Эстония высылает посла России Липаева из страны

В ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января, Эстония обязала российского посла Владимира Липаева уехать из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, а это значит, что посол России уедет тогда же, когда и эстонский посол из России", - говорится в сообщении.

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Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.