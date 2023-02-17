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задержание (6651) россия (93025) Сербия (365) ЧВК Вагнер (1327)

В Сербии задержаны пророссийские "активисты". Они угрожали беспорядками

сербія

В Белграде задержаны трое участников антиправительственной акции. Им предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконному хранению оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Задержанные, как сообщают в МВД, "призвали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии".

Один из трех "активистов" – лидер крайне правой пророссийской организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич.

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"Народный патруль" поддерживает агрессию России против Украины. Кнежевич имеет связи с ЧВК "Вагнера". В декабре прошлого года он посетил центр ЧВК "Вагнера" в Санкт-Петербурге и привез в подарок боевики флаг Сербии, который до этого использовали в Белграде на акциях в поддержку войны России против Украины.

Ранее 15 февраля в центре Белграда сотни сербских националистов и пророссийских "активистов" провели митинг, требуя от властей отказаться от переговоров по нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в случае, если власти Сербии примут этот план.

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До этого Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.
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Топ комментарии
+8
Варто внести в законодавство країн світу додаток: осіб, що активно підтримують "русский мир" і це спричиняє шкоду країні проживання, депортувать примусово в Росію Хай на власній шкурі той "русский мир" відчують! Гарантія - після перших випадків реальної депортації їх число різко зменшиться!
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17.02.2023 11:14
+7
в Сербії?
щось здорове в лісі здохло....
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17.02.2023 10:54
+7
Та ніхто не хоче жити як на болотах, тому і затримують радикалів.
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17.02.2023 10:57
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в Сербії?
щось здорове в лісі здохло....
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17.02.2023 10:54 Ответить
упс...в Сербії затримали! А дехто потішався коли про Молдову мова йшла..
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17.02.2023 10:55 Ответить
Та ніхто не хоче жити як на болотах, тому і затримують радикалів.
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17.02.2023 10:57 Ответить
Варто внести в законодавство країн світу додаток: осіб, що активно підтримують "русский мир" і це спричиняє шкоду країні проживання, депортувать примусово в Росію Хай на власній шкурі той "русский мир" відчують! Гарантія - після перших випадків реальної депортації їх число різко зменшиться!
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17.02.2023 11:14 Ответить
Цікаве відео сьогодні в ТГ як російськомовна з Гамбургу обурюється що куклу путлера в вітрині розмістили
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17.02.2023 12:36 Ответить
Хай їде в Росію - там такого нема!
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17.02.2023 12:41 Ответить
Відправте їх у Московію, там їм зрадіють, гарматне м'ясо все-таки.
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17.02.2023 11:29 Ответить
Як тільки расія здохне ,як кремлівска держава, заворушення, той час зупиняться, на всей Планеті . Жовті жилети
та той що
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17.02.2023 11:30 Ответить
Закликали до створення "Белградской народной республики"? Без Гіркінда не вийде...
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17.02.2023 11:30 Ответить
вовремя пресекли. В Украине постоянно кацапские митинги позволяли проводить, никого не посадили.
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17.02.2023 11:50 Ответить
Извинились или так отпустили?
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17.02.2023 12:56 Ответить
 
 