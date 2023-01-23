Естонія висилає посла Росії Ліпаєва з країни
У відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня, Естонія зобов’язала російського посла Володимира Ліпаєва виїхати з країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter МЗС Естонії.
"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії виїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.
Топ коментарі
+16 Белла Богун #551369
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+5 Vladimir Tšerkasov #552378
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тільки Украіна чогось чекає: шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
даамой, на паРашу, на срани-рязанииииии!