Высокого риска нападения со стороны Беларуси пока нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большого риска нападения со стороны Беларуси на сегодняшний день нет, поскольку белорусское общество не поддерживает войну.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно. Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав", - сказал Зеленский в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Белорусы в принципе не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества. Мы видим цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса", - добавил глава Украинского государства.

Если же это произойдет, сказал он, "это будет большая историческая ошибка Беларуси".

"Одно дело, когда с их территории летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют. Другое дело – если ты сознательно присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала", - пояснил Зеленский.

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