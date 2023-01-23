Естонія висилає посла Росії Ліпаєва з країни

У відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня, Естонія зобов’язала російського посла Володимира Ліпаєва виїхати з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter МЗС Естонії.

"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії виїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.