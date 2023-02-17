"Стрелецкий батальон" ВСУ сформировали в Ривненской области

"Стрелецкий батальон" Вооруженных сил Украины сформировали в Ривненской области, бойцы уже проходят обучение.

Об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ривненская область сформировала "Стрелецкий батальон" ВСУ. Напомню, он нужен для реагирования на угрозы национальной безопасности государства и состоит из наших земляков. Сегодня они уже проходят учения и боевые слаживания", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что продолжается и материальное обеспечение нового военного формирования. Сейчас реконструировали и обустроили место для размещения батальона, предоставили продукты и средства гигиены, продолжают снабжать техникой.

"Бойцы "Стрелецкого батальона", как и другие военнослужащие ВСУ, имеют возможность карьерного роста, получать достойное денежное довольствие, дополнительные вознаграждения, выплаты и социальную поддержку государства", - отмечается в сообщении.

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