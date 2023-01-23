Эстония высылает посла России Липаева из страны
В ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января, Эстония обязала российского посла Владимира Липаева уехать из страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.
"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, а это значит, что посол России уедет тогда же, когда и эстонский посол из России", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
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тільки Украіна чогось чекає: шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
даамой, на паРашу, на срани-рязанииииии!