, чи здавати Харків, чи ні.
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17.02.2023 13:35 Ответить
 
 