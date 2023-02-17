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Новини Війна
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Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога України з визволенням усіх окупованих територій є реальною.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. "Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!" - підкреслив він.

Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше визволення України, "щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу". Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.

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Володимир Зеленський вважає, що зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін "розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу", що може призвести до "втоми від війни" у світі.

Зеленський також попередив, що затягування війни означає більші руйнування, передусім на Сході України.

"Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили (з фронтових територій). Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде – я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо (ці території) раніше. Якщо ні, і будуть уповільнені процеси, то є ризик руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все деокупуємо", - пояснив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) перемога (488)


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Топ коментарі
+30
Певно тому приймали закон, що підвищує відповідальність у ЗСУ рядового складу ?
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17.02.2023 16:10
+18
Найвеличніший не розуміє(а може вдає,що не розуміє)що швидке постачання зброї і як наслідок швидка деокупація,напряму залежать від швидкості реформ....непотрібно нікого тримати за ідіотів,тим більше на Заході..
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17.02.2023 16:34
+17
******* не мешки носить
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17.02.2023 16:21
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Певно тому приймали закон, що підвищує відповідальність у ЗСУ рядового складу ?
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17.02.2023 16:10 Відповісти
Мдя. ..
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17.02.2023 16:15 Відповісти
Ви корупцію не побороли а зочуть рашку перемогти в якої ЯЗ як в дурня скла
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17.02.2023 16:19 Відповісти
Ми рашку переможемо 100 відсотків,а корупцію після виборів!
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18.02.2023 00:20 Відповісти
******* не мешки носить
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17.02.2023 16:21 Відповісти
Вот что дорога животворящая делает…
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17.02.2023 20:03 Відповісти
"але коли ми будемо робити це швидше, ми не зможемо покласти більше асфальту"
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17.02.2023 16:22 Відповісти
Ви що, стільки зброї наклепали?
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17.02.2023 16:22 Відповісти
Ні..грою *уєм на роялі розгоне
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17.02.2023 19:03 Відповісти
Протягом року ? Щось багато дуже. От різні Арестовичі, Піонтковські, Фейгіни ще рік назад говорили що війна максимум до квітня-травня 2022 року .....
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17.02.2023 16:24 Відповісти
Війна вступила в позиційну фазу, яка може тривати довгими роками без будь-яких результатів. Якщо анонсований весняний наступ не відбудеться або ще гірше - провалиться, то все, можна ставити хрест на перемозі.
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17.02.2023 16:32 Відповісти
Через дощі провалився раніше анонсований осінній наступ, яким мали б дойти до самого Криму. Хто зна що тепер стане на заваді великим полководцям
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17.02.2023 17:49 Відповісти
Хрест на перемозі можна ставити лише у єдиному випадку, - якщо всі союзники України відмовляться від подальшої допомоги Україні, а все решта від лукавого.
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17.02.2023 17:52 Відповісти
Не можна недооцінювати такого блукаючого форварда як шмаркля.
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18.02.2023 12:39 Відповісти
Шаланды, полные реалий...
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17.02.2023 16:33 Відповісти
К нам в Киев, зеля привозил
И все воры всегда вставали
Как по ТВ он голосил....
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17.02.2023 16:44 Відповісти
Найвеличніший не розуміє(а може вдає,що не розуміє)що швидке постачання зброї і як наслідок швидка деокупація,напряму залежать від швидкості реформ....непотрібно нікого тримати за ідіотів,тим більше на Заході..
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17.02.2023 16:34 Відповісти
коли не вистачає людського ресурсу,воює техніка,технології..біда в тому,що в нас і того нема(((..і Захід готовий допомогти(і допомагає) але взамін просить зовсім небагато..перестати красти і брехати!!!..але наш Придурок,ніяк не хоче це розуміти...
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17.02.2023 17:00 Відповісти
Доведеться вас розчарувати, повірте, він все надто добре розуміє
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17.02.2023 17:58 Відповісти
Швидко, ще швише, невідкладно...Розсмішити коміка за 1 хвилину. Це професійне в нього?
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17.02.2023 16:38 Відповісти
Іздєржкі профєсіі
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17.02.2023 19:05 Відповісти
ворье-95, твой майор-брехун абдристович поехал на передовую приближать победу?
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17.02.2023 16:42 Відповісти
ага, типу "пятілєтку за трі года" ?? совок довбаний і абсолютно бездумне тіло у кріслі президента !!
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17.02.2023 16:44 Відповісти
https://youtu.be/qrE5TAYr_jI ...

