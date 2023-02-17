Премьер Нидерландов Рютте приехал в Киев

В пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти погибших в Украине в украинской столице, где положил венок. На сегодняшний день запланирован визит к Президенту Украины Зеленскому", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз премьер-министр Нидерландов посещал город в июле прошлого года.

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