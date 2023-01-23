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Новини
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Латвія знижує рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого, - МЗС

латвія

Латвія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого.

Про це повідомив глава МЗС Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що агресія Росії проти України продовжується, і на знак солідарності з Естонією Латвія з 24 лютого знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня повноважного представника, відповідно вимагаючи від Росії подібних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах.

Також читайте: Європа може попросити Україну розпочати переговори з РФ, тільки якщо Росія припинить бойові дії, - глава МЗС Італії Таяні

Автор: 

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С парашей - страной насильников,убийц и террористов вообще не стоит иметь никаких отношений. Интересно земрази с белопарашей никак разорвать дип. отношения досих пор не могут?
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23.01.2023 14:40 Відповісти
Ну так там же бітум
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23.01.2023 15:11 Відповісти
Символічно. А ми будемо робити масований обстріл кацапії на річницю, як вони це робили рік тому?
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23.01.2023 14:45 Відповісти
Чуєте цей гуркіт?
Це новий "жєлєзний занавєс" насувається.
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23.01.2023 15:09 Відповісти
а Україна ,як ні в чім не бувало,підтримує повноцінні дипвідносини з Білоруссією.там трудиться посол Зельки,хоч Лука своє посольство давно відкликав з Києва....
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23.01.2023 15:34 Відповісти
 
 