Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"
Президент Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога України з визволенням усіх окупованих територій є реальною.
Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. "Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!" - підкреслив він.
Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше визволення України, "щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу". Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.
Володимир Зеленський вважає, що зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін "розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу", що може призвести до "втоми від війни" у світі.
Зеленський також попередив, що затягування війни означає більші руйнування, передусім на Сході України.
"Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили (з фронтових територій). Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде – я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо (ці території) раніше. Якщо ні, і будуть уповільнені процеси, то є ризик руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все деокупуємо", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И все воры всегда вставали
Как по ТВ он голосил....
Детскую песенку из Херсона про Плешивого маразматика увидел весь Мир...😁
Не варто забувати скільки українських дітей знаходиться у полоні в ********* яким рашисти можуть помститися.
Если ворье-95, будет меньше воровать и меньше болтать, то будет больше техники и другой поддержки. А если ворье-95 поступает наоборот, то имеем то, что имеем.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇
Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції Джерело:
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.
Про це він сказав в інтерв'юhttps://www.ft.com/ Financial Times .
От і думай тепер, кому вірити.
З одного боку Президент, всеж такі перша особа в Україні.
З іншого генерал начальник штабів США, найвищий військовий країни яка впринципі зробила можливим що Україна вже рік дає гідний спротив, бо без США військової та іншої допомоги треба визнати Україна не вивезла б цю війну самотужки, надто велика різниця між розмірами країн, хоч би який хоробрий не був український козак
"Рот закрыл - робочее место убрал"!!!!
А у світі йому уже ніхто не вірить, ніхто з ним не хоче здибатися, партнери "остивають", допомога "пригальмовується..." А, замість того присилають аудит і комісії по контролю за цільовим використанням допомоги , навіть зброї і ***********. Така "влада" не має права на існування...
Тобто на півночі все добре, а от на сході як подалати цю орду, якщо вона суне і суне, війна напевно закінчиться тоді коли закінчяться російські солдати
З таким конкурентом Абдристович відпочиває
https://www.youtube.com/watch?v=nBy8DWkPaz0
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Хто мені там писав "та норм, це ж тиловикам порізали виплати"? Не хочете замінити бійців, які вибирають піклуватися про своїх дітей, а не про ваших?
Олександр Грищук
У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.
Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.
Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?
Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.
Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.
Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.
Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
Особливо, коли сам не на передку.