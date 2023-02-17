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Беларусь (7771) Зеленский (19064)

Высокого риска нападения со стороны Беларуси пока нет, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большого риска нападения со стороны Беларуси на сегодняшний день нет, поскольку белорусское общество не поддерживает войну.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно. Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав", - сказал Зеленский в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Белорусы в принципе не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества. Мы видим цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса", - добавил глава Украинского государства.

Если же это произойдет, сказал он, "это будет большая историческая ошибка Беларуси".

"Одно дело, когда с их территории летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют. Другое дело – если ты сознательно присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала", - пояснил Зеленский.

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Топ комментарии
+5
Где-то я это слышал.
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17.02.2023 16:03
+4
Опять можно на шашлычки.
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17.02.2023 16:08
+2
Минулого року в цей час говорив те саме ,а 16 лютого навіть оголосив свято "день української єдності" нас лякають війною і де та війна ?і весь вечір на г+г Мусійчук проводила краглий стіл ,на жаль чомусь вчора ніхто цього не пригадав.
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17.02.2023 16:22
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Где-то я это слышал.
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17.02.2023 16:03 Ответить
Мабуть в лютому минулого року Данілов, Резників та Зеля говорили теж саме.
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17.02.2023 16:09 Ответить
сейчас єто реально так и есть)))в отличии от года назад когда 200 к орды стояло с новой техникой
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17.02.2023 16:10 Ответить
Опять можно на шашлычки.
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17.02.2023 16:08 Ответить
А он и не говорил из какого мяса.
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17.02.2023 16:48 Ответить
Так это из кацапов было?
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17.02.2023 18:32 Ответить
Минулого року в цей час говорив те саме ,а 16 лютого навіть оголосив свято "день української єдності" нас лякають війною і де та війна ?і весь вечір на г+г Мусійчук проводила краглий стіл ,на жаль чомусь вчора ніхто цього не пригадав.
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17.02.2023 16:22 Ответить
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17.02.2023 16:24 Ответить
Перед 24 лютого вже подібне озвучували!!! Щось забагато ''найвеличнішого'' стало. Ніби й вибори невідомо коли...
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17.02.2023 16:25 Ответить
Дежа вю
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17.02.2023 16:34 Ответить
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17.02.2023 16:50 Ответить
Трудиться бідолага. Два-три відосики в день, це вам не якимось там державними справами бавитись. Важка праця! День і ніч фабрика працює. Пишуться сценарії, створюються тексти, клепаються дублі, звуковики потіють над фільтрами "мужнього голосу", монтажники не сплять. Все заради рейтингів.
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17.02.2023 16:53 Ответить
Так що, пане Зеля, можна готовитись до шашличків?
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17.02.2023 18:08 Ответить
Немає, Володя, віроимо. Всі на шашлики, а мамамія за електроенергією, єлдак за бітумом на дороги. Кому, кому, а Вам віримо, Ви ж ні разу не обдурили.
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17.02.2023 18:18 Ответить
 
 