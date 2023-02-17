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"Стрелецкий батальон" ВСУ сформировали в Ривненской области

навчання,зсу,британія

"Стрелецкий батальон" Вооруженных сил Украины сформировали в Ривненской области, бойцы уже проходят обучение.

Об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ривненская область сформировала "Стрелецкий батальон" ВСУ. Напомню, он нужен для реагирования на угрозы национальной безопасности государства и состоит из наших земляков. Сегодня они уже проходят учения и боевые слаживания", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что продолжается и материальное обеспечение нового военного формирования. Сейчас реконструировали и обустроили место для размещения батальона, предоставили продукты и средства гигиены, продолжают снабжать техникой.

"Бойцы "Стрелецкого батальона", как и другие военнослужащие ВСУ, имеют возможность карьерного роста, получать достойное денежное довольствие, дополнительные вознаграждения, выплаты и социальную поддержку государства", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+3
Стрелковый батальон это тоже самое,что и батальон ТРО - пехота, ну очень легкая.
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17.02.2023 17:52
+2
я можу тільки відмовляти від таких дій, бо хлопців скоріш за все прикомандирують до якоїсь бригади. Я взагалі думав шо практику таких батів і командировок прикриють.
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17.02.2023 18:07
+1
Коли бойове злагодження???
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17.02.2023 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Коли бойове злагодження???
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17.02.2023 17:39 Ответить
в тексті написано шо вже проходить, є бажання приєднатись?
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17.02.2023 17:44 Ответить
Можете поспособствовать 🤔
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17.02.2023 18:01 Ответить
я можу тільки відмовляти від таких дій, бо хлопців скоріш за все прикомандирують до якоїсь бригади. Я взагалі думав шо практику таких батів і командировок прикриють.
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17.02.2023 18:07 Ответить
тільки разом з ВамИ!
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17.02.2023 18:07 Ответить
я вже побував, не хочу, тільки повноцінна бригада
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17.02.2023 18:08 Ответить
навчання і бойове злагодження - трохи різні речі!!!!!
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17.02.2023 18:08 Ответить
та ладно, ха ха
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17.02.2023 18:09 Ответить
Навчання - індивідуальне... теоретичне навіть
Бойове злагодження - це практичне ротні навчання в складі бата
Тематика - бата..., а не стрільба з автомата
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17.02.2023 18:12 Ответить
і шшшо?
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17.02.2023 18:15 Ответить
Щоб дійти до БЗ - потрібен час! Скажіть ЧАС щоб рашка вжен зналда все - будуть Вам вдячні!
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17.02.2023 18:16 Ответить
Скільки часу потрібно? година, сутки, чи тиждень ?
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17.02.2023 18:24 Ответить
військова таємниця!
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17.02.2023 18:39 Ответить
зате я скажу цю велику "таємницю", в залежності від ситуації ці етапи можно об'єднати
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17.02.2023 18:53 Ответить
От тому і гинуть - після .....О
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17.02.2023 20:10 Ответить
В окопах під обстрілами половина з тих забувають що там було, і мінам якось пофіг навчений ти ходити трійками чи ні. Я був 1,5 місяці на такому злагодженні, чи знадобилась мені більшість тієї теорії ховаючись від дронів та мін в кущирях....
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17.02.2023 20:30 Ответить
Інструктором йди! Там твоє місце....
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17.02.2023 20:37 Ответить
ха, мені так подобалось коли кожний наступний інструктор казав, "Забудьте все чому вас вчили до мене
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17.02.2023 20:40 Ответить
Не Ха-Ха, а ХО-ХО.....
Вчися, студент.....
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17.02.2023 18:14 Ответить
Стрелковый батальон это тоже самое,что и батальон ТРО - пехота, ну очень легкая.
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17.02.2023 17:52 Ответить
А чому тільки на Рівненщіні?
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17.02.2023 17:57 Ответить
Кожна область по батальйону.
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17.02.2023 18:12 Ответить
Рівненщина під загрозою ,,, бацьки!
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17.02.2023 18:15 Ответить
Україна під нападом - ти не знав?
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17.02.2023 23:20 Ответить
 
 