Високого ризику нападу з боку Білорусі наразі немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що великого ризику нападу з боку Білорусі на сьогодні немає, оскільки білоруське суспільство не підтримує війну.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику нападу з боку Білорусі немає. Вони можуть піти з боку Білорусі, але це складно. Складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, громадяни Білорусі "в принципі не хочуть воювати з Україною".

"Не хоче більшість суспільства. Ми бачимо цифри аналітичні – близько 80%. Дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу", - додав він.

Якщо це станеться, сказав президент, "це буде велика історична помилка Білорусі".

"Одна справа, коли з їхньої території летять ракети та авіація, з територій, які вони не контролюють. Інша справа – якщо ти свідомо приєднуєшся до російських терористів. У цей момент ти стаєш терористом. І робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І стаєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу", - підсумував глава держави.

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