"Стрілецький батальйон" ЗСУ сформували на Рівненщині

"Стрілецький батальйон" Збройних сил України сформували в Рівненській області, бійці вже проходять навчання.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рівненщина сформувала "Стрілецький батальйон" ЗСУ. Нагадаю, він потрібний для реагування на загрози національній безпеці держави і складається з наших земляків. Сьогодні вони уже проходять навчання та бойові злагодження", - ідеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що триває і матеріальне забезпечення нового військового формування. Наразі реконструювали і облаштували місце для розміщення батальйону, надали продукти та засоби гігієни, продовжують забезпечувати технікою.

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"Бійці "Стрілецького батальйону", як й інші військовослужбовці ЗСУ, мають можливість кар’єрного росту, отримуватимуть гідне грошове забезпечення, додаткові винагороди, виплати та соціальну підтримку держави", - зазначається в дописі.