Детскую песенку из Херсона про Плешивого маразматика увидел весь Мир...😁
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17.02.2023 16:45 Відповісти
Зміст пісеньки явно не дєтский.
Не варто забувати скільки українських дітей знаходиться у полоні в ********* яким рашисти можуть помститися.
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17.02.2023 18:11 Відповісти
По тим законам що прийняла ВР за цей рік, між нами та Московієй вже нема неякої різниці. Теж саме зневажливе ставлення до вояків, та мобілізованих. Таж сама корупція. Теж саме крадівництво на рівні уряду.
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17.02.2023 16:46 Відповісти
Есть прямая зависимость 2-х вещей.
Если ворье-95, будет меньше воровать и меньше болтать, то будет больше техники и другой поддержки. А если ворье-95 поступает наоборот, то имеем то, что имеем.
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17.02.2023 16:46 Відповісти
Якщо злодії не будуть красти, то коміки не будуть розважати публіку. А тоді нарід може почати думати. Хоча в цьому я сумніваюся.
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17.02.2023 18:46 Відповісти
Пам'ятаємо. Ай як же! "Два-три тижні і все! Сійте на окупованих територіях! Це ж не надовго!" А потім люди які повірили, і все вклали в посіви, збанкрутували. А весь урожай дістався кацапні.
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17.02.2023 16:49 Відповісти
Це той же Зе, який раніше «закінчив війну у своїй голові», « бачив мир у очах путіна» і « у травні будуть шашлики» ?💩
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17.02.2023 17:09 Відповісти
тоді зеля читав виступи, які йому писав сценарист фільму Слуга народу. А тепер він читає тексти, які йому пише журналіст Дмитро Литвин. От і вся різниця.
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18.02.2023 05:11 Відповісти
ЗеКодломойский хвастается спецназом который обучается на базах НАТО в Шотландии,Германии и Польше..., который приезжает в Украину в середине марта вместе с танками и т.д.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇
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17.02.2023 16:51 Відповісти
Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога України з визволенням усіх окупованих територій є реальною.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції Джерело:

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.

Про це він сказав в інтерв'юhttps://www.ft.com/ Financial Times .

