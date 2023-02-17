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Новини Війна
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Високого ризику нападу з боку Білорусі наразі немає, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що великого ризику нападу з боку Білорусі на сьогодні немає, оскільки білоруське суспільство не підтримує війну.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику нападу з боку Білорусі немає. Вони можуть піти з боку Білорусі, але це складно. Складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, громадяни Білорусі "в принципі не хочуть воювати з Україною".

"Не хоче більшість суспільства. Ми бачимо цифри аналітичні – близько 80%. Дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу", - додав він.

Якщо це станеться, сказав президент, "це буде велика історична помилка Білорусі".

"Одна справа, коли з їхньої території летять ракети та авіація, з територій, які вони не контролюють. Інша справа – якщо ти свідомо приєднуєшся до російських терористів. У цей момент ти стаєш терористом. І робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І стаєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу", - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що Білорусь не вступить у війну. Якщо це станеться - боротимемося і виживемо, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (7937) Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+5
Где-то я это слышал.
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17.02.2023 16:03
+4
Опять можно на шашлычки.
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17.02.2023 16:08
+2
Минулого року в цей час говорив те саме ,а 16 лютого навіть оголосив свято "день української єдності" нас лякають війною і де та війна ?і весь вечір на г+г Мусійчук проводила краглий стіл ,на жаль чомусь вчора ніхто цього не пригадав.
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17.02.2023 16:22
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Где-то я это слышал.
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17.02.2023 16:03 Відповісти
Мабуть в лютому минулого року Данілов, Резників та Зеля говорили теж саме.
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17.02.2023 16:09 Відповісти
сейчас єто реально так и есть)))в отличии от года назад когда 200 к орды стояло с новой техникой
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17.02.2023 16:10 Відповісти
Опять можно на шашлычки.
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17.02.2023 16:08 Відповісти
А он и не говорил из какого мяса.
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17.02.2023 16:48 Відповісти
Так это из кацапов было?
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17.02.2023 18:32 Відповісти
Минулого року в цей час говорив те саме ,а 16 лютого навіть оголосив свято "день української єдності" нас лякають війною і де та війна ?і весь вечір на г+г Мусійчук проводила краглий стіл ,на жаль чомусь вчора ніхто цього не пригадав.
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17.02.2023 16:22 Відповісти
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17.02.2023 16:24 Відповісти
Перед 24 лютого вже подібне озвучували!!! Щось забагато ''найвеличнішого'' стало. Ніби й вибори невідомо коли...
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17.02.2023 16:25 Відповісти
Дежа вю
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17.02.2023 16:34 Відповісти
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Трудиться бідолага. Два-три відосики в день, це вам не якимось там державними справами бавитись. Важка праця! День і ніч фабрика працює. Пишуться сценарії, створюються тексти, клепаються дублі, звуковики потіють над фільтрами "мужнього голосу", монтажники не сплять. Все заради рейтингів.
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17.02.2023 16:53 Відповісти
Так що, пане Зеля, можна готовитись до шашличків?
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17.02.2023 18:08 Відповісти
Немає, Володя, віроимо. Всі на шашлики, а мамамія за електроенергією, єлдак за бітумом на дороги. Кому, кому, а Вам віримо, Ви ж ні разу не обдурили.
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17.02.2023 18:18 Відповісти
 
 