Премьер Нидерландов Рютте приехал в Киев
В пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится в Украине с рабочим визитом.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS, информирует Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти погибших в Украине в украинской столице, где положил венок. На сегодняшний день запланирован визит к Президенту Украины Зеленскому", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз премьер-министр Нидерландов посещал город в июле прошлого года.
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У нас не співставні втрати, Марк, але ворог один. Ваша допомога вирізняє Вашу країну споміж Ваших сусідів, Марк, бо ми розуміємо горе один одного.
Прийміть нашу подяку, Пане Рютте.