Латвія знижує рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого, - МЗС

Латвія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого.

Про це повідомив глава МЗС Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що агресія Росії проти України продовжується, і на знак солідарності з Естонією Латвія з 24 лютого знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня повноважного представника, відповідно вимагаючи від Росії подібних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах.

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