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Премьер Нидерландов Рютте приехал в Киев

рютте

В пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти погибших в Украине в украинской столице, где положил венок. На сегодняшний день запланирован визит к Президенту Украины Зеленскому", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз премьер-министр Нидерландов посещал город в июле прошлого года.

Также читайте: Мы знаем по Мюнхену в 1938 году, что может произойти, если агрессор не остановится, - Рютте
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Ласкаво просимо.
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17.02.2023 12:22 Ответить
Друзям ми завжді раді!
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17.02.2023 12:23 Ответить
Wilkomen, *** морген
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17.02.2023 12:34 Ответить
😂😂😂
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20.02.2023 16:01 Ответить
Нідерланди якось відрізняються від іншої західної Європи...
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17.02.2023 13:12 Ответить
Бо в них був МН 17.
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17.02.2023 13:25 Ответить
точно
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17.02.2023 22:15 Ответить
Дякуємо Вам, Пане Рютте! Нічого не об"єднує не сусідські народи краще ніж спільне горе.
У нас не співставні втрати, Марк, але ворог один. Ваша допомога вирізняє Вашу країну споміж Ваших сусідів, Марк, бо ми розуміємо горе один одного.
Прийміть нашу подяку, Пане Рютте.
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17.02.2023 21:04 Ответить
 
 