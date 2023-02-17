В Сербии задержаны пророссийские "активисты". Они угрожали беспорядками

В Белграде задержаны трое участников антиправительственной акции. Им предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконному хранению оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Задержанные, как сообщают в МВД, "призвали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии".

Один из трех "активистов" – лидер крайне правой пророссийской организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич.

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"Народный патруль" поддерживает агрессию России против Украины. Кнежевич имеет связи с ЧВК "Вагнера". В декабре прошлого года он посетил центр ЧВК "Вагнера" в Санкт-Петербурге и привез в подарок боевики флаг Сербии, который до этого использовали в Белграде на акциях в поддержку войны России против Украины.

Ранее 15 февраля в центре Белграда сотни сербских националистов и пророссийских "активистов" провели митинг, требуя от властей отказаться от переговоров по нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в случае, если власти Сербии примут этот план.

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До этого Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.