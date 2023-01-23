Латвія знижує рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого, - МЗС
Латвія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого.
Про це повідомив глава МЗС Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи те, що агресія Росії проти України продовжується, і на знак солідарності з Естонією Латвія з 24 лютого знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня повноважного представника, відповідно вимагаючи від Росії подібних дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах.
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Це новий "жєлєзний занавєс" насувається.