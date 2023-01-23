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Новини
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Естонія висилає посла Росії Ліпаєва з країни

естонія

У відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня, Естонія зобов’язала російського посла Володимира Ліпаєва виїхати з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter МЗС Естонії.

"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії виїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Латвія знижує рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого, - МЗС

Нагадаємо, Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.

Автор: 

дипломатія (711) посол (1100) росія (65098) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+16
Козломордих дипломатів - шпигунів давно треба гнати з цивілізованих країн.
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23.01.2023 14:47
+7
Гоніть "лаптєногих" на море Лаптєвих!
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23.01.2023 15:10
+5
не%уйшастать! неПрилипаев ))
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23.01.2023 14:52
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в тургусію його ))
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23.01.2023 14:46 Відповісти
Козломордих дипломатів - шпигунів давно треба гнати з цивілізованих країн.
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23.01.2023 14:47 Відповісти
не%уйшастать! неПрилипаев ))
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23.01.2023 14:52 Відповісти
А где теперь Липаев харчеваться будет? Машка негодует
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23.01.2023 14:54 Відповісти
Гоніть "лаптєногих" на море Лаптєвих!
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23.01.2023 15:10 Відповісти
Уявляю: естонський посол виїде з РОсії і НІКОЛИ вже Естонія туди посла не призначатиме Посол приїде вже з акредитацією до якоїсь Московської республіки !
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23.01.2023 15:10 Відповісти
Нормальні країни викидують руZZку агентуру за поребрик...

тільки Украіна чогось чекає: шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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23.01.2023 15:32 Відповісти
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23.01.2023 15:42 Відповісти
Нех&й шастать- чемодан, вокзал, параша.
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23.01.2023 15:51 Відповісти
.

даамой, на паРашу, на срани-рязанииииии!
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23.01.2023 16:21 Відповісти
Всех варваров высылать на болота. Они там быстрее пожрут друг друга.
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23.01.2023 17:03 Відповісти
и всех прочих т.н. дипломатов из говнорашки выгнать засратой метлой!
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23.01.2023 21:12 Відповісти
 
 