В Эстонии приняли закон о демонтаже советских памятников

Парламент Эстонии принял поправки в Строительный кодекс и Закон о государственном имуществе, регламентирующих демонтаж советских памятников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства несоответствующих построек, особенно советских монументов. Ранее при сносе и переносе памятников необходимо было действовать на основании общеправовых и уголовных норм. Соответствующие нормы закреплены в правилах строительной отрасли.

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"Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и другой объект не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление", - говорится в поправках.

Все объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона. Для разрешения споров по сносу объектов советских времен создадут правительственную комиссию, которая сможет дать оценку соответствия объекта требованиям новых поправок.

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Ранее в ноябре 2022 года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны. Из рекомендованных под снос 56 монументов демонтировано. Еще 74 советских памятника признали нейтральными. Судьба еще четырех мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии.