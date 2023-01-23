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Новости
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Эстония высылает посла России Липаева из страны

естонія

В ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января, Эстония обязала российского посла Владимира Липаева уехать из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, а это значит, что посол России уедет тогда же, когда и эстонский посол из России", - говорится в сообщении.

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Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.

дипломатия (1462) посол (1795) россия (95381) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+16
Козломордих дипломатів - шпигунів давно треба гнати з цивілізованих країн.
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23.01.2023 14:47
+7
Гоніть "лаптєногих" на море Лаптєвих!
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23.01.2023 15:10
+5
не%уйшастать! неПрилипаев ))
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23.01.2023 14:52
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в тургусію його ))
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23.01.2023 14:46 Ответить
Козломордих дипломатів - шпигунів давно треба гнати з цивілізованих країн.
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23.01.2023 14:47 Ответить
не%уйшастать! неПрилипаев ))
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23.01.2023 14:52 Ответить
А где теперь Липаев харчеваться будет? Машка негодует
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23.01.2023 14:54 Ответить
Гоніть "лаптєногих" на море Лаптєвих!
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23.01.2023 15:10 Ответить
Уявляю: естонський посол виїде з РОсії і НІКОЛИ вже Естонія туди посла не призначатиме Посол приїде вже з акредитацією до якоїсь Московської республіки !
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23.01.2023 15:10 Ответить
Нормальні країни викидують руZZку агентуру за поребрик...

тільки Украіна чогось чекає: шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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23.01.2023 15:32 Ответить
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23.01.2023 15:42 Ответить
Нех&й шастать- чемодан, вокзал, параша.
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23.01.2023 15:51 Ответить
.

даамой, на паРашу, на срани-рязанииииии!
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23.01.2023 16:21 Ответить
Всех варваров высылать на болота. Они там быстрее пожрут друг друга.
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23.01.2023 17:03 Ответить
и всех прочих т.н. дипломатов из говнорашки выгнать засратой метлой!
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23.01.2023 21:12 Ответить
 
 