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"Стрілецький батальйон" ЗСУ сформували на Рівненщині

навчання,зсу,британія

"Стрілецький батальйон" Збройних сил України  сформували в Рівненській області, бійці вже проходять навчання.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рівненщина сформувала "Стрілецький батальйон" ЗСУ. Нагадаю, він потрібний для реагування на загрози національній безпеці держави і складається з наших земляків. Сьогодні вони уже проходять навчання та бойові злагодження", - ідеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що триває і матеріальне забезпечення нового військового формування. Наразі реконструювали і облаштували місце для розміщення батальйону, надали продукти та засоби гігієни, продовжують забезпечувати технікою.

Також читайте: На Одещині формують добровольчий стрілецький батальйон "Чорноморська Січ"

"Бійці "Стрілецького батальйону", як й інші військовослужбовці ЗСУ, мають можливість кар’єрного росту, отримуватимуть гідне грошове забезпечення, додаткові винагороди, виплати та соціальну підтримку держави", - зазначається в дописі.

Автор: 

військовослужбовці (4765) добровольці (924) ЗСУ (7569) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+3
Стрелковый батальон это тоже самое,что и батальон ТРО - пехота, ну очень легкая.
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17.02.2023 17:52
+2
я можу тільки відмовляти від таких дій, бо хлопців скоріш за все прикомандирують до якоїсь бригади. Я взагалі думав шо практику таких батів і командировок прикриють.
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17.02.2023 18:07
+1
Коли бойове злагодження???
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17.02.2023 17:39
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Коли бойове злагодження???
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17.02.2023 17:39 Відповісти
в тексті написано шо вже проходить, є бажання приєднатись?
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17.02.2023 17:44 Відповісти
Можете поспособствовать 🤔
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17.02.2023 18:01 Відповісти
я можу тільки відмовляти від таких дій, бо хлопців скоріш за все прикомандирують до якоїсь бригади. Я взагалі думав шо практику таких батів і командировок прикриють.
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17.02.2023 18:07 Відповісти
тільки разом з ВамИ!
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17.02.2023 18:07 Відповісти
я вже побував, не хочу, тільки повноцінна бригада
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17.02.2023 18:08 Відповісти
навчання і бойове злагодження - трохи різні речі!!!!!
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17.02.2023 18:08 Відповісти
та ладно, ха ха
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17.02.2023 18:09 Відповісти
Навчання - індивідуальне... теоретичне навіть
Бойове злагодження - це практичне ротні навчання в складі бата
Тематика - бата..., а не стрільба з автомата
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17.02.2023 18:12 Відповісти
і шшшо?
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17.02.2023 18:15 Відповісти
Щоб дійти до БЗ - потрібен час! Скажіть ЧАС щоб рашка вжен зналда все - будуть Вам вдячні!
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17.02.2023 18:16 Відповісти
Скільки часу потрібно? година, сутки, чи тиждень ?
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17.02.2023 18:24 Відповісти
військова таємниця!
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17.02.2023 18:39 Відповісти
зате я скажу цю велику "таємницю", в залежності від ситуації ці етапи можно об'єднати
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17.02.2023 18:53 Відповісти
От тому і гинуть - після .....О
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17.02.2023 20:10 Відповісти
В окопах під обстрілами половина з тих забувають що там було, і мінам якось пофіг навчений ти ходити трійками чи ні. Я був 1,5 місяці на такому злагодженні, чи знадобилась мені більшість тієї теорії ховаючись від дронів та мін в кущирях....
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17.02.2023 20:30 Відповісти
Інструктором йди! Там твоє місце....
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17.02.2023 20:37 Відповісти
ха, мені так подобалось коли кожний наступний інструктор казав, "Забудьте все чому вас вчили до мене
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17.02.2023 20:40 Відповісти
Не Ха-Ха, а ХО-ХО.....
Вчися, студент.....
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17.02.2023 18:14 Відповісти
Стрелковый батальон это тоже самое,что и батальон ТРО - пехота, ну очень легкая.
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17.02.2023 17:52 Відповісти
А чому тільки на Рівненщіні?
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17.02.2023 17:57 Відповісти
Кожна область по батальйону.
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17.02.2023 18:12 Відповісти
Рівненщина під загрозою ,,, бацьки!
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17.02.2023 18:15 Відповісти
Україна під нападом - ти не знав?
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17.02.2023 23:20 Відповісти
 
 