От і думай тепер, кому вірити.
З одного боку Президент, всеж такі перша особа в Україні.
З іншого генерал начальник штабів США, найвищий військовий країни яка впринципі зробила можливим що Україна вже рік дає гідний спротив, бо без США військової та іншої допомоги треба визнати Україна не вивезла б цю війну самотужки, надто велика різниця між розмірами країн, хоч би який хоробрий не був український козак
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17.02.2023 16:56 Відповісти
Как нейросеть показала Зеленского https://www.youtube.com/watch?v=lz8-yI0rRao
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17.02.2023 16:56 Відповісти
Игорь Валерьевич украл через ПриватБанк 470 ярдов долларов..., Прокуратура США дело не закроет в 5 штатах.. всему свое время...😁
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17.02.2023 16:58 Відповісти
Він вже не громадянин України, а громадянин Ізраїлю, якщо там десь в США і накосячив, ну сплатить штраф, компенсує втрати, що ще? Він же нікого там не вбив, мова просто про якийсь грошовий маневр на межі закону, американського, ну в гіршому випадку програє то компенсує гроші комусь та і все
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17.02.2023 17:16 Відповісти
Якби він був громадянином Ізраїлю, Україна б не голосувала в ООН за антиізраїльські резолюції.
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18.02.2023 08:56 Відповісти
Можемо швидше, як замполіти в СРСР:
"Рот закрыл - робочее место убрал"!!!!
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17.02.2023 17:04 Відповісти
Ага, пару доріжок кокса і перемога.
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17.02.2023 17:08 Відповісти
С кошевым на коне????
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17.02.2023 17:15 Відповісти
Він говорить "на місцеву публіку", щоб лохам сподобалось, щоб лохи повірили і не скинули цю камарілью і щоб устигнути побільше вкрасти. А крадуть вони шаленими темпами, так, ніби живуть останній день.
А у світі йому уже ніхто не вірить, ніхто з ним не хоче здибатися, партнери "остивають", допомога "пригальмовується..." А, замість того присилають аудит і комісії по контролю за цільовим використанням допомоги , навіть зброї і ***********. Така "влада" не має права на існування...
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17.02.2023 17:34 Відповісти
Нічого від Віслюка не залежить. Нічого. Віслюк - пусте місце, як і ЗЕк колись був.
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17.02.2023 17:38 Відповісти
ЗЕк не був таким відвертим зрадником!
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17.02.2023 20:44 Відповісти
Краще швидше усю Зе владу пересаджати з ригами і татаровими, єрмаками, портновими за співпрацю з кремлем і розкрадання бюджета України і західної гумдопомоги.
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17.02.2023 17:47 Відповісти
"Повсталий нарід випхне цю фракцію і розстріляє" ©️🐸🔫
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17.02.2023 19:11 Відповісти
Генерал Наєв завив що на північному напрямку готові зустрічати російсько-білоруське угрупування.
Тобто на півночі все добре, а от на сході як подалати цю орду, якщо вона суне і суне, війна напевно закінчиться тоді коли закінчяться російські солдати
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17.02.2023 17:54 Відповісти
хєнєрал наєв заявляв , що і на півдні ВСЕ було заміновано і підготовлено! а чому так вийшло, як вийшло - хз!(((
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17.02.2023 18:24 Відповісти
ты через год не понял, что и как произошло, хенерал битсько? с опы только выпустили?
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17.02.2023 19:17 Відповісти
Прочитав тільки заголовок і вже занудило, боюсь що ... .
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17.02.2023 17:59 Відповісти
Ну, если вся фракция Слуг народа, а также коллеги Зеленского по 95-му Кварталу пойдут на фронт, то быстрая победа над москалями неизбежна. А так как пока ни один из них не на фронте, то и дела наши по освобождению Украины идут тяжко.
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17.02.2023 18:02 Відповісти
В ОПУ МП нема жодного українця і жоден з них в армії не служив.
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17.02.2023 19:09 Відповісти
Надо доносить европейцам простую истину - победа Украины зависит от вооружения, если его дадут в достаточном для победы количестве и разнообразии - Украина сможет погнать кацапов прочь обратно за поребрик. И все критические оценки различных экспертов опираются исключительно на то, чем ЗСУ сейчас воюет. Всунете красные линии в жопу Берлускони с Орбаном - Украина победит гораздо быстрее.
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17.02.2023 18:11 Відповісти
Нема нічого неможливого для того, хто не буде це робити.
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17.02.2023 18:21 Відповісти
"Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"
З таким конкурентом Абдристович відпочиває
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17.02.2023 18:32 Відповісти
Магічні яйця: для чого зменшили виплати ЗСУ?
https://www.youtube.com/watch?v=nBy8DWkPaz0



https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Хто мені там писав "та норм, це ж тиловикам порізали виплати"? Не хочете замінити бійців, які вибирають піклуватися про своїх дітей, а не про ваших?

Олександр Грищук

У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.

Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!

На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.

І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.

Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?

Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.

Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.

Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.

Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.

