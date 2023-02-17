В Харькове сейчас проживает более 1 млн жителей, - Терехов

До войны в Харькове проживало почти полтора миллиона человек. Многие жители уехали из города в начале полномасштабного вторжения, однако многие из них уже вернулись в Харьков.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"С первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", - рассказал Терехов.

Также в Харьков переехали жители деоккупированных территорий, в частности Харьковской Луганской и Донецкой областей. Терехов отметил, что возвращение людей в город и переезд жителей деоккупированных территорий являются вызовом, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города.

"Обеспечить людей коммунальными услугами – отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление. Мы делаем все возможно, а иногда – и невозможно, чтобы люди чувствовали себя более или менее комфортно", – добавил городской голова.

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