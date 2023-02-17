Зеленский уверен в реальности победы в течение года: "Можем и быстрее"
Президент Владимир Зеленский считает, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.
Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленский отметил, что Украина не пойдет на уступки во время деоккупации территорий, оккупированных Россией с 2014 года. "Нет альтернативы тому, чтобы избавить от российской оккупации все, все города Украины!" - подчеркнул он.
Президент также заявил, что реальной целью является скорейшее освобождение Украины, "чтобы в следующем году мы встретились в Мюнхене на первую послевоенную конференцию по безопасности, при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира". Следующая Мюнхенская конференция по безопасности состоится в феврале 2024 года.
Владимир Зеленский считает, что сейчас приоритетом является скорость предоставления Украине помощи, поскольку Путин "рассчитывает на замедление помощи и разделение поддержки мира", что может привести к "усталости от войны" в мире.
Зеленский также предупредил, что затягивание войны означает большие разрушения, прежде всего на Востоке Украины.
"Они ежедневно известно бьют по гражданским домам, чтобы люди выходили (с фронтовых территорий). Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет - я сейчас и о людях, и об инфраструктуре. Но если сможем успевать с партнерами делать Украину мощнее, то деоккупируем (эти территории) раньше. Если нет, и будут замедленные процессы, то есть риск разрушения всего Донбасса, но все равно потом мы все деоккупируем", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
И все воры всегда вставали
Как по ТВ он голосил....
Детскую песенку из Херсона про Плешивого маразматика увидел весь Мир...😁
Не варто забувати скільки українських дітей знаходиться у полоні в ********* яким рашисти можуть помститися.
Если ворье-95, будет меньше воровать и меньше болтать, то будет больше техники и другой поддержки. А если ворье-95 поступает наоборот, то имеем то, что имеем.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇
Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції Джерело:
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.
Про це він сказав в інтерв'юhttps://www.ft.com/ Financial Times .
От і думай тепер, кому вірити.
З одного боку Президент, всеж такі перша особа в Україні.
З іншого генерал начальник штабів США, найвищий військовий країни яка впринципі зробила можливим що Україна вже рік дає гідний спротив, бо без США військової та іншої допомоги треба визнати Україна не вивезла б цю війну самотужки, надто велика різниця між розмірами країн, хоч би який хоробрий не був український козак
"Рот закрыл - робочее место убрал"!!!!
А у світі йому уже ніхто не вірить, ніхто з ним не хоче здибатися, партнери "остивають", допомога "пригальмовується..." А, замість того присилають аудит і комісії по контролю за цільовим використанням допомоги , навіть зброї і ***********. Така "влада" не має права на існування...
Тобто на півночі все добре, а от на сході як подалати цю орду, якщо вона суне і суне, війна напевно закінчиться тоді коли закінчяться російські солдати
З таким конкурентом Абдристович відпочиває
https://www.youtube.com/watch?v=nBy8DWkPaz0
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Хто мені там писав "та норм, це ж тиловикам порізали виплати"? Не хочете замінити бійців, які вибирають піклуватися про своїх дітей, а не про ваших?
Олександр Грищук
У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.
Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.
Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?
Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.
Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.
Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.
Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
Особливо, коли сам не на передку.