P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
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17.02.2023 19:38 Відповісти
Я не семидесятитрипроцентный чтобы верить этому бедносцу.
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17.02.2023 19:49 Відповісти
Язиком можна і завтра вже перемогти.

Особливо, коли сам не на передку.
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17.02.2023 19:57 Відповісти
якщо і дальше будуть так красти а зелені будуть бо їм перемога не потрібна вони здали Україну ще в 2021 році, але її їм не пообіцяли
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17.02.2023 20:16 Відповісти
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17.02.2023 21:13 Відповісти
Повністю з Вами згоден. Вже давно помічав, чомусь на цьому сайті в коментарях збирається здебільшого вкрай неадекватна тусовка. Не розумію, з чим це пов'язано.
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17.02.2023 22:21 Відповісти
Ты, сегодня появившийся, что успел" давно заметить" за 1 день ? Да и не пошёл бы ты искать адекватную для тебя тусовку, обсуждающую голые задницы порнозвёзд !
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17.02.2023 23:57 Відповісти
Не смешивай зелю с ЗСУ и вообще Украиной, ибо это -- " две большие разницы". А уж последнее, о чём я думаю - это "робити все можливе, аби вт1лити в життя спод1вання Зе" . А адекватн1 люди - це , часом, не "слуги урода" ? Только упёртые бараны могут ародолжать верить презику после всего, что мы сейчас знаем о деятельности окружающих его лиц. Слава Украине !!! Позорище паразитирующим на украинском народе сволочам, тем более во время войны !!!
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17.02.2023 23:50 Відповісти
-
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17.02.2023 21:15 Відповісти
Найвеличнишого верховного и его ,,Слуг Коломоского и ЗЕдермака" в ОТСТАВКУ!!!
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17.02.2023 21:41 Відповісти
"Довбойоб незламності" може пришвидшити хіба що занурення свого язика у дупу свого боса - Єрмака
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17.02.2023 23:02 Відповісти
БЛТЬ, воно ж казало що "ДУМАТЬ СТРАТЕГІЧЕСКІ МІНЄ НЕКАГДА", а тут, ****, Вангою прикидується, ще один Арестович, "НЕДЕЛЯ-ДВЄ, МАКСІМУМ МЕСЯЦ".
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18.02.2023 00:06 Відповісти
Тобто, ввести стратегічний "резерв"- кварталівців(один лисий вартий взводу...по площі харі), батальйон "монако", "дубай". Тади да, можна і швидше. І як казала одна бабця - яке воно кончене...
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18.02.2023 02:08 Відповісти
Сказочник
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18.02.2023 02:15 Відповісти
Заяви Віслюка потрібно пропускати повз вуха. Воно просто читає чужі тексти написані саме в розрахунку на овації. Жодного глузду чи реальної оцінки ситуації в тих заявах немає.
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18.02.2023 06:01 Відповісти
нет у зеленского ни чести, ни гордости, ни совести... и что бы оно ни говорило - он враг Украины... его спичрайтеры - это не украинцы... они ненавидят Украину...
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18.02.2023 07:27 Відповісти
Дайте спокій медіаширмі. Клоун не має ніякого відношення до цього що він несе з екрану. Там стоїть суфлер і він читає текст. Подискутувати можна з писаками і сценаристами.
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18.02.2023 07:36 Відповісти
Бонэвтик обосрался на самите в Вильнюсе и теперь выдумывает какуюто победу и все ..независимые..журналисты хвалят этого клоуна. Надо уже прикращать этот марафон на него уходит море денег с казны надо думать о фронте а не своем пиаре. Надо наводить порядок в стране а не ловить уже почти детей на фронт.Юзик со своим пузом сидит и п.здит деньги а пацанов 25 лет которые не видели чужой сиськи ловят на смерть. А МЫ как гниды молчим и этому хлопаем недаром про Украинцев говорят ..моя хата скраю..
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12.07.2023 19:53 Відповісти
